Америка рвется "защитить" Эстонию. А может, лучше не надо?

США упорно превращают страны Балтии в свои "непотопляемые авианосцы" у границ России. Палуба уже качается от загружаемого на борт оружия. И жить на таких корабликах становится неуютно.

В регионе Балтии за небольшой срок произошли два немаловажных политических события: визит президента России Владимира Путина в Финляндию и визит в Эстонию вице-президента США Майкла Пенса. Единственное, что их роднит, так это высокий уровень гостей, в остальном же они абсолютно разнонаправленны.

В ходе посещения президентом России страны Суоми шла речь о простых и понятных всем жителям региона вещах. О сотрудничестве, экономических связях, путях поддержания мира в регионе. Совсем иная повестка была у визита в Эстонию вице-президента США Майкла Пенса. Если Путин приезжал в Финляндию говорить о сугубо мирных делах, то Пенс говорил о войне. Основная тема – "защита", военная защита Америкой стран Балтии от "агрессивного соседа", под коим подразумевается, естественно, Россия. И эта псевдозащита несет много опасностей и смотрится как некая крышка котла, скрывающая его очень неаппетитное содержание.

У стран Балтии уже давно сформировалась весьма специфическая роль – сателлитов США, которые являются яростными проводниками интересов своего сюзерена как в отношении России, так и в отношении стран Европейского союза. По своему духу это скорее три неофициальных штата Америки, нежели три надежных сегмента европейского сообщества. На этих трех территориях США строят серьезную и враждебную России инфраструктуру, перед которой поставлены сложные, разновекторные задачи. Военная ее составляющая предоставляет возможность быстрого развертывания в случае необходимости в балтийских странах боевых группировок, способных угрожать безопасности российских границ. Эта часть плана уже в значительной мере осуществлена. Но возможны и опасные дополнения, в частности, размещение на земле Эстонии зенитно-ракетных комплексов Patriot, о чем велись переговоры во время встречи Майкла Пенса и премьер-министра Эстонии Юри Ратаса. Структура разведывательная также уже в значительной мере развернута и способна действовать всеми современными методами и по всем направлениям против России. И еще одно весьма активно развивающееся антироссийское направление – предоставление возможности для работы на территории стран Балтии тех групп российской общественности, которые не согласны с курсом правительства своего государства.

В общем, к задачам подошли комплексно. И все эти навязанные странам Балтии функции работают на самом деле не на укрепление их суверенитета и безопасности, а против них. И превращают Эстонию, Латвию и Литву в "непотопляемые авианосцы" США у границ потенциального "противника", со всеми вытекающими для населения этих стран возможными последствиями. Палуба уже качается от загружаемого на борт оружия. И жить на таком кораблике – пусть якобы и "непотопляемом" – становится неуютно. Похоже, что наступило время тревоги нашей.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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