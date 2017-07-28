Санкции США: Россия отвечает, Европа – в незавидной позиции

Голосование в американском парламенте показало – США настроены на длительную "войну" с Россией. Ей приходится отвечать. Надежды на Европу нет, хотя новые санкции ущемляют и ее интересы. Но мир не черно-белый. Визит Владимира Путина в Финляндию это еще раз доказал.

Ответ на новый, еще более жесткий пакет одобренных сенатом США антироссийских санкций последовал. Незамедлительно. Сразу после заявления Владимира Путина о том, что бесконечно терпеть "хамство" американцев, которые в жертву внутренней политике принесли российско-американские отношения, нельзя. Эти слова прозвучали в Финляндии, куда президент России был приглашен на празднование 100-летия ее независимости.

Москва ввела ограничения в отношении американских дипломатов, работающих в России. Их число будет сокращено. И запретила сотрудникам посольства пользоваться дачей и складами в столице. В МИД заявили: могут последовать и другие болезненные для Вашингтона меры. Скорее всего, они последуют, поскольку американский парламент лишил президента США фактической возможности наложить на законопроект вето. Он может лишь внести в него еще более "драконовские" поправки. Иными словами, Трамп документ почти гарантированно подпишет. Если не хочет еще кучи проблем. А он уже, похоже, ничего не хочет. Собственно, об одобрении законопроекта уже говорят и в самом Белом доме. А значит, международная правовая система и цивилизованные отношения между государствами подвергнуты еще одной радикальной обструкции. Ведь санкции – это, образно говоря, удар обухом по голове в темной подворотне. Вне всяких законов, правил и приличий.

Очевидно, что весь американский истеблишмент – и это ярко показало практически единогласное голосование в обеих платах парламента – консолидировался в своем настрое на длительную политическую и экономическую войну с Москвой. Войну на истощение. Российской Федерации не остается ничего другого, как освободиться от иллюзий по поводу того, что руководимый Соединенными Штатами Запад ей друг, и заниматься собственным развитием. Вашингтон жаждет доминировать. И вне рамок нормальной конкурентной борьбы лишить Россию, в частности, европейского рынка энергоносителей.

Новый пакет санкций целенаправленно ставит под удар такие проекты, как "Северный поток-2". Под тем соусом, что США, дескать, беспокоятся об энергобезопасности Старого Света, который, мол, чересчур зависит от российских поставок. Впрочем, эти лицемерные посылы хорошо известны. Взамен Штаты хотят навязать ЕС свой товар, причем еще непонятно, по каким ценам. Но точно дороже. Европа, мягко говоря, в щекотливом, если не сказать – драматическом положении. Она ведь формально тоже часть Запада. И она добровольно отдала львиную долю политического суверенитета Вашингтону. Но безоговорочно поддержать новую инициативу американского парламента, что было бы, конечно, очень приятно американцам, не может. По той простой причине, что зависит от России. Так же, как и Россия зависит от ЕС. И эта взаимозависимость устраивает всех, кроме США.

Европейцы, конечно, пытаются возражать против новых американских санкций, которые ставят под реальную угрозу энергообеспечение их стран. Но элиты в Брюсселе и других соседних столицах слишком слабы и несамостоятельны, чтобы предпринять какие-то резкие качественные шаги и ответить Вашингтону "не по-детски". А есть ведь еще и жители Европы, которых для нужных настроений, одобряющих антироссийские действия властей, пичкают гигантскими дозами пропаганды. Но срабатывает она далеко не всегда. Да и политические элиты в разных странах Европы тоже разные. Мир не черно-белый. Визит Владимира Путина в Финляндию это еще раз доказал.

