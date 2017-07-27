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Заповедные степи России

10:5227.07.2017
(обновлено: 10:56 27.07.2017)
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© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. С.ШаповаловУчасток Таловская степь находится на стыке границ Самарской, Саратовской и Западно-Казахстанской областейУчасток Таловская степь находится на стыке границ Самарской, Саратовской и Западно-Казахстанской областей
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. С.Шаповалов
Радио Sputnik продолжает спецпроект "Живая планета. Какую Землю мы оставим потомкам". Четвертая часть посвящена степям России. Их осталось не так много в первозданном виде. И они, и степные животные нуждаются в защите.

Спецпроект "Живая планета. Какую Землю мы оставим потомкам", часть 4

Предыдущие главы:

Человек для Земли или Земля для человека?

Очистка Арктики: наступил переломный момент

Байкал – великое озеро великой страны  

 "Сначала далеко впереди, где небо сходится с землею, около курганчиков и ветряной мельницы, которая издалека похожа на маленького человечка, размахивающего руками, поползла по земле широкая ярко-желтая полоса; через минуту такая же полоса засветилась несколько ближе, поползла вправо и охватила холмы… и вдруг вся широкая степь сбросила с себя утреннюю полутень, улыбнулась и засверкала росой… в траве перекликались суслики, где-то далеко влево плакали чибисы…". Так описывал Антон Чехов степь в своей одноименной повести. Степью восхищался и признавался ей в любви гоголевский Тарас Бульба. Вид широких просторов прекрасен в любое время года: будь то буйство первоцветов или колышущееся море ковыля. 

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. О.Дегтяренко
Разнотравно-ковыльная степь на участке "Буртинская степь"
Хоть географически степь составляет одну шестую территории России, степные площади очень сильно сократились. Часть земель освоена под пахоту, а еще большие площади превращены в пастбища. К счастью, еще не все потеряно. И многие виды растений и животных, которые, казалось, почти исчезли, все прочнее обосновываются в степных зонах. Способствует этому, конечно, в первую очередь создание заповедников. Главная задача их сотрудников – восстановление популяций растений и животных, некогда присущих именно степной зоне. Если на одних территориях страны, например, сурки чувствуют себя вполне комфортно, то для других мест это животное стало краснокнижным. 

Директор  заповедника "Приволжская лесостепь" в Пензенской области Александр Добролюбов рассказывает, что восстановление популяции этих  животных – задача сложная, но необходимая.

"Мы восстанавливаем сейчас популяцию степного сурка в местах его былого обитания, в том числе на территории заповедника в Колышлейском районе, в Островцовской лесостепи. Мы сурков отлавливаем в Саратовской области, привозим и переселяем на свою территорию. Таким образом, пытаемся восстановить популяцию там, где она когда-то существовала. Уже  есть свои успехи – сурки размножаются, в этом году два выводка. Сейчас десять сурчат у двух мамаш родилось", – отметил Александр Добролюбов. 

 Специалисты заповедника все свои наблюдения и достижения описывают в "Летописи природы". Ежегодно в свет выходит новый том этого коллективного труда. Много занимаются экологическим просвещением. Каждый год на территории заповедника проводятся массовые экологические праздники и представления. Конечно, можно туда приехать и на экскурсию. Но ее необходимо заказывать заранее. Ведь заповедные степи – территория особо охраняемая. И нарушать их покой по собственной прихоти не стоит. Там и ходить-то можно не везде. 

Еще одно немаловажное направление, которым активно занимаются ученые – восстановление реликтовых растений. Этот труд – весьма  непростой, рассказывает сотрудник музея-заповедника "Куликово поле" Ольга Бурова.

"Во-первых, растения нужно отыскать на естественных участках. Во-вторых, за ними нужно пронаблюдать. Когда начинается их вегетация,  цветение, созревание плодов. Потом они растут все на охраняемых территориях, где запрещен и сбор семян, и тем более выкопать их там нельзя. Поэтому их нужно находить на участках, которые не являются памятниками природы, что очень непросто. Собрать с них семена. Мы буквально начинаем по горсточке семян собирать. Сейчас у нас существует свой так называемый коллекционный участок, где мы выращиваем эти виды растений уже как культурные. Размножаем их для того, чтобы потом в наши воссоздаваемые степные сообщества их вносить", – пояснила Ольга Бурова. 

