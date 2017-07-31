Война в ливийских водах? Италия уже готова

Их полку прибыло. А по численности – это уже не полк, а могучая армия. Беженцы продолжают свой марш на Европу, которая теперь уже отвечает вполне военными методами: итальянский флот готовится взять курс к берегам Ливии. Хотя, в общем-то, уже поздно.

По данным Международной организации по миграции, число беженцев, прибывших с начала этого года морским путем в Европу, уже превысило 110 тысяч человек. Причем 90 с лишним тысяч из них приплыли через Средиземное море на Апеннинский полуостров. В августе отряд кораблей ВМФ Италии начнет операцию у берегов Ливии. Ее главная цель – борьба с контрабандистами, перевозящими беженцев с ливийского побережья в нейтральные воды, где их вынужденно подбирают корабли итальянского флота. Ранее стало известно, что Ливия сама обратилась к Риму с просьбой ввести военный флот в ее территориальные воды. А президент Франции Эммануэль Макрон планирует уже в ближайшее время начать строительство в Ливии "хот-спотов" – центров по фильтрации беженцев. Там будут размещаться те, у кого нет шансов получить убежище в Евросоюзе. Кстати, такая система центров по приему беженцев существовала в Ливии во времена правления Муаммара Каддафи. И проблемы нелегальных потоков в Европу не было и в помине…

В Брюсселе поддержали план Макрона и посылку итальянских военных фрегатов к ливийским берегам. Хотя миграционный вопрос уже внес серьезный раскол в ряды членов ЕС. Это ясно было видно на последнем саммите Евросоюза в Брюсселе. Франция и Германия выступают за справедливое, по их мнению, распределение беженцев по странам ЕС. Однако Польша, Венгрия, Чехия и Словакия саботируют установленные квоты. Так, Польша должна принять семь тысяч мигрантов, Чехия и Венгрия – около полутора тысяч каждая, Словакия – 900 человек. А как на самом деле? Польша и Венгрия за последние два года не приняли ни одного беженца в рамках брюссельских квот, а Чехия и Словакия – по полтора десятка человек. Брюссель грозит санкциями. Однако министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто недавно заявил, что это именно Брюссель виноват в том, что полутора миллионам нелегальных мигрантов удалось попасть на территорию Европы без всякого контроля и регулирования. И теперь "вместо того, чтобы решать проблему, Еврокомиссия выбирает Венгрию, Чехию и Польшу, центральноевропейские страны и шантажирует их, угрожая наказанием".

Еврочиновники пригрозили Будапешту двойными санкциями: и за беженцев, и за внесение поправок в конституцию, которые, как считают в Брюсселе, нарушают основополагающие принципы "Соединенных Штатов Европы". А против Польши, как известно, процедура санкций уже запущена. За "неправильную" судебную реформу. Но это, так сказать, casus belli. На самом деле и тут без мигрантов не обошлось…

Рим во времена своего могущества делал так: выдвигал своему противнику заведомо невыполнимый, а подчас и оскорбительный ультиматум. Война становилась неминуемой. И все формальные условия соблюдены: найден "благородный" casus belli.

Со времен древних римлян мы должны были бы сильно поумнеть. Но и сейчас достаточно бездоказательного обвинения, чтобы начать, скажем, санкционную войну (слава богу, пока только такую). Как США против России. Мифические хакеры – вот и весь casus belli. А потом еще с нагло-скорбным видом заявить, что ответные меры Москвы на американские санкции слишком жестокие и непропорциональные. А нужно, чтобы был хеппи-энд, как в голливудских слезливых мелодрамах?! В Голливуде, кстати, был написан один любопытный сценарий по мотивам романа "Анна Каренина" (жаль, что по нему кино не сняли: не помню, то ли денег не хватило, то ли талантливого режиссера не нашлось). Фильм должен был заканчиваться так: Каренин дает Анне развод, та выходит замуж за Вронского, рожает ему кучу детей – и все счастливы! Вот только забыл, был Каренин крестным отцом детей Вронского и Анны или не был?

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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