О нем стоит сказать отдельно. У России с этой страной – особые отношения. Сто лет назад, между Февральской и Октябрьской революциями, Финляндия, как известно, получила независимость как раз от России. И это важный маркер, когда на широкомасштабное празднование юбилея приглашается не кто-то другой, а именно российский лидер. Финляндия тогда называлась Великое княжество Финляндское, и в составе Российской империи была на особом счету, обладая эксклюзивными полномочиями. И после ухода в самостоятельное плавание молодое государство отнюдь не возненавидело свою бывшую метрополию. Это к вопросу о том, что Россия якобы была тюрьмой народов. Более того, финны до сих пор благодарны России за то, что она освободила их в начале 19 века от шведского владычества. Празднование 100-летнего юбилея независимости проходило в живописном, расположенном на реках и озерах городе Савонлинна и его окрестностях. Именно здесь шли победоносные бои русской армии со шведами, итогом которых стало вхождение Финляндии в Российскую империю.

И абсолютно неожиданные для меня слова произнесла представитель местных властей, которая проводила экскурсию для журналистов неподалеку от древнего замка Олавинлинна, где в этот момент лидеры России и Финляндии смотрели оперу "Иоланта" с участием артистов Большого театра. Она сказала: "Мы – финны – глубоко благодарны России за то, что когда-то являлись ее частью. Именно это позволило нам развиваться и стать теми, кто мы сейчас". Ни добавить, ни убавить. Удивило меня и другое: по всему маршруту следования российской делегации стояли многочисленные местные жители. Такое ведь не часто бывает. По одному, по несколько человек, большими группами. У каждой деревушки и фермы. Просто на обочине дороги. В Савонлинне их было особенно много. Оказалось, люди вышли приветствовать российского президента. И это было подлинное, а не напускное радушие. Остались они, кстати, и проводить кортеж с Путиным, хотя дело уже шло к полуночи. А финны, между прочим, начинают работать с 7 утра и часам к 8-9 вечера страна буквально "вымирает". Решили пожертвовать сном ради этого события.

Еще одна символичная – и прежде всего со стороны хозяев – деталь: переговоры Владимира Путина и Саули Ниинистё проходили в усадьбе, построенной в середине XIX века по личному указанию императора Николая I. Все это, конечно, говорило о том, что Финляндия не видит в России врага. Она для нее – добрый сосед. Даже несмотря на настойчивые попытки некоторых политических сил затащить Финляндию в НАТО, сделав ее еще одним военным форпостом Запада непосредственно на границе с Россией. Но не удается. Владимир Путин, кстати, подчеркнул тот факт, что Москва ценит взвешенную позицию и нейтралитет Хельсинки.

А еще ведь есть и крупные совместные проекты. Строительство АЭС "Ханхикиви-1". Тот же самый "Северный поток-2", в рамках которого Финляндия будет заниматься, в том числе, обетонированием труб. Большие планы в области взаимных инвестиций, экологии, фармацевтики, пищевой промышленности. Всего не перечислить. Но главное – между сторонами налажен прямой, регулярный и открытый диалог на политическом уровне. Чтобы не было никаких "непоняток" в текущем турбулентном моменте. И вот именно это раздражает некоторых в Вашингтоне. Неслучайно незадолго до визита Путина в Финляндию американская пресса агрессивно муссировала тему якобы экстренного и сверхмасштабного строительства в этой стране системы подземных бункеров на случай войны с Россией и резкого увеличения ее вооруженных сил.

На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Владимир Путин впервые прокомментировал новые санкции США, заявив, что Москве придется реагировать – чаша терпения переполнена. Но и Саули Ниинисте, надо сказать, отозвался об этой инициативе Вашингтона далеко не в позитивном ключе в контексте их влияния на ЕС. Здесь, как и во многом другом, президенты были на одной волне.

Финляндия – очень красивая, уютная, ухоженная страна. И там любят гостей из России. И ценят естественное соседство с ней. В текущем историческом периоде у стран со всеми оговорками почти образцовые отношения. Это, по сути, модель того, какими могли бы быть взаимоотношения Москвы и со многими другими европейскими странами, жители которых, кстати, не питают никакого негатива по отношению к России. Более того, искренне любят русских. Но тут мне придется вернуться к тому, о чем уже говорил: европейским элитам для этого нужна самостоятельность и элементарная мудрость. Пока и с тем, и с другим – большие проблемы. Зато у Америки нет никаких проблем с ощущением, что она хозяйка Европы.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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