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Такой-сякой, совсем Рахой. Как премьеру Испании "ремня" давали

17:4826.07.2017
(обновлено: 17:49 26.07.2017)
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© AP Photo / Andre PennerПремьер-министр Испании Мариано РахойПремьер-министр Испании Мариано Рахой
© AP Photo / Andre Penner
Свидетелем будешь? А придется. В Испании к расследованию о коррупции привлекли самого премьер-министра страны Мариано Рахоя. И все из-за "народных" трех процентов. Считается, что именно такую долю отчисляли бизнесмены в кассу партии за лоббизм.

Это еще не публичная порка, но уже повод для испанских СМИ поупражняться в остроумии. Объявить, скажем, что премьеру пригрозили "ремнем", если еще его не дали. "Дело Гюртель" о глобальной коррупции в правящей Народной партии Испании прокуратура когда-то потому так и окрестила, что в переводе с немецкого это и есть "ремень". Следователи не стали его называть по-испански для конспирации. "Корреа" – так этот аксессуар звучит на их родном языке, это еще и фамилия первого из фигурантов "процесса века", который тянется здесь с 2007 года. За это время через него прошли десятки совсем не рядовых "народников". 

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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Но сколько "поясу" не длиться, а удара ниже его и премьеру, видимо, не избежать. Он же с 2004 года у них партбосс. Значит, мимо него эта "бухгалтерия" никак не могла пройти. А суть обвинений в том, что предприниматели за политический лоббизм и получение тех или иных госзаказов "откатывали" некоторое количество денег в партийную кассу. Как правило, три  процента от сделки. Говорят, что в общей сумме речь может идти о сотнях миллионов евро. Вероятно, опасаясь именно таких разговоров, Мариано Рахой и хотел давать показания, коль их все равно не избежать, в режиме видеоконференции, без личной явки.

В его канцелярии, получив весной повестку, долго причитали по поводу соображений безопасности. Не убедили. Поэтому сегодня впервые в истории испанской демократии премьер предстал перед судом. Пока свидетелем. И пока вполне для него удачно. Судьи – они, как избиратели. А значит, им тоже достаточно лишь поклясться, что говорит правду и ничего кроме правды. Тем паче, и здесь все, как во время предвыборной кампании: закон позволяет не свидетельствовать против себя и членов своей семьи. Поэтому Рахой легко признал, мол, "я – не я и касса не моя". Заявил, что занимался политикой, а не финансами. Вроде бы поверили.

Однако сам факт допроса – это уже признак неубедительности его позиций. Следствие по Народной партии продолжается десять лет, но лишь теперь привлекли ее лидера. А ведь он не для того с таким трудом год назад отстоял свою должность, чтобы вместе с ней потерять еще и свободу. Теоретически и такой вариант по-прежнему возможен. Вон, глава Королевской испанской футбольной федерации Анхель Мария Вильяр, уж на что авторитет, а даже его неделю назад "замели" по подозрению в экономических преступлениях. Инкриминируют "организацию матчей национальной команды с другими странами" в обмен на "контракты для сына".

Сегодня исполнительный комитет Высшего спортивного совета единогласно отстранил его от дел. Хотя Вильяр лет 20 возглавлял испанский футбол. При нем национальная сборная дважды выиграла Кубок Европы и выиграла Чемпионат мира. Достижения Рахоя гораздо скромнее. Он первый премьер в современной Испании при двух монархах — Хуане Карлосе I с 2011 по 2014 годы,  а после его отречения – при Филиппе VI. Кроме того, его правительство меньшинства опирается на самую незначительную парламентскую поддержку в новейшей истории. Наверное, вызов в суд по "делу Гюртель" не значит, что его кабинет уже держится на волоске. Но и ремень – не самая надежная страховка. Тем более, если он обвит вокруг шеи. 

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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