Киеву – оружие, России – "шпильку": США подогревают конфликт в Донбассе

Американские противотанковые ракеты и другое оружие – вот что вернет мир и согласие юго-востоку Украины, решили в Госдепе и Пентагоне. Правда, Трамп, говорят, об этом еще не знает. Но ему тоже обязательно расскажут – куда он денется.

Удивительные дела творятся в "американском королевстве", перефразируя Шекспира. Как пишет местная пресса, Пентагон и Госдепартамент согласовали-таки план поставок Украине летального оружия. То есть, сделали то, на что Вашингтон не решался в разгар противостояния с Россией при Бараке Обаме, которого, похоже, остается вспоминать с симпатией, как "голубя мира" и "мудрого политика".

Тема поставок оружия, как общеизвестно, для Киева была и остается одной из ключевых в его потугах получить тотальную поддержку и одобрение США. И вот такой план появился. Пока в информационном пространстве. Украина может получить противотанковые ракеты и другие виды вооружений. Нет нужды говорить, что для "святого дела" противостояния так называемой российской агрессии.

Тем более, как выразился свежеиспеченный спецпредставитель государственного департамента по делам Украины Курт Волкер, в Донбассе находится больше российских танков, чем у всех стран Западной Европы вместе взятых. Их там, правда, никто не видел, но это уже пустяк, дело второстепенное. Главное, что Киеву будет, чем сражаться с виртуальными войсками "агрессора", что в плане пиара станет символизировать прикрытый американцами в военном и политическом плане тыл. Мол, Америка Украину не бросила, слава ей во веки веков. Одним словом, Волкер поработал на славу. Недавно ведь он побывал на Украине и в подконтрольных Киеву районах Донбасса. Грозился посетить и другие – неподконтрольные территории – но, как оказалось, погорячился. Сотряс воздух.

Именно в ходе этого визита, кстати, он и заявил о том, что Вашингтон рассматривает возможность поставок Украине оружия. Разумеется, будучи человеком с давних пор антироссийски настроенным, под прокисшим соусом обвинений Москвы во враждебных действиях по отношению к Украине. Мол, эта мера поможет России как-то измениться, вести себя по-другому, более гуманно и миролюбиво. Эту же сказку про белого бычка, к слову, мы слышим и в связи с новым пакетом санкций. Дескать, ограничения пойдут только на пользу российско-американским отношениям и самой России. Чуть ли не подружат государства до состояния "не разлей вода". То ли юмор такой нестандартный в Вашингтоне, с элементами экспериментального политического креатива. То ли и вправду там думают, что Москва под давлением беспрекословно выполнит все требования и пожелания Соединенных Штатов в ущерб собственным интересам. Понять непросто.

Но уж в чем американцам не отказать, так в оперативности. Выдают на-гора. Не успел Волкер вернуться с Украины – и вуаля: Пентагон и Госдеп подсуетились буквально за неделю, подготовив план поставок оружия. Если он будет реализован, конфликт в Донбассе – что очевидно – получит новый толчок. Любая подачка из США буквально окрыляет киевское начальство, что мгновенно трансформируется в новые удары, в том числе и по мирным жителям региона. Стрелять ВСУ и так есть из чего. Но пользоваться американским оружием – это же такая честь, такая ответственность перед благодетелем и такое счастье! Собственно, вот это и есть "мирный план" США по Украине, якобы о существовании которого в предыдущие месяцы с придыханием говорили прозападные политологи. Мол, надо чуть-чуть подождать, Трамп освоится в президентском кресле, США дополнят "нормандский формат" своим присутствием, и кризис начнет постепенно "рассасываться". Теперь понятно: не начнет.

Но самое удивительное, что Пентагон и Госдеп план поставок оружия Киеву разработали и согласовали, а президента о нем еще даже не проинформировали. То есть, глава государства элементарно не знает, чем заняты его подопечные. Какими именно делами, ведущими притом к тяжелым последствиям. Если это и есть хваленая, работающая как часы машина государственного управления США, то выглядит она, мягко говоря, причудливо. Мало сомнений в том, что Трамп сводный план военного и внешнеполитического ведомств одобрит. Ему просто не оставляют другого выбора, как показал законопроект о санкциях.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik