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"Сумерки". Финал. "Охоте на ведьм" Трамп ответит "войной с оборотнями"

19:1528.07.2017
(обновлено: 19:17 28.07.2017)
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© REUTERS / Jonathan ErnstДиректор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи на брифинге в Белом доме. 21 июля 2017Директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи на брифинге в Белом доме. 21 июля 2017
© REUTERS / Jonathan Ernst
Если бы его не было, его стоило бы придумать. Раздает "оплеухи" направо и налево, сбивая с толку врагов и оппонентов. Трамп неспроста ввел в большую игру фигуру "маленького забияки" – Энтони Скарамуччи.

Пока трудно сказать, как он поможет Дональду Трампу. Но для СМИ новый директор по коммуникациям Белого дома – это находка. Сам он, впрочем, дает понять, что только для СМИ, а не для шпионов. Но, похоже, что с таким борцом с утечками (а он здесь именно для этого), и утечки не так интересны. Зовут его Энтони Скарамуччи. Хотя, как говорится, даже не зовут – он сам идет. Позвонил, например, в газету The New Yorker, чтобы выяснить их источник в команде Трампа. Не получив искомое, разразился бранью в адрес своих коллег по администрации, пообещав разогнать их всех. 

Директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи. 25 июля 2017
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Политолог: Скарамуччи не случайно ведет себя столь скандально
А главу аппарата Белого дома Райнса Прибуса и вовсе назвал "чертовым шизофреником", сообщив о его скорой отставке. Потом, правда, в эфире CNN на вопрос о причастности Прибуса к "сливу" информации ответил, что ничего такого не скажет, и отправил к самому Райнсу. Но при этом объявил, что он с Трампом теперь в курсе, у кого в их окружении "длинный язык",  грозно добавив, что 150 лет назад за подобное предательство "людей вешали". А еще раньше, где-то в середине 17 века, в итальянской комедии дель арте появился новый персонаж. Скараму́чча. В переводе с итальянского – "маленький забияка". Такой типаж хвастливого вояки. Короче говоря, только на словах Скарамуччи скоры на расправу.

Но Трампу ведь так не хватало этих слов. В том числе, чтобы объяснить развал своей команды. Из-за разногласий его покинул уже и главный советник по Ближнему Востоку Дерек Харви. До того Шон Спайсер не оставил после себя даже холодильник. "Крысы" бегут из корабля или "кроты" – сразу не скажешь. Но пассаж Скарамуччи о намерении вывести всех на "чистую воду" хотя бы создает видимость, что это – не бегство, а избавление. В принципе, появление такого "коммуникатора" в администрации Белого дома  – это тоже закон сохранения. Внутреннего конфликта. То есть, если у президента на одном месте прибудет, то на другом – Прибус.

 

Все же понимали, что экс-главу Национального комитета республиканцев партбоссы для того и внедрили в аппарат, чтобы иметь при чужом Трампе своего человека. Расстаться с ним для хозяина Белого дома – равносильно  полному разрыву с элитой. А он к этому все-таки не готов. Поэтому лучшее, что он может сделать, это нейтрализовать "засланного казачка". Скарамуччи для этого подходит идеально. Харизма и отличная манера исполнения. Под названием "я сведу вас с ума". Он утверждает, например, что Трамп еще не знает, как поступить с санкциями, а затем, ссылаясь на неопытность, берет слова обратно, но оставляет сомнения.

Вид на здание Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Мнение: администрация Трампа пыталась сгладить новые санкции США против РФ
Или разносит того же Прибуса, как боксер, обещающий порвать своего соперника, а потом любезно оставляет тому право доказывать, что не дятел. В смысле, не "стукач". Из последнего – заявление шефа по коммуникациям о том, что Трамп если и приложит вето к санкциям, то лишь для того, чтобы их усилить. Чем не попытка свести конгресс США с ума от счастья с помощью "передоза". Может быть, в эйфории и они поверят, что Трамп, наконец, обратился в их веру, и не станут преодолевать его табу. Вместо этого действительно добавят закону абсурда и в благодарность за это вернут президенту его исконное право отменять подобные акты.

Так ли это – СМИ узнать теперь будет непросто. Судя по Скарамуччи, Трамп "охоте на ведьм" собирается ответить "войной с оборотнями". То есть, с теми, кто в определенные часы из добропорядочных чиновников превращается в "кротов". Так что поклонники киносаги "Сумерки" могут запасаться попкорном. Похоже, то, что происходит сейчас в Америке, это и есть "Закат вечности". В смысле – последняя часть.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik 

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