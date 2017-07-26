Теракт под прикрытием. В ООН простили обстрел посольства РФ в Дамаске

Мы им: "не убий и не возжелай", а они нам: "не пойман – не вор". Совет Безопасности ООН не поддержал заявление РФ по обстрелу российского посольства в Дамаске. Видимо, это такая "негласная" добавка к расширенному пакету санкций против России.

ООН не поддержал заявление РФ по обстрелу российского посольства в Дамаске. Видимо, это такая "негласная" добавка к расширенному пакету санкций против России.

Этого нет в расширенном пакете антироссийских санкций. Но конгресс США, коль пошла такая "пьянка", мог бы и это прописать отдельным пунктом. А что – губить, так губить. Гулять, так гулять. Стрелять, так стрелять. Там же есть раздел "за Сирию". Вот и включили бы в качестве официального наказания "за поддержку Асада" разрешение террористам бить по посольству РФ в Дамаске. По сути, ведь его и дали, когда в Совбезе ООН отвергли призыв России дружно осудить удары по ее дипмиссии.

24 и 25 июля ее несколько раз обстреляли из минометов. Огонь велся из района Джобар, в котором осели группировки боевиков. Причем не тех, что проходят у американцев под грифом "умеренной оппозиции", а конкретных, отъявленных, общепризнанно запрещенных. Но Совет Безопасности заблокировал российское заявление. Даже несмотря на то, что оно, как сообщили в полпредстве, содержало лишь "стандартные формулировки по противодействию терроризму и дипломатической неприкосновенности".

Наши, конечно, даже в таких обстоятельствах соблюдают приличия. Воспитание. Констатируют без перехода на личности. "Некоторые члены Совбеза отказались рассматривать российскую редакцию под надуманным предлогом отсутствия доказательств террористического характера этих атак". Иначе говоря, мы им: "не убий и не возжелай", а они нам: "не пойман – не вор". Хотя, возможно, им действительно не хватило убедительности. "Белые каски", умирающие в газовых муках сирийцы, бомбы с маркировкой "сделано в СССР". Где это все? А без этого и теракт – не теракт.

Они-то знают, как это бывает. Сколько "химических атак Асада" провели, сколько крокодильих слез пролили по невинно отравленным, сколько "томагавков" выпустили. Потому и судят по себе. Вдруг это российские дипломаты сами себя обстреляли или того же Асада попросили, чтобы все свалить на несчастных головорезов, а заодно еще раз напомнить миру о Венской конвенции. Будь она неладна. Штаты ведь, к слову, с российской дипсобственностью у себя тоже особо не церемонятся.

Сама по себе резолюция, понятно, не панацея от ИГИЛ* и прочей "Нусры"*. Но она хоть создавала бы видимость реального признания их общим мировым злом. Тем паче, это самое простое, что мог сделать Вашингтон, чтобы в какой-то степени убедить Москву в искренности своих антитеррористических намерений. Его люди в Совбезе ООН всегда прощали экстремистам обстрелы российского посольства в Дамаске. Но сейчас это у них впервые после встречи Трампа и Путина. А на ней, в том числе, обсуждались и совместные варианты по Сирии.

Впрочем, это же после нее Трамп поддержал ужесточение санкций против Москвы. И надо полагать, сделал бы это даже в том случае, если бы включали они и разрешение боевикам бить по российской дипломатии. Это же надо еще доказать, что они делают это из злобных побуждений, а не из любви к искусству. Хотя, кто нападает на посольство, уже террорист. Но США превращают эту аксиому в теорему. Причем в теорему Ферма, на раскрытие которой у иных уходила вся жизнь. А Штатам, похоже, того и надо, чтобы в Сирии этих жизней уходило как можно больше.

* Запрещенная в РФ террористическая группировка

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!