Они уже знают, что хуже Мэй только Мэй в отпуске. Возможно, ей лучше оттуда вообще не возвращаться. На всякий случай консерваторы даже провели кастинг среди своих, чтобы выбрать сменщика премьера.

Премьер спит, а Brexit идет. Терезу Мэй обнаружили на отдыхе в Италии Your browser does not support HTML5 audio

Ее все-таки обнаружили. Но совсем не в строгом костюме, как привыкли, а в розовом, как его оценили модницы, бюджетном платье-рубашке с мужем на берегу озера Гарда в Италии. Логичней было бы, конечно, попадись она, скажем, у водоема под названием Лох-Несс. И не только потому, что в Британии именно она, тем более в такой переломный момент, должна олицетворять патриотизм. Даже при выборе географии летнего отдыха. А потому, что и она превращается в ту самую загадку природы, которой славятся здешние места. Все знают, что она есть, но мало, кто видел.

Спасибо вездесущим объективам. Им повезло больше, чем лейбористам. Они Терезу Мэй сняли. А то у нее на родине уже могли решить, что она совсем потерялась. Причем не только в переносном смысле – в поисках выхода из ЕС, но и буквально. Последний раз подданные Соединенного Королевства наблюдали своего премьер-министра 7 и 8 июля. И то в Гамбурге. На саммите "Двадцатки". И то не на первых ролях. А дальше, как сквозь землю. Острословы даже предложили переименовать самую правительственную в Лондоне улицу из Даунинг-стрит в "Ситдаунинг-стрит". В том смысле, что сидит она в своем офисе и не высовывается.

Но теперь-то все становится на свои места. Пусть на озере Гарда. Но это так же естественно, как и в армии: премьер спит, а Brexit идет. Другое дело, что пока ее находят в Италии, в Британии ей ищут замену. А что делать? Уровень популярности Мэй упал до рекордно низких 34 %. Это худший показатель главы кабинета за 40 лет. И это при том, что в целом у страны весьма неплохие экономические показатели. То есть, для граждан отношение к Мэй – это что-то личное. А это не лечится. Тем паче, что тори уже больно смотреть, как лидер лейбористов Джереми Корбин уходит в отрыв.

В общем, затеяли консерваторы за спиной своей начальницы неофициальный кастинг на роль ее сменщика. Не то чтобы убедительно, но с отрывом набрав под четверть голосов опроса, шорт-лист возглавил Дэвид Дэвис. Многие здесь, узнав про это, сильно удивились. Его знают, как призера Олимпийских игр по плаванию, как элитного футболиста английской премьер-лиги, как наследника литературных традиций Конан Дойла – он тоже пишет о Шерлоке Холмсе. А он, оказывается, еще и министр по Brexit. И что самое интересное, все это – разные люди.

Полный комплект для вариантов ответа игры "Кто хочет стать миллионером?". В смысле, британским премьером. И это только кажется, что все так просто. Даже консерватор скажет не сразу. Дэвис-политик – это отчаянный евроскептик. Но теперь и сторонники развода с ЕС не уверены, что им нужен именно такой поводырь. Однако, если предпочтут именно его, ему понадобятся навыки его более известных однофамильцев. Писателя, чтобы, если не найти, то хотя бы придумать выход. Пловца, чтобы не пойти с Британией на дно. И футболиста, чтобы все-таки попасть в ворота.

Что касается Терезы Мэй, то у нее впереди еще две недели в швейцарских Альпах. Так что у консерваторов есть время, чтобы подготовить маленький переворот. Они же знают, что хуже Мэй только Мэй в отпуске. Именно на апрельском отдыхе в Уэльсе она и решила провести досрочные выборы, которые стоили ее партии абсолютного большинства в парламенте. Когда ее теперь спросили, каких сюрпризов ждать на этот раз, она пошутила: "Я думаю, многие благодарны, что я собираюсь в Альпы, а не в Уэльс". Более того, они даже не будут возражать, если она там останется.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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