Не познан – не друг. Приятель премьер-министра Японии попал в беду

Кагоикэ увяз – и всей власти пропасть. Арест бывшего лидера националистической организации – нехороший сигнал для нынешнего правительства Японии. Особенно после вынужденной отставки министра обороны. Кстати, хорошо знакомой с нынешним арестованным.

По японским меркам арест экс-главы националистической организации "Моритомо Гакуэн" Ясунори Кагоикэ – это сенсация. Хотя после отставки министра обороны Томоми Инады уже и не такая громкая. Все-таки ее молва называла преемницей Синдзо Абэ, а его – только приятелем. Поговаривают, однако, что это как вождь националистов он уже бывший, но друг для премьера по-прежнему настоящий. Впрочем, это, видимо, выяснится только сейчас. Друг – он же познается в беде. В смысле, попал – не тяни товарища.

Томоми Инада, кстати, так и поступила. Все свое взяла с собой. То есть, на себя. Сама ушла, чтобы не подставлять патрона. Правда, до этого успела вляпаться в резонансные скандалы и, по сути, привела правящую партию к сокрушительному поражению на выборах в Токио. Но сгубили ее дневники японских миротворцев, командированных в Южный Судан. А в них – признание, что военные брали-таки в руки оружие, что запрещено им по конституции. Именно поэтому эти записи в министерстве обороны вначале как бы потеряли, потом обнаружили, но сказали, что потеряли, чтобы не противоречить самим себе. В конце концов признали, что они есть.

И это было последнее, что сделала Инада. Иначе "сделали" бы ее – в парламенте, по данным СМИ, набирались голоса для объявления ей вотума недоверия. Между прочим, в свое время именно она была адвокатом Ясунори Кагоикэ. То есть, резонно допустить, что через это и попала к Абэ. Но сейчас-то ее нет, а значит, и защищать Кагоикэ некому. А премьеру, по всей вероятности, и незачем. Как говорили в одном советском фильме про преступников: "Ну, какой он там товарищ? Так, здрасьте – до свиданья".

Хотя инкриминируют Кагоикэ незаконное получение бюджетных субсидий на строительство частной начальной школы и приобретение под это дело государственной земли за символическую плату. История древняя. Но всплыла она в феврале, когда построили уже не только школу, но и ее малолетних воспитанников. А учат их не понемногу, "чему-нибудь и как-нибудь" – конкретно родину любить, с пристрастием. И в стране существует устойчивое мнение, что все это не могло случиться без участия четы Абэ.

Здесь все знают, что супруга премьера Акиэ патронировала "Моритомо Гакуэн". Есть и видео, на котором малыши одного из образовательных учреждений этой "секты" хором выкрикивают для первой леди речевки в поддержку ее мужа и его политической программы. Среди прочего, дети требуют отдать Японии Курильские острова и грозят расплатой Китаю. Сейчас, вероятно, они уже разучили и кричалки про "смерть Ким Чен Ыну". Иначе говоря, на бытовом уровне японцы уже давно связали Кагоикэ, Инаду и Абэ в "группу лиц", в криминальном смысле этого слова. И поэтому тоже рейтинг премьера достиг минимума за все его руководящие годы.

Но теперь-то, перефразируя русскую пословицу, Кагоикэ увяз – и всей власти пропасть. В Корее, например, для Пак Кын Хе арест подруги закончился импичментом и отдельной камерой. Впрочем, Синдзо Абэ, пусть с опозданием, но еще может вспомнить и японскую мудрость. В дружбе тоже знай границу. Тем более, если она проходит по периметру тюрьмы. У премьера есть только один способ доказать, что у него с Кагоикэ нет ничего общего. Это же друг познается в беде. Стало быть, не познан – не друг.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!