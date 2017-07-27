С больной головы: в США заявили о вмешательстве России в выборы во Франции

И во Франции тоже. Американские СМИ продолжают тянуть " утку" о вмешательстве России в заграничные выборы. Но тема, поди, устарела. Вот Макрон успокоился, а после встречи в Версале вообще забыл о "русском следе".

В США утверждают, что российские спецслужбы следили за предвыборным штабом Эммануэля Макрона. Якобы агенты российской разведки в начале этого года шпионили за соратниками президента Франции с использованием фальшивых учетных записей в Facebook. Для этого, мол, было создано порядка двух десятков фальшивых аккаунтов. Поведал об этом американский конгрессмен, пожелавший сохранить анонимность. Другие, опять же неназванные источники это подтвердили.

Естественно, никаких доказательств предъявлено не было. Заявление официального представителя Facebook о том, что во Франции действительно были обнаружены "шпионские" аккаунты, которые тут же были отключены, воспринимать как аргумент трудно. Чьи это были аккаунты – не сообщается, не говоря уж о том, сколько в принципе таких "липовых" пользователей гуляет по соцсети.

Впрочем, интересен другой факт: в какой момент прозвучало это заявление о мнимом российском вмешательстве в президентские выборы во Франции. Дело в том, что расследование по делу о "связях" Дональда Трампа с Россией зашло в тупик. Почти за деваять месяцев, которые тянется этот процесс, противникам президента США так ничего и не удалось доказать. Хотя по этому делу были допрошены и американские чиновники, и ближайшие родственники Трампа. Как пошутил сам американский президент, его 11-летний сын Бэррон может стать следующим, кого американские законодатели могут заставить дать показания.

В самой же России неоднократно опровергали слухи о вмешательстве в американские, французские и какие-либо еще выборы. Во Франции в штабе Макрона изначально пытались поднять тему о "русском следе", но быстро ее свернули. А после майской встречи с президентом России Владимиром Путиным в Версале этот вопрос закрыли окончательно. Тогда российский лидер прямо заявил, что Россия никогда не занималась вмешательством в выборы, ей это не нужно. Эммануэль Макрон возражать не стал. Его результаты выборов точно устраивают.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

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