С больной головы: в США заявили о вмешательстве России в выборы во Франции

В США утверждают, что российские спецслужбы следили за предвыборным штабом Эммануэля Макрона. Якобы агенты российской разведки в начале этого года шпионили за соратниками президента Франции с использованием фальшивых учетных записей в Facebook. Для этого, мол, было создано порядка двух десятков фальшивых аккаунтов. Поведал об этом американский конгрессмен, пожелавший сохранить анонимность. Другие, опять же неназванные источники это подтвердили.
Естественно, никаких доказательств предъявлено не было. Заявление официального представителя Facebook о том, что во Франции действительно были обнаружены "шпионские" аккаунты, которые тут же были отключены, воспринимать как аргумент трудно. Чьи это были аккаунты – не сообщается, не говоря уж о том, сколько в принципе таких "липовых" пользователей гуляет по соцсети.
В самой же России неоднократно опровергали слухи о вмешательстве в американские, французские и какие-либо еще выборы. Во Франции в штабе Макрона изначально пытались поднять тему о "русском следе", но быстро ее свернули. А после майской встречи с президентом России Владимиром Путиным в Версале этот вопрос закрыли окончательно. Тогда российский лидер прямо заявил, что Россия никогда не занималась вмешательством в выборы, ей это не нужно. Эммануэль Макрон возражать не стал. Его результаты выборов точно устраивают.
Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik
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