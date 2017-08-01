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Американцы прогнозируют раскол ЕС. А Старый Свет его уже видит

12:5501.08.2017
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаги стран-участниц Европейского союза на саммите государств и правительств Евросоюза в БрюсселеФлаги стран-участниц Европейского союза на саммите государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Непреодолимые разногласия"… Стандартная удобная формула для описания причин развода. А бывает, что такие разногласия вроде уже есть, а развода еще нет. Это как в Евросоюзе. Так чего ждать-то? В США уже знают, чего.

Начну с пророчества американского агентства Bloomberg. В Европейском союзе, только недавно преодолевшем финансовый кризис, назревает новый – на этот раз политический. В общем, единая Европа может расколоться. На Запад и Восток.

Bloomberg пишет, что у Брюсселя и ряда стран Восточной Европы возникают непреодолимые разногласия, которые могут подорвать основы существования Евросоюза.

Флаги перед началом саммита 27 стран-участниц Евросоюза в Риме
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Большая порка, или Как Евросоюз решил Восточную Европу высечь
Польшу обвиняют в уничтожении независимой судебной системы, а также в отказе принимать беженцев по квотам, навязываемым Брюсселем. Венгрию обвиняют в том, что там насаждается авторитарный режим. Опять же, Орбан и беженцев не принимает. Да еще и покусился на святая святых западной демократии – Центрально-Европейский университет Джорджа Сороса. Приняли закон о государственном контроле над НКО с иностранным финансированием (в Вашингтоне, видимо, твердо убеждены, что деньги не пахнут, особенно доллары).

Чехию и Словакию Брюссель тоже "мытарит" за отказ принимать беженцев. Румынию – за попытку декриминализировать некоторые виды коррупционных преступлений. Болгарию – за плохую борьбу с коррупцией и еще много за что.

В общем, выходит так. Все "младоевропейцы", то есть страны, которые приняты в ЕС после развала СССР, так или иначе нарушают нормы и правила, установленные "староевропейцами". Исключение составляют, пожалуй, лишь прибалтийские страны. Парады ветеранов СС и ограничения прав русскоязычных граждан – не в счет. Русские потерпят: в США негры тоже не сразу получили равные с белыми права…

Теперь об истинной сути конфликта Брюсселя со странами Восточной Европы. Когда их принимали в союз, казалось, что никаких проблем не будет. Никто и не думал, что восточноевропейцы могут возомнить себя равными со старожилами-тяжеловесами ЕС, особенно учитывая многовековую традицию жесткой иерархии внутри Европы. Они – не цель, а средство. И изначально рассматривались исключительно в качестве буфера между Западной Европой и Россией. Раньше это был католический буфер, сейчас – военно-экономический. И все было до поры до времени так, как задумали брюссельские стратеги. Вернее, их кукловоды. Но вдруг Польша стала впадать в амбиции, возомнила себя лидером "младоевропейцев" и даже стала примерять себе место на европейском политическом Олимпе рядышком с Германией и диктовать условия Брюсселю.

Не отстает от Польши и Венгрия. Виктор Орбан постоянно критикует еврочиновников и сам постоянно находится под огнем их критики. Президент Чехии Милош Земан и вовсе считается в Брюсселе пророссийским политиком, что в нынешних условиях не просто крамола, а преступление. В общем, страны Восточной Европы не оправдывают оказанного им Брюсселем высокого доверия. И весь нынешний внутриевропейский конфликт проистекает из того, что Брюссель никак не может убедить своих восточноевропейских членов, что они – не цель, а всего лишь средство. 

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik 

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