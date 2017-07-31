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Орден "Трамплиеров", или В бой идут одни старики. И родственники

17:3531.07.2017
(обновлено: 17:36 31.07.2017)
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteМинистр внутренней безопасности США Джона КеллиМинистр внутренней безопасности США Джона Келли
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Спустя бесшабашные полгода Трамп, наконец, начал ставить на ключевые посты тех, кому действительно доверяет. Другое дело, что их у него меньше, чем постов.

"Принимай аппарат", – и махнул, не глядя, Райнса Прибуса на Джона Келли. Что на них смотреть-то? Второй и на посту министра внутренней безопасности США показал, что может быть в этом аппарате первым. А тот, кто раньше первым был, давно снискал у Трампа лишь одну оценку: "глаза б мои его не видели". Считается, что невзлюбил президент Прибуса с того самого момента, когда тот, еще будучи главой Нацкомитета республиканцев, предательски и малодушно предложил кандидату-миллиардеру в разгар его "женского" предвыборного скандала уступить место Майку Пенсу.

Директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи на брифинге в Белом доме. 21 июля 2017
© REUTERS / Jonathan Ernst
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Но, победив, Трамп все равно взял Райнса руководителем своей канцелярии, надеясь через него все-таки наладить отношения с партэлитой. Не случилось. А коль так, то и терпеть его дальше нет никакой целесообразности. Тем паче, что, по слухам, все большое трамповское семейство, включая и первую леди, было от Прибуса не в восторге. Опять же эти пресловутые утечки… В общем, у Джона Келли сегодня первый рабочий день главой Администрации. И вроде бы, а кому еще? Вот только получается, что узок круг этих "революционеров". В бой-то кроме родственников идут лишь одни старики. 

При этом 67-летний отставной генерал морской пехоты в аппаратных баталиях явно не силен. Ну так он и в дипломатии прежде замечен не был. А, как говорят, Трамп держал Келли про запас и на случай, если бы конгресс "зарубил" кандидатуру Рекса Тиллерсона. Это, конечно, был бы номер, появись на посту госсекретаря вместо Джона Керри Джон Келли. Сказали бы, это Трамп специально, чтобы еще и так, не выговаривая "р", поиздеваться над внешней политикой своего предшественника. 

А так скажут, что Келли не расширяет свои полномочия, а сужает поле деятельности. Он по-прежнему будет заниматься внутренней безопасностью. Только уже не Соединенных Штатов, а их главной резиденции. Ее хозяин, похоже, решил превратить свой дом в свою крепость. Поэтому директором по коммуникациям у него – "забияка" Энтони "палец в рот не клади" Скарамуччи, а комендантом – ас по части спецопераций. Багдад в 2003 брал. Так что, "зачистки" – это к нему. 

Оба – как на подбор. Скарамуччи сделал имя на финансах, Келли на войне в Ираке. "Крестовые походы" и деньги. Это именно то, что кроме мифической чаши Грааля, реально прославило тамплиеров. И президент США, видимо, тоже пытается сколотить некое подобие рыцарского ордена. Допустим, "ордена Трамплиеров". То есть, защитников Трампа. Спустя бесшабашные полгода он, наконец, начал ставить на ключевые посты тех, кому действительно доверяет. Другое дело, что их у него меньше, чем постов. 

Зато печать для своей "тайной организации" он может взять ту, что была у "храмовников". На ней изображены два всадника на одной лошади. Тогда, правда, считалось, что это – символ единства духовного начала и воинского долга. А сейчас – признак того, что всадников этих у "великого американского магистра" – раз-два и обчелся. 

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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