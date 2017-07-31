Война в ливийских водах? Италия уже готова

По данным Международной организации по миграции, число беженцев, прибывших с начала этого года морским путем в Европу, уже превысило 110 тысяч человек. Причем 90 с лишним тысяч из них приплыли через Средиземное море на Апеннинский полуостров. В августе отряд кораблей ВМФ Италии начнет операцию у берегов Ливии. Ее главная цель – борьба с контрабандистами, перевозящими беженцев с ливийского побережья в нейтральные воды, где их вынужденно подбирают корабли итальянского флота. Ранее стало известно, что Ливия сама обратилась к Риму с просьбой ввести военный флот в ее территориальные воды. А президент Франции Эммануэль Макрон планирует уже в ближайшее время начать строительство в Ливии "хот-спотов" – центров по фильтрации беженцев. Там будут размещаться те, у кого нет шансов получить убежище в Евросоюзе. Кстати, такая система центров по приему беженцев существовала в Ливии во времена правления Муаммара Каддафи. И проблемы нелегальных потоков в Европу не было и в помине…
Еврочиновники пригрозили Будапешту двойными санкциями: и за беженцев, и за внесение поправок в конституцию, которые, как считают в Брюсселе, нарушают основополагающие принципы "Соединенных Штатов Европы". А против Польши, как известно, процедура санкций уже запущена. За "неправильную" судебную реформу. Но это, так сказать, casus belli. На самом деле и тут без мигрантов не обошлось…
Рим во времена своего могущества делал так: выдвигал своему противнику заведомо невыполнимый, а подчас и оскорбительный ультиматум. Война становилась неминуемой. И все формальные условия соблюдены: найден "благородный" casus belli.
Со времен древних римлян мы должны были бы сильно поумнеть. Но и сейчас достаточно бездоказательного обвинения, чтобы начать, скажем, санкционную войну (слава богу, пока только такую). Как США против России. Мифические хакеры – вот и весь casus belli. А потом еще с нагло-скорбным видом заявить, что ответные меры Москвы на американские санкции слишком жестокие и непропорциональные. А нужно, чтобы был хеппи-энд, как в голливудских слезливых мелодрамах?! В Голливуде, кстати, был написан один любопытный сценарий по мотивам романа "Анна Каренина" (жаль, что по нему кино не сняли: не помню, то ли денег не хватило, то ли талантливого режиссера не нашлось). Фильм должен был заканчиваться так: Каренин дает Анне развод, та выходит замуж за Вронского, рожает ему кучу детей – и все счастливы! Вот только забыл, был Каренин крестным отцом детей Вронского и Анны или не был?
Автор Владимир Бычков, радио Sputnik
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