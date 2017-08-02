Экспорт без сала: Украина "провалилась" на своем традиционном продукте

На Украине стало больше сала: его поставки за рубеж упали почти до нуля. Обидно, но не очень чувствительно для экономики. Хуже то, что с другими экспортными товарами – куда более прибыльными – дела идут точно так же.

По данным Государственной фискальной службы Украины, экспорт самого что ни на есть традиционного, как принято считать, украинского продукта – сала – просел по итогам прошлого года почти до нуля. Если точнее – на 98%. Все дело в том, что в силу известных усилий Киева производители потеряли российский рынок. Кстати, и молдавский тоже. Они, конечно, пытаются выйти на другие торговые площадки. В частности, в Азербайджане, Армении и Казахстане. Но пока эффекта мало. А другие традиционные импортеры этого специфического лакомства, такие как Германия, Эстония и Канада, покупают его крошечными партиями. В интернете по поводу этой новости появилось немало едких комментариев политического свойства, причем, на Украине тоже.

Но история эта не смешная, а скорее печальная. Как-то безнравственно смеяться над простыми украинцами, фермерами и прочими сельскими жителями, занятыми производством продуктов питания. В этой истории, как в капле воды можно разглядеть результаты последовательного и целенаправленного курса Киева на полный разрыв экономических связей с Россией. Экспорт сала приносил Украине несколько миллионов долларов в год. В масштабах страны – сумма незначительная. Но вот другие совместные с Россией проекты и производства, а также взаимная торговля – это уже десятки и даже сотни миллиардов долларов.

И все это пошло прахом, тогда как Киев выпрашивает у "заграницы" несоизмеримо меньшие суммы, обрекая государство на длительное кредитное рабство. Один из свежих примеров такой политики – начало процесса ликвидации легендарного авиазавода "Антонов", который существовал, причем, мягко говоря, успешно и безбедно, в тесной кооперации с Россией. И выпускал, к примеру, самый крупный в мире самолет Ан-124 "Руслан". Подобных примеров, как иногда говорят – вагон и маленькая тележка.

Можно сколько угодно шутить, что Украина теперь лишена возможности зарабатывать на самом исконном национальном продукте и тем самым "распространять влияние" за пределами своих границ. В общем-то, никому легче от этого не станет, в том числе и иностранным потребителям.

Кстати, если уж быть точным, и национальным-то продуктом Украины, строго говоря, сало не назовешь. Известно, что подобные рецепты использовались еще в Римской империи. Да и в других точках Европы в самые "дремучие", стародавние времена. Но есть, впрочем, в этих сведениях и позитив. Есть чем успокоить, подбодрить украинцев. Сей факт вполне может лечь в основу серии новых исторических работ ряда украинских "ученых", которые долгие годы заняты доказательством теории, согласно которой нынешние жители незалежной произошли от древних римлян. За неимением другой повестки в стране сойдет и эта.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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