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"Ты уволен!". Дональд Трамп вспомнил, как стать звездой

16:5201.08.2017
(обновлено: 16:54 01.08.2017)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп. 25 июля 2017Президент США Дональд Трамп. 25 июля 2017
© REUTERS / Jonathan Ernst
Когда-то он круто повернул свою жизнь и стал ведущим телешоу "Кандидат". Потом он сделал еще один поворот. И стал президентом. А отстранение Скарамуччи – это явный признак того, что "Трамп вернулся". Только теперь его шоу называется "Белый дом".

Дональду Трампу решительно не хватает продюсера. Ведь это определенно надо снимать и показывать. Тем более что уже снимают. "В Белом Доме нет никакого хаоса", – сказал его хозяин и уволил назначенного всего 11 дней назад директора по коммуникациям Энтони Скарамуччи. До этого из-за Энтони Скарамуччи ушел Шон Спайсер, который слыл напарником Райнса Прибуса, которого вынудил покинуть свой пост Энтони Скарамуччи, чтобы освободить место для Джона Келли, который потребовал у Дональда Трампа убрать Энтони Скарамуччи. Какой же это хаос? Это классическое реалити-шоу. Интриги, сюрпризы, неожиданные ходы и уходы. 

Директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи
© REUTERS / Jonathan Ernst/File Photo
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Испытательный срок, невыполнимые задания, борьба "корпораций", выявление слабого звена. И эта его "коронка" в конце каждого выпуска: "Ты уволен!". Это же она делала ему рейтинг. То, чего ему теперь так не хватает. Но Трамп, похоже, вспомнил, как стать звездой. Не надо ничего придумывать. Все, что есть, уже было. Ведь и сейчас для него все начиналось так, как сам писал про 2004. "Все считали, что мое участие будет иметь эффект разорвавшейся бомбы, что я ставлю под сомнение свою репутацию. Я не устаю удивляться, насколько сильным было сопротивление. Я не чувствовал поддержки. "Это твоя самая большая глупость", – говорили мне". 

Оказалось, не самая. Через 12 лет после согласия стать ведущим телепроекта "Кандидат" он под аккомпанемент тех же слов возглавил страну. И отстранение Скарамуччи – это явный признак того, что Трамп вернулся. Только теперь его шоу называется "Белый дом". В футболе есть такой термин – "обратная замена". Это когда тренер, выпустив свежего игрока, вдруг понимает, что тот еще больше портит ему игру и убирает его с поля. Это про Скарамуччи. Хотя свой гол он все-таки успел забить. Распрощаться с Прибусом мечтал же не только Трамп, но и члены его семьи. Возможно, не так, как обставил это сам экс-директор по коммуникациям. 

Впрочем, не исключено, его для того и брали, чтобы использовать как таран. А что его жалеть-то? Поддерживал Хиллари Клинтон, про Трампа же всякие гадости писал. Затем, правда, стер их и переметнулся к победителю. Даже бизнес свой продал в расчете на место в его команде. Но, как говорится, единожды предав, предаст не раз. Энтони, скорее всего, переоценил доверие президента. И когда уже решили, что нельзя начать карьеру круче Скарамуччи, новый глава аппарата Белого дома показал, что можно, если в деле мистер Келли. Всего-то и надо, что убрать самого Скарамуччи, чтобы сказали, что новая метла по-новому метет. Старых-то она пока не тронула. 

Директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи. 25 июля 2017
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Политолог: Скарамуччи не случайно ведет себя столь скандально
Хотя еще вчера они казались идеальной парой. Как минимум потому, что оба пришли бороться с утечками. Но здесь только один человек может решать, кто из них "чертов шизофреник". И это не директор по коммуникациям. К тому же когда-нибудь он и о самом Келли, как и о его предшественнике, мог выразиться так же. А зачем генералу разговорчики в строю. Но они будут. Шоу должно продолжаться. И, значит, даже Келли в нем лишь "кандидат". Трамп вспомнил главное: пока он увольняет, его хотят видеть. В телепроекте это продолжалось 11 лет. В Белом доме ему и восьми хватит. 

Что касается Скарамуччи, то у него была даже не минута славы. 11 дней. За это время, правда, вся его новая жизнь пронеслась перед глазами. И исчезла. Вместе с бизнесом и женой. В Гарварде, конечно, поторопились занести его в список почивших выпускников. Но даже "воскрешенный" он уже едва ли будет прежним. Разве только восстановит все, что раньше писал о Трампе. И добавит на правах человека, побывавшего ТАМ, что нет света в конце туннеля.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik 

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