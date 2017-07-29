Киев хочет в Стамбул. Порошенко ищет у Константинополя управы на Москву

Ну что ж – раз одно нельзя, то, может быть, можно что-то другое, решили в Киеве. Например, испортить жизнь миллионам православных, которые ходят на Украине в "московские храмы". Дурное-то дело нехитрое…

"Владимир Великий 1029 лет назад принял судьбоносное решение окрестить Русь-Украину". Кто и где мог такое сказать, понятно без объяснений. И все же: только в Киеве носятся с писаной торбой под названием "русь-украинское государство", которое никогда не существовало и не упомянуто не то что в исторических, а даже в литературно-фантастических источниках. Однако раз при президенте Ющенко в незалежной утвержден 28 июля государственный праздник как День крещения Киевской Руси-Украины, значит, была такая страна. И минимум раз в год она всплывает из "украинского небытия".

Теперь всплыла на странице Петра Порошенко в Facebook. Он опирается на событие более чем тысячелетней давности – крещение Руси – только для того, чтобы в очередной раз озвучить очередное недоразумение. Порошенко заявил о необходимости признать независимость украинской церкви от Московского патриархата. Заявление, похоже, адресовано Константинопольской церкви. "Именно от нее мы ожидаем признания автокефалии украинской церкви – равенства с другими поместными православными церквями". Так пишет Петр Алексеевич и дальше валит до кучи: "равенства… и, разумеется, духовной и административной независимости от Москвы и от страны-агрессора".

Как же сильно не нравится президенту Порошенко то, что Украинская православная церковь Московского патриархата – единственная каноническая церковь на Украине, и только она и признана мировым православием! Что по количеству верующих УПЦ вдвое превосходит непризнанный никем Киевский патриархат, а по количеству монахов – и вовсе в 20 раз! Как же неприятно ему это "дважды-два-четыре": "Константинопольский патриархат не может предоставлять автокефалию единолично, без согласия других поместных церквей", а как они высказались, всем известно (см. выше). Так что автокефалии не будет.

Ну что ж – раз одно нельзя, то, может быть, можно что-то другое, решили в Киеве. Например, испортить жизнь миллионам православных, которые ходят на Украине в "московские храмы". Тут вам и рейдерские захваты – от церквушек до соборов. И продвижение с носорожьей упертостью поправок в закон "Об особом статусе религиозных организаций", чтобы искоренить последнюю – духовную – связь с Москвой. И целая церковная реформа, которая нужна только для одного: упразднения Украинской православной церкви. Она же, к слову, еще в мае собрала более 300 тысяч подписей верующих против принятия дискриминационных законопроектов. Ее прихожане даже провели у здания Верховной рады молебен "о вразумлении депутатов". Увы, не помогло. Ничего общего с Русской православной церковью у украинской быть не может и все тут.

А как же тогда священное для Петра Порошенко имя, которым он открыл свою запись в соцсети, – Владимир Великий? Ничего, что князя Владимира в лике равноапостольных святых прославила именно Русская православная церковь и никакая другая? И что же – теперь Владимира будут перепрославлять на какой-то самостийный манер?..

Не удивлюсь, если да. Причем не его одного, а всех "канонизированных святых, почитаемых подвижников благочестия и мучеников РПЦ". Так сказать, списком! Дурное дело нехитрое…

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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