Человек и море. Китам тоже нужно помогать

Радио Sputnik завершает спецпроект "Живая планета. Какую Землю мы оставим потомкам". Пятая часть посвящена морским животным. Человек настолько активно осваивает моря и океаны, что даже подводным обитателям нужна защита.

Спецпроект "Живая планета. Какую Землю мы оставим потомкам", часть 5

Предыдущие главы:

Заповедные степи России

Байкал – великое озеро великой страны

Очистка Арктики: наступил переломный момент

Человек для Земли или Земля для человека?

© РИА Новости / Сергей Красноухов На Сахалине спасатели МЧС и волонтеры очистили место обитания сивучей

В начале лета на Сахалине впервые в России прошли учения по спасению морских млекопитающих. Без вмешательства человека они прекрасно себя чувствуют даже в суровых условиях обитания. Но люди своей деятельностью поставили многих из них на грань выживания. Теперь приходится учиться тому, как помогать обитателем морей и океанов, попавшим в беду. Как спасать китов и ластоногих, запутавшихся в сетях или выброшенных на берег, а что делать, если животное зажало во льдах? Все эти вопросы сначала разбирали на теоретической части тренинга, к которой допускались все желающие.

А вот участников практического курса уже отбирали по строгим критериям, рассказала руководитель программ Международного фонда защиты животных (IFAW) в России Людмила Данилова.

"До практической части допускались только люди, которые имеют специальную подготовку. То есть, они находятся в хорошей физической форме, знают, как обращаться с плавательными средствами, уже выходили в море. И кроме того, это люди, которые видели и знают, как обращаться с морскими млекопитающими: китами, дельфинами и ластоногими", – рассказала Людмила Данилова.

Правда, по признанию Людмилы Даниловой, практическая часть к великому счастью участников тренинга оказалась всего лишь теоретической. Ни одно попавшее в беду животное спасателям не встретилось, и навыки они оттачивали исключительно на макетах. Зато погода преподнесла сюрприз. В день проведения практического занятия дул сильный ветер и набегала волна. Но тем реалистичнее были учения. Ведь в жизни невозможно ждать у моря хорошей погоды – животных приходится спасать в самых разных условиях.

Во время таких операций очень важно помнить о технике безопасности, отмечает Людмила Данилова.

"Во время тренинга очень большое внимание уделялось безопасности людей. И киты, и ластоногие могут быть опасны для человека, если к ним приближаешься очень близко. При работе с китообразными нужно быть очень осторожным – на берегу они опасны движениями хвоста. А при работе с ластоногими наоборот – нужно быть очень осторожным, когда работаешь рядом с головой животного: ластоногие кусаются. И опять-таки животные в стрессе могут вести себя непредсказуемо", – пояснила Людмила Данилова.

© Пресс-служба заповедника “Командорский”. Евгений Мамаев Горбатый кит

Морские млекопитающие часто становились жертвой бесконтрольного промысла, а иногда суеверий и предубеждений. Например, считалось, что из-за бельков, если их не убивать, может произойти экологическая катастрофа – пропадет рыба. Хотя куда чаще детенышей тюленей убивают из-за ценного меха. В России этот вид промысла полностью запрещен. А на добычу взрослых особей введены жесткие квоты. И уже можно говорить о результатах – численность этих ластоногих млекопитающих, как показывают наблюдения, в последние годы активно увеличивается.

Гораздо хуже ситуация с популяцией нарвалов или морских единорогов. Размножаются эти зубатые киты крайне медленно. Самки за всю свою жизнь, а живут нарвалы до 55 лет, приносят не больше 15 детенышей. В неволе эти млекопитающие вообще не живут, и уж тем более не размножаются. Ученым даже неизвестна их приблизительная численность. Для охраны и защиты таких редких животных в 2009 году в Архангельской области был открыт национальный парк "Русская Арктика". Он занимает площадь почти 9 миллионов гектаров. Здесь можно встретить атлантических моржей, кольчатых нерп, морских зайцев, гренландских тюленей. В акваторию парка заплывают и белухи. В качестве постоянного места жительства его облюбовали нарвалы и гренландские киты. А в последние годы в парк стали заплывать совсем уж редкие гости. Сотрудники заповедника отметили появление финвалов – родственников синего кита, и горбатых китов. Судя по всему, их очень даже привлекают созданные условия.

А значит, основная задача парка выполнена, рассказывает заместитель директора по научной работе национального парка "Русская Арктика" Мария Гаврило.

"Территориальная охраны этих видов – это защита мест их обитания. То есть, с самими животными мы ничего сделать не можем и не должны. Такие методы, когда млекопитающих подкармливают, в неволе разводят, какие-то еще биотехнические мероприятия проводят, здесь не применимы. И поэтому наша основная задача – это сохранить их здоровую среду обитания", – подчеркивает Мария Гаврило.

Прикармливание обитателей Арктики не только проблематично, но и опасно. Это в бассейне легко покормить дельфина рыбкой, а на огромной морской акватории дело это попросту бесполезное. Даже с учетом наличия точных маршрутов миграции животных.

А вот в случае с белыми медведями кормление и вовсе может обернуться трагедией, рассказывает Мария Гаврило.

"Особенно с судов, когда человек чувствует себя в безопасности на борту. К суднам подходят белые медведи, и первое желание у очень многих людей – кинуть им что-нибудь вкусненькое. Это очень пагубная привычка, которая на самом деле в дальнейшем ведет к угрозе жизни людей и медведей. Зная, что человек может их подкормить, белые медведи в дальнейшем будет искать эту подкормку, стремиться на контакт с людьми. И дальше может сложиться ситуация, в которой либо человека пострадает, либо медведь будет отстрелен", – отметила Мария Гаврило.

© Fotolia / elizalebedewa Белые медведи купаются

Люди должны отдавать себе отчет, что судьба редких животных во многом сегодня в их руках. Даже такие гиганты, как киты нуждаются в защите и помощи. Когда в 1980-е годы у побережья Сахалина обнаружили серых китов, их было всего два десятка. Сегодня благодаря мерам по охране этого краснокнижного млекопитающего, популяция серых китов увеличилась почти до 280 особей. А чтобы она стала еще больше, для самок с детенышами пытаются создать самые комфортные условия. В местах их "прогулок" даже запрещено ставить неводы для промысла лососей, чтоб киты в них не запутались.

Россия прилагает немалые усилия для сохранения уникальных морских млекопитающих. Но справиться с такой глобальной задачей можно только, если взяться всем миром, ведь обитатели морей и океанов не знают границ.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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