Санкции США: Россия отвечает, Европа – в незавидной позиции

Ответ на новый, еще более жесткий пакет одобренных сенатом США антироссийских санкций последовал. Незамедлительно. Сразу после заявления Владимира Путина о том, что бесконечно терпеть "хамство" американцев, которые в жертву внутренней политике принесли российско-американские отношения, нельзя. Эти слова прозвучали в Финляндии, куда президент России был приглашен на празднование 100-летия ее независимости.
Очевидно, что весь американский истеблишмент – и это ярко показало практически единогласное голосование в обеих платах парламента – консолидировался в своем настрое на длительную политическую и экономическую войну с Москвой. Войну на истощение. Российской Федерации не остается ничего другого, как освободиться от иллюзий по поводу того, что руководимый Соединенными Штатами Запад ей друг, и заниматься собственным развитием. Вашингтон жаждет доминировать. И вне рамок нормальной конкурентной борьбы лишить Россию, в частности, европейского рынка энергоносителей.
Европейцы, конечно, пытаются возражать против новых американских санкций, которые ставят под реальную угрозу энергообеспечение их стран. Но элиты в Брюсселе и других соседних столицах слишком слабы и несамостоятельны, чтобы предпринять какие-то резкие качественные шаги и ответить Вашингтону "не по-детски". А есть ведь еще и жители Европы, которых для нужных настроений, одобряющих антироссийские действия властей, пичкают гигантскими дозами пропаганды. Но срабатывает она далеко не всегда. Да и политические элиты в разных странах Европы тоже разные. Мир не черно-белый. Визит Владимира Путина в Финляндию это еще раз доказал.
О нем стоит сказать отдельно. У России с этой страной – особые отношения. Сто лет назад, между Февральской и Октябрьской революциями, Финляндия, как известно, получила независимость как раз от России. И это важный маркер, когда на широкомасштабное празднование юбилея приглашается не кто-то другой, а именно российский лидер. Финляндия тогда называлась Великое княжество Финляндское, и в составе Российской империи была на особом счету, обладая эксклюзивными полномочиями. И после ухода в самостоятельное плавание молодое государство отнюдь не возненавидело свою бывшую метрополию. Это к вопросу о том, что Россия якобы была тюрьмой народов. Более того, финны до сих пор благодарны России за то, что она освободила их в начале 19 века от шведского владычества. Празднование 100-летнего юбилея независимости проходило в живописном, расположенном на реках и озерах городе Савонлинна и его окрестностях. Именно здесь шли победоносные бои русской армии со шведами, итогом которых стало вхождение Финляндии в Российскую империю.
Еще одна символичная – и прежде всего со стороны хозяев – деталь: переговоры Владимира Путина и Саули Ниинистё проходили в усадьбе, построенной в середине XIX века по личному указанию императора Николая I. Все это, конечно, говорило о том, что Финляндия не видит в России врага. Она для нее – добрый сосед. Даже несмотря на настойчивые попытки некоторых политических сил затащить Финляндию в НАТО, сделав ее еще одним военным форпостом Запада непосредственно на границе с Россией. Но не удается. Владимир Путин, кстати, подчеркнул тот факт, что Москва ценит взвешенную позицию и нейтралитет Хельсинки.
А еще ведь есть и крупные совместные проекты. Строительство АЭС "Ханхикиви-1". Тот же самый "Северный поток-2", в рамках которого Финляндия будет заниматься, в том числе, обетонированием труб. Большие планы в области взаимных инвестиций, экологии, фармацевтики, пищевой промышленности. Всего не перечислить. Но главное – между сторонами налажен прямой, регулярный и открытый диалог на политическом уровне. Чтобы не было никаких "непоняток" в текущем турбулентном моменте. И вот именно это раздражает некоторых в Вашингтоне. Неслучайно незадолго до визита Путина в Финляндию американская пресса агрессивно муссировала тему якобы экстренного и сверхмасштабного строительства в этой стране системы подземных бункеров на случай войны с Россией и резкого увеличения ее вооруженных сил.
На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Владимир Путин впервые прокомментировал новые санкции США, заявив, что Москве придется реагировать – чаша терпения переполнена. Но и Саули Ниинисте, надо сказать, отозвался об этой инициативе Вашингтона далеко не в позитивном ключе в контексте их влияния на ЕС. Здесь, как и во многом другом, президенты были на одной волне.
Финляндия – очень красивая, уютная, ухоженная страна. И там любят гостей из России. И ценят естественное соседство с ней. В текущем историческом периоде у стран со всеми оговорками почти образцовые отношения. Это, по сути, модель того, какими могли бы быть взаимоотношения Москвы и со многими другими европейскими странами, жители которых, кстати, не питают никакого негатива по отношению к России. Более того, искренне любят русских. Но тут мне придется вернуться к тому, о чем уже говорил: европейским элитам для этого нужна самостоятельность и элементарная мудрость. Пока и с тем, и с другим – большие проблемы. Зато у Америки нет никаких проблем с ощущением, что она хозяйка Европы.
Автор Илья Харламов, радио Sputnik
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