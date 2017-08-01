"Ты уволен!". Дональд Трамп вспомнил, как стать звездой

Дональду Трампу решительно не хватает продюсера. Ведь это определенно надо снимать и показывать. Тем более что уже снимают. "В Белом Доме нет никакого хаоса", – сказал его хозяин и уволил назначенного всего 11 дней назад директора по коммуникациям Энтони Скарамуччи. До этого из-за Энтони Скарамуччи ушел Шон Спайсер, который слыл напарником Райнса Прибуса, которого вынудил покинуть свой пост Энтони Скарамуччи, чтобы освободить место для Джона Келли, который потребовал у Дональда Трампа убрать Энтони Скарамуччи. Какой же это хаос? Это классическое реалити-шоу. Интриги, сюрпризы, неожиданные ходы и уходы.
Оказалось, не самая. Через 12 лет после согласия стать ведущим телепроекта "Кандидат" он под аккомпанемент тех же слов возглавил страну. И отстранение Скарамуччи – это явный признак того, что Трамп вернулся. Только теперь его шоу называется "Белый дом". В футболе есть такой термин – "обратная замена". Это когда тренер, выпустив свежего игрока, вдруг понимает, что тот еще больше портит ему игру и убирает его с поля. Это про Скарамуччи. Хотя свой гол он все-таки успел забить. Распрощаться с Прибусом мечтал же не только Трамп, но и члены его семьи. Возможно, не так, как обставил это сам экс-директор по коммуникациям.
Впрочем, не исключено, его для того и брали, чтобы использовать как таран. А что его жалеть-то? Поддерживал Хиллари Клинтон, про Трампа же всякие гадости писал. Затем, правда, стер их и переметнулся к победителю. Даже бизнес свой продал в расчете на место в его команде. Но, как говорится, единожды предав, предаст не раз. Энтони, скорее всего, переоценил доверие президента. И когда уже решили, что нельзя начать карьеру круче Скарамуччи, новый глава аппарата Белого дома показал, что можно, если в деле мистер Келли. Всего-то и надо, что убрать самого Скарамуччи, чтобы сказали, что новая метла по-новому метет. Старых-то она пока не тронула.
Что касается Скарамуччи, то у него была даже не минута славы. 11 дней. За это время, правда, вся его новая жизнь пронеслась перед глазами. И исчезла. Вместе с бизнесом и женой. В Гарварде, конечно, поторопились занести его в список почивших выпускников. Но даже "воскрешенный" он уже едва ли будет прежним. Разве только восстановит все, что раньше писал о Трампе. И добавит на правах человека, побывавшего ТАМ, что нет света в конце туннеля.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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