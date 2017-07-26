"Мое закрытие Америки", или Ответ на новые санкции США

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik
Как и ожидалось, палата представителей конгресса США одобрила новые санкции против России. Причем республиканцы с демократами показали в этом вопросе удивительное единодушие: 419 – "за", 3 – "против" (интересно, откуда эти трое взялись? Что ли американскую прессу не читают?!).
Документ еще должны рассмотреть в сенате, после чего он поступит к Дональду Трампу. Однако в Белом доме уже заявили о готовности президента подписать этот "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций". А что еще ему остается?
Москва готовит ответ. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что у России есть комплекс политических и экономических мер в отношении США. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев написал на своей странице в Facebook: "Будем готовить официальную реакцию, потому что она обязательно должна быть. Не симметричная, но болезненная для американцев. И на закон, и на все предшествовавшие этому действия по недвижимости, дипломатам и прочее".
А чтоб еще болезненнее было – как на счет того, чтобы запретить всякие НКО? Этих организаций, существующих на американские деньги, расплодилось в России донельзя много. Ладно бы какие-то гуманитарные, гринписовские. Ан нет! Почти сплошь – центры по продвижению демократии. Той демократии, которая разрешает бомбить мирных жителей Ирака и Афганистана и содержит узников без суда и следствия в Гуантанамо.
И – самое главное. У нас для сотрудничества, кроме Америки, остается еще целый мир. Да до Колумба вообще никаких "америк" никто не знал. Лишь некоторые о чем-то таком догадывались. А если серьезно, то вспомнился Маяковский. Среди прочего, он написал очерк "Мое открытие Америки". На самом деле, еще век назад поэт писал не об открытиях. Его эссе вполне можно было бы назвать так: "Мое закрытие Америки"…
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