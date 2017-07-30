Урок самоанализа от Хиллари Клинтон

Пятьсот страниц и всего – за 30 долларов, хоть и в твердом переплете. Недорого, чтобы узнать все страдания экс-кандидата на пост президента США. Так "Что произошло" с Хиллари Клинтон?

What happened, или "что произошло". Под этим названием американское издательство Simon&Schuster анонсировало свою новую продукцию – книгу бывшего кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон. "Хиллари описывает, каково было участвовать в гонке с Дональдом Трампом, какие ошибки она совершила, как она справилась с шокирующим и опустошающим проигрышем и чему этот опыт ее научил". Вот, собственно, и все из известного о том, что произошло с Хиллари Клинтон во время прошлогодних президентских выборов, так как книга поступит в продажу только 12 сентября.

С издательством Simon&Schuster Хиллари Клинтон уже сотрудничала. Именно в нем выходила ее автобиография "Тяжелые времена". Кстати, муж Хиллари и экс-президент США Билл Клинтон тоже отметился мемуарами "Моя жизнь". Правда, в другом издательстве (так сказать, живем вместе – вспоминаем по отдельности). И что интересно: он продал права на публикацию за 15 миллионов долларов, а она – только за 14, и расходились ее мемуары очень плохо. Может быть, название было неудачным? Кому интересно читать про тяжелые времена? От политика требуют удачливости! Но Хиллари Клинтон упорно раскапывает собственную жилу и снова предлагает тревожный заголовок: "Что произошло". Извините, но это уже психоаналитика чистой воды: "Вы хотите поговорить об этом?"…

Сублимация Хиллари Клинтон заняла ровно 500 страниц. Серьезный труд, не поспоришь. Вынашивался почти ровно девять месяцев, если посчитать от "черного" для Хиллари вторника 8 ноября 2016 года. После провала на выборах она говаривала: "За прошедшую неделю мне много раз хотелось забраться под одеяло с хорошей книгой и собаками рядом и больше никогда не выходить из дома". Видимо, под "хорошей книгой" имелась в виду та, которую она "понесла"…

Цена вопроса или ответа на вопрос "Что произошло" – всего 30 долларов. Недорого. По сравнению с девятью тысячами долларов – стартовой аукционной ценой за карандашный рисуночек Дональда Трампа – даже дешево. Жаль, что Хиллари не позвала в иллюстраторы своего счастливого соперника, вот тогда бы ее книжка стала сенсацией. Пока же – все то же: по словам близких к автору источников, Хиллари возлагает вину за свое поражение даже не столько на Трампа, сколько на экс-директора ФБР Джеймса Коми и особенно на Москву.

Книга будет издана в твердом переплете, что логично, ибо в "твердый переплет" попала и сама Хиллари на пути соискательства президентства. А как иначе назвать скандал вокруг переписки Клинтон-госсекретаря и расследованием обстоятельств ее почти что госизмены силами самого ФБР? Основания для уголовного преследования то находили, то не находили. Дело закрывали, открывали и снова закрывали, и все это – за считанные дни до президентских выборов. Потом еще кто-то нехороший взломал сервера Демпартии США так некстати. Впрочем, возможно, и кстати. Ведь без этого у несостоявшейся президентши не осталось бы ни одной козырной карты, которой можно прикрывать стыд поражения. "Козырь", разумеется, российский: с маниакальной настойчивостью Хиллари Клинтон винит Россию в хакерской атаке на сопартийцев-демократов. Тем и дышит. О том и пишет…

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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