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Дружба Эстонии и США. Америка "обнимает" все крепче

14:0029.07.2017
(обновлено: 14:03 29.07.2017)
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© РИА Новости / Сергей СтепановПерейти в фотобанкВоеннослужащий армии США во время международных военных учений Saber Strike-2016 в ЭстонииВоеннослужащий армии США во время международных военных учений Saber Strike-2016 в Эстонии
© РИА Новости / Сергей Степанов
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Эстония в "дружеских" объятиях США если не задыхается, то явно уже кряхтит. Американцы быстро осваиваются – дополнительные роты солдат, ключевые военные объекты под свой контроль. А тут еще спецподразделение, которое следит за эстонскими гражданами.

Время петь и веселиться! Посол США в Эстонии, господин Джеймс Мелвилл заявил, что просьбы прибалтийских политиков услышаны: в  каждой из стран Балтии будет дополнительно размещено по роте американских солдат. Находиться здесь они будут весь период проведения российско-белорусских учений "Запад-2017". Но тут удивляться не приходится – американские базы и солдаты возникают и распространяются словно раковая опухоль по всему миру. Такие вот метастазы войны и смерти. И не надо меня убеждать, что делается это ради сохранения мира: солдаты, как клопы, заводятся там, где неблагополучно. Это всегда к войне.

Силы обороны Эстонии совместно с союзниками НАТО во время военных учений Весенний шторм
© РИА Новости / Сергей Степанов
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Удивляет сентенция, которую произнес американский посол: "В воскресенье в Эстонию с визитом прибудет вице-президент Майк Пенс, чтобы подчеркнуть наши прочные отношения, которые постоянно развиваются. Начиная с восстановления независимости Эстонии и открытия посольства США на улице Кентманни, Америка и Эстония вместе работали во имя увеличения благосостояния и безопасности обеих стран". Во имя какого благосостояния? Неужели США вложили в Эстонию инвестиции, которые дали толчок развитию эстонской науки и промышленности? Построили школы, университеты и больницы? Что еще они принесли на эту землю, кроме вооружений и солдат? 

Хотя, пожалуй, о кое-каких инвестициях стоит упомянуть. Правительство Эстонии подписало соглашение, по которому вооруженные силы США смогут использовать по своему усмотрению объекты эстонских сил обороны. В их число вошли важнейшие – авиабаза в Эмари и центральный полигон в Тапа. Список объектов в дальнейшем может быть расширен и зависит только лишь от желания и потребностей американцев. Этот договор получил название "Соглашение об инвестициях". Согласно договоренности, американские военные могут строить и улучшать военные объекты для проживания своего персонала, обучения, обслуживания техники, формирования и развертывания своих подразделений и других мероприятий. Вот это и есть те самые инвестиции. Естественно, деньги будут вкладываться в обеспечение комфортного пребывания на эстонской земле американских солдат и американской техники.

Военные учения НАТО в Эстонии
© РИА Новости / Сергей Степанов
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Теперь перейдем к безопасности, о которой также упомянул американский посол. Какое-то время тому назад в Эстонии разгорелся скандал, когда журналисты одной из газет выяснили, что посольство США создало секретное подразделение. Оно на протяжении уже нескольких лет следит за передвигающимися в его окрестностях людьми якобы в целях обеспечения безопасности дипломатического представительства. Это подразделение собирает их личные данные, а тех, чье поведение вызывает подозрения, вносят в базу данных потенциальных террористов.

Это сообщение произвело эффект разорвавшейся бомбы. Журналисты стали задаваться вопросом о том, как это возможно, чтобы в самом сердце страны действовало секретное подразделение иностранного государства, собирающее данные о гражданах страны и определяющее степень их опасности как возможных террористов. Самое пикантное, что все компетентные органы Эстонии были в курсе работы этого секретного подразделения и даже направили для работы в нем своих бывших сотрудников. Так, его руководителем стал бывший работник отдела внутреннего контроля департамента полиции и погранохраны Майду Пылдма. 

Два факта, а как много они говорят. Так что, пожалуй, и добавить к этому нечего.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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