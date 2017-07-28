"Сумерки". Финал. "Охоте на ведьм" Трамп ответит "войной с оборотнями"

Пока трудно сказать, как он поможет Дональду Трампу. Но для СМИ новый директор по коммуникациям Белого дома – это находка. Сам он, впрочем, дает понять, что только для СМИ, а не для шпионов. Но, похоже, что с таким борцом с утечками (а он здесь именно для этого), и утечки не так интересны. Зовут его Энтони Скарамуччи. Хотя, как говорится, даже не зовут – он сам идет. Позвонил, например, в газету The New Yorker, чтобы выяснить их источник в команде Трампа. Не получив искомое, разразился бранью в адрес своих коллег по администрации, пообещав разогнать их всех.
Но Трампу ведь так не хватало этих слов. В том числе, чтобы объяснить развал своей команды. Из-за разногласий его покинул уже и главный советник по Ближнему Востоку Дерек Харви. До того Шон Спайсер не оставил после себя даже холодильник. "Крысы" бегут из корабля или "кроты" – сразу не скажешь. Но пассаж Скарамуччи о намерении вывести всех на "чистую воду" хотя бы создает видимость, что это – не бегство, а избавление. В принципе, появление такого "коммуникатора" в администрации Белого дома – это тоже закон сохранения. Внутреннего конфликта. То есть, если у президента на одном месте прибудет, то на другом – Прибус.
Все же понимали, что экс-главу Национального комитета республиканцев партбоссы для того и внедрили в аппарат, чтобы иметь при чужом Трампе своего человека. Расстаться с ним для хозяина Белого дома – равносильно полному разрыву с элитой. А он к этому все-таки не готов. Поэтому лучшее, что он может сделать, это нейтрализовать "засланного казачка". Скарамуччи для этого подходит идеально. Харизма и отличная манера исполнения. Под названием "я сведу вас с ума". Он утверждает, например, что Трамп еще не знает, как поступить с санкциями, а затем, ссылаясь на неопытность, берет слова обратно, но оставляет сомнения.
Так ли это – СМИ узнать теперь будет непросто. Судя по Скарамуччи, Трамп "охоте на ведьм" собирается ответить "войной с оборотнями". То есть, с теми, кто в определенные часы из добропорядочных чиновников превращается в "кротов". Так что поклонники киносаги "Сумерки" могут запасаться попкорном. Похоже, то, что происходит сейчас в Америке, это и есть "Закат вечности". В смысле – последняя часть.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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