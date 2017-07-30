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Финальная распродажа. Украина продает американцам тухлые долги

10:0030.07.2017
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© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкАкция протеста шахтеров у здания Верховной рады УкраиныАкция протеста шахтеров у здания Верховной рады Украины
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Украина решила продавать за рубежом товар сомнительного качества – просроченные кредиты, но с залогами. Авось кто-нибудь не поскупится, да и приобретет бизнес, недвижимость и даже землю. Только эксперты уверяют – "хороших" долгов уже не осталось.

На Украине нашли еще один способ все распродать. Фонд гарантирования вкладов физических лиц будет реализовывать на американских торговых площадках просроченные кредиты.  Все, что нажито непосильным трудом, все это…будет продано. Пробная распродажа коснется пакета из 52 кредитов на общую сумму 170 млн долларов. Это портфель долгов, по которым не платят. Однако все эти кредиты обеспечены залогами. А это уже куда интереснее. В списке большой розничный продуктовый бизнес, завод по производству оборудования, компании по переработке сельхозпродукции, коммерческая недвижимость и земля. Торги будут проходить в онлайн-режиме. А поучаствовать в покупке активов неплательщиков смогут все заинтересованные инвесторы, независимо от своего местонахождения.

Гривны и доллары, архивное фото
© РИА Новости
Украинский аналитик: Киев будет продавать "хлам" на торговых площадках США

Идея на пять баллов. А исполнение хворает. Сложно себе представить, что серьезный американский инвестор пойдет покупать проблемные активы, чтобы потом через украинские суды себе их переписывать. Такие примеры уже были, когда покупатель прилетает из-за границы на Украину, приходит на свой завод, а его псевдопатриоты с ружьями гонят прочь. И ведь нечего им предъявить, кроме документов. А теперь выясняется, что и продавать нечего. Украинские эксперты уверяют: все объекты, залоги, которые выставлены – это "тухлые" или "токсичные" активы. У них либо проблемы с оформлением, либо они не представляют той ценности, которая значится на бумаге.

Хорошие, интересные залоги, которые часто продают с молотка, давно уже разобраны на Украине. Все уже украдено до вас, дорогие иностранцы. А потом выясняется еще одна уникальная, но не удивительная в украинских реалиях вещь: американские биржи – не совсем биржи. Точнее будет сказать – доски объявлений. На заборе тоже много чего написано, но это ничего не гарантирует. То есть, на этих электронных площадках для проведения аукционов ты можешь хоть завод продавать, хоть котенка. Платишь за подачу объявления и ждешь откликов. Это уже не торги, а лотерея какая-то получается. Продаю то, не знаю что, там, где не знаю сам. 

Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik

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