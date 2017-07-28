Человек и море. Китам тоже нужно помогать

Спецпроект "Живая планета. Какую Землю мы оставим потомкам", часть 5
Предыдущие главы:
Байкал – великое озеро великой страны
Очистка Арктики: наступил переломный момент
Человек для Земли или Земля для человека?
А вот участников практического курса уже отбирали по строгим критериям, рассказала руководитель программ Международного фонда защиты животных (IFAW) в России Людмила Данилова.
"До практической части допускались только люди, которые имеют специальную подготовку. То есть, они находятся в хорошей физической форме, знают, как обращаться с плавательными средствами, уже выходили в море. И кроме того, это люди, которые видели и знают, как обращаться с морскими млекопитающими: китами, дельфинами и ластоногими", – рассказала Людмила Данилова.
Правда, по признанию Людмилы Даниловой, практическая часть к великому счастью участников тренинга оказалась всего лишь теоретической. Ни одно попавшее в беду животное спасателям не встретилось, и навыки они оттачивали исключительно на макетах. Зато погода преподнесла сюрприз. В день проведения практического занятия дул сильный ветер и набегала волна. Но тем реалистичнее были учения. Ведь в жизни невозможно ждать у моря хорошей погоды – животных приходится спасать в самых разных условиях.
Во время таких операций очень важно помнить о технике безопасности, отмечает Людмила Данилова.
"Во время тренинга очень большое внимание уделялось безопасности людей. И киты, и ластоногие могут быть опасны для человека, если к ним приближаешься очень близко. При работе с китообразными нужно быть очень осторожным – на берегу они опасны движениями хвоста. А при работе с ластоногими наоборот – нужно быть очень осторожным, когда работаешь рядом с головой животного: ластоногие кусаются. И опять-таки животные в стрессе могут вести себя непредсказуемо", – пояснила Людмила Данилова.
Гораздо хуже ситуация с популяцией нарвалов или морских единорогов. Размножаются эти зубатые киты крайне медленно. Самки за всю свою жизнь, а живут нарвалы до 55 лет, приносят не больше 15 детенышей. В неволе эти млекопитающие вообще не живут, и уж тем более не размножаются. Ученым даже неизвестна их приблизительная численность. Для охраны и защиты таких редких животных в 2009 году в Архангельской области был открыт национальный парк "Русская Арктика". Он занимает площадь почти 9 миллионов гектаров. Здесь можно встретить атлантических моржей, кольчатых нерп, морских зайцев, гренландских тюленей. В акваторию парка заплывают и белухи. В качестве постоянного места жительства его облюбовали нарвалы и гренландские киты. А в последние годы в парк стали заплывать совсем уж редкие гости. Сотрудники заповедника отметили появление финвалов – родственников синего кита, и горбатых китов. Судя по всему, их очень даже привлекают созданные условия.
А значит, основная задача парка выполнена, рассказывает заместитель директора по научной работе национального парка "Русская Арктика" Мария Гаврило.
"Территориальная охраны этих видов – это защита мест их обитания. То есть, с самими животными мы ничего сделать не можем и не должны. Такие методы, когда млекопитающих подкармливают, в неволе разводят, какие-то еще биотехнические мероприятия проводят, здесь не применимы. И поэтому наша основная задача – это сохранить их здоровую среду обитания", – подчеркивает Мария Гаврило.
Прикармливание обитателей Арктики не только проблематично, но и опасно. Это в бассейне легко покормить дельфина рыбкой, а на огромной морской акватории дело это попросту бесполезное. Даже с учетом наличия точных маршрутов миграции животных.
А вот в случае с белыми медведями кормление и вовсе может обернуться трагедией, рассказывает Мария Гаврило.
"Особенно с судов, когда человек чувствует себя в безопасности на борту. К суднам подходят белые медведи, и первое желание у очень многих людей – кинуть им что-нибудь вкусненькое. Это очень пагубная привычка, которая на самом деле в дальнейшем ведет к угрозе жизни людей и медведей. Зная, что человек может их подкормить, белые медведи в дальнейшем будет искать эту подкормку, стремиться на контакт с людьми. И дальше может сложиться ситуация, в которой либо человека пострадает, либо медведь будет отстрелен", – отметила Мария Гаврило.
Россия прилагает немалые усилия для сохранения уникальных морских млекопитающих. Но справиться с такой глобальной задачей можно только, если взяться всем миром, ведь обитатели морей и океанов не знают границ.
Автор Дарья Чередник, радио Sputnik
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