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Н.Судец
Новый участок заповедника получил название "Предуральская степь"
А вот самый степной заповедник России "Оренбургский" решил замахнуться на более масштабный проект. В 2015 году там стартовала программа по восстановлению популяции лошадей Пржевальского. Это уникальное животное не только потому, что занесено в Красную книгу, и встретить его практически невозможно. На сегодня это единственная дикая лошадь, живущая на планете. Лошади Пржевальского лишь внешним видом напоминают привычных для нас скакунов. На самом деле, они как бы сочетают в себе черты коня и осла. Отличительная черта лошадей Пржевальского – большая массивная голова с довольно крупными глазами, что позволяет им хорошо видеть. У  них жесткая, торчащая вверх грива без челки и широкий длинный хвост. От современных лошадей они отличаются даже на генетическом уровне. Если у них 64 хромосомы, то  у лошади Пржевальского – на две больше. 

Появление этого уникального животного в заповеднике "Оренбургский", скорее всего, было бы не возможно без международного сотрудничества, рассказывает руководитель Центра реинтродукции лошади Пржевальского Татьяна Жарких. 

"Оренбургский заповедник получил первую партию лошадей из шести особей из французского полурезервата Ле Вилларе. Этих животных бесплатно передала французская Ассоциация по лошади Пржевальского ТАХ.  Кстати, тах по-монгольски – дикая лошадь. В прошлом году  национальный парк "Хортобадь" (Венгрия) также передал нам бесплатно четырнадцать лошадей Пржевальского. Сейчас у нас обитает двадцать особей – наше племенное ядро. Это основатели будущей популяции. И мы надеемся, что вскоре они будут размножаться", – рассказала Татьяна Жарких.  

Прежде чем выпустить первую партию новоселов в степь, их поместили в специальные акклиматизационные загоны. Всего два загона, каждый  по площади – 42 гектара. В них есть все необходимые для животных условия, включая запас корма. Но это заготовка на самый крайний случай, если суровая оренбургская зима решит проявить всю скверность своего характера. Почти год прибывшие лошади прожили в своих загонах. Наблюдения показали, что они вполне могут обойтись без помощи людей, а новое место жительства им даже очень пришлось по вкусу. Спустя одиннадцать месяцев акклиматизировавшихся животных выпустили в степь. Ворота перед лошадьми открыл лично Владимир Путин. 

Программа по восстановлению лошади Пржевальского в России проводится не только ради самих животных. Это только один аспект. Проблема еще и в том, что без них гибнет сама степь, рассказывает руководитель Центра реинтродукции лошади Пржевальского Татьяна Жарких.

"Степь не может существовать без лошади Пржевальского, без диких копытных. Если на заповедных участках не происходит выпаса, то растительность не перерабатывается. Она отмирает, и с каждым готом накапливается все больше и больше отмершей сухой травы. И либо она горит, вызывая страшные степные пожары, либо сохраняется в виде "войлочной" подушки, не позволяя пробиться через нее новым росткам. И дикие копытные, которые обитают в заповедниках, помогают разбить эту подушку из отмерших трав. И когда лошадь Пржевальского в середине двадцатого века исчезла из дикой природы, степь оказалась лишена одного из своих главных компонентов", – заключила Татьяна Жарких.  

"Ничего в природе не могло быть лучше. Вся поверхность земли представлялася зелено золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов… Воздух был наполнен тысячью разных птичьих свистов. В небе неподвижно стояли ястребы, распластав свои крылья и неподвижно устремив глаза свои в траву. Крик двигавшейся в стороне тучи диких гусей отдавался бог весть в каком дальнем озере. Черт вас возьми, степи, как вы хороши!.." Так описал степной пейзаж Николай Гоголь в своей повести "Тарас Бульба".

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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