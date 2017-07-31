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Ответ Госдепа на ответ Москвы: неподражаемая "логика" Вашингтона

13:3931.07.2017
(обновлено: 13:43 31.07.2017)
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в СШАЗдание Госдепартамента в США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Реакция Госдепа, который назвал ответные меры Москвы "неоправданными", не может не удивлять. Понятно, что Вашингтон привык не получать никаких "обраток" в отношениях с партнерами. Непонятно, почему они думали, что и в случае с Россией будет так же.

Как слон в посудной лавке. Так говорят о неумелых и необдуманных действиях в политике. В случае с США эту метафору любят применять при обсуждении их действий на Ближнем Востоке, которые привели к целой череде кровопролитных затяжных конфликтов. Но нынешний санкционный тренд Вашингтона – это нечто другое. "Гасить" конкурентов с помощью идущих вразрез с международным правом и цивилизованными межгосударственными отношениями ограничительными мерами американскому истеблишменту понравилось. Он вошел во вкус. И консолидировался в едином порыве. Причем вполне сознательно. Не то, что от природы не очень грациозный, и, в общем-то, простодушный в своей неповоротливости слон.

Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Санкции США: Россия отвечает, Европа – в незавидной позиции
Думали, Россия в ответ на новый пакет санкций промолчит. И все пойдет своим чередом. Поскачет дальше американский ковбой с высоко поднятой головой по бескрайним просторам планеты в поисках новых "врагов". Но Москва вынуждена отвечать, о чем и заявил Владимир Путин, указавший на "хамство" и "особый цинизм" США, которые нельзя же терпеть бесконечно. А то ведь может получиться как в "Вие" Гоголя, когда панночка – она же ведьма – не только ножку на главного героя положила, но и вся уселась, на его погибель. Сокращение двух третей американского дипперсонала и запрет на использование дач и складов в Москве – неизбежный, причем зеркальный шаг. Могут последовать и другие, подчеркивают в МИДе. 

Россия долго ждала, что Вашингтон как-то образумится, что ли, взвесит все последствия. Возьмет себя в руки. Не взял. Напротив, пошел вразнос. И тем удивительнее реакция Госдепа, который назвал ответные меры "неоправданными" и вызывающими сожаление. Они-то привыкли не получать никаких "обраток" в отношениях с партнерами. Думали, видимо, и в случае с Россией так будет. Она потупит голову и беспрекословно выполнит все тайные и явные посылы США, направленные на ущемление ее же национальных интересов. Но теперь, когда выясняется, что Москва будет реагировать, просто парадоксально выглядят заявления, что Вашингтон подумывает о принятии очередных мер в ответ на сокращение американского дипперсонала. Этакий ответ на ответ. Тут уж никакая логика не работает. Главное, чтобы не сократили свое представительство до пяти человек, к примеру: посла, его супруги, повара, массажиста и водителя. Так ведь можно дойти до полного абсурда и глухого тупика.  

Франц Клинцевич
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сенатор: антироссийские санкции могут закончиться плачевно для США и Европы
Любопытно выглядит политическое сопровождение нового пакета санкций, который Трамп, конечно, одобрит – никакого выбора конгресс ему не оставил. Вот, к примеру, вице-президент Майк Пенс заявил, что его прямой начальник надеется на изменение якобы дестабилизирующего поведения России на Украине. И опять ни слова о позиции киевских властей, последовательно и открыто игнорирующих "Минск-2". Иными словами, смена команды в Вашингтоне, вопреки ожиданиям, так и не дала на этом направлении никаких результатов. Более того, сплоченный истеблишмент готов к затяжной политической и экономической войне с Россией под любыми предлогами. И в этой войне, кстати, пострадает в целом Европа, рассчитывающая на совместные с Россией проекты. И в отдельности ее политики и бизнесмены, имеющие "дела с русскими". 

Но самое любопытное, что санкции становятся ключевым аргументом США не только по отношению к Москве. Новым ограничениям может подвергнуться Венесуэла. Причем из-за выборов в парламент, то есть сугубо внутренней истории. КНДР и Иран, как известно, включены в тот самый новый пакет санкций, в котором речь идет и о России. Но Вашингтон, как следует из сообщений прессы, готовит и экономические санкции против Китая, который, дескать, бездействует на северокорейском направлении и тем самым "разочаровал" Трампа. И тут США могут переборщить. Китай все-таки – не Венесуэла, при всем уважении к странам Латинской Америки. Неуемная прыть политической элиты США последовательно ведет Вашингтон к конфронтации с ключевыми глобальными игроками. И все это ради того, чтобы лишить Трампа президентского кресла? За подобный импичмент, если он состоится, Америка может заплатить непомерную цену.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik 

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