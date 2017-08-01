Америка рвется "защитить" Эстонию. А может, лучше не надо?

В регионе Балтии за небольшой срок произошли два немаловажных политических события: визит президента России Владимира Путина в Финляндию и визит в Эстонию вице-президента США Майкла Пенса. Единственное, что их роднит, так это высокий уровень гостей, в остальном же они абсолютно разнонаправленны.
У стран Балтии уже давно сформировалась весьма специфическая роль – сателлитов США, которые являются яростными проводниками интересов своего сюзерена как в отношении России, так и в отношении стран Европейского союза. По своему духу это скорее три неофициальных штата Америки, нежели три надежных сегмента европейского сообщества. На этих трех территориях США строят серьезную и враждебную России инфраструктуру, перед которой поставлены сложные, разновекторные задачи. Военная ее составляющая предоставляет возможность быстрого развертывания в случае необходимости в балтийских странах боевых группировок, способных угрожать безопасности российских границ. Эта часть плана уже в значительной мере осуществлена. Но возможны и опасные дополнения, в частности, размещение на земле Эстонии зенитно-ракетных комплексов Patriot, о чем велись переговоры во время встречи Майкла Пенса и премьер-министра Эстонии Юри Ратаса. Структура разведывательная также уже в значительной мере развернута и способна действовать всеми современными методами и по всем направлениям против России. И еще одно весьма активно развивающееся антироссийское направление – предоставление возможности для работы на территории стран Балтии тех групп российской общественности, которые не согласны с курсом правительства своего государства.
Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония
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