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"Мое закрытие Америки", или Ответ на новые санкции США

15:3226.07.2017
(обновлено: 15:34 26.07.2017)
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© РИА Новости / Игорь МихалевПерейти в фотобанкЗдание конгресса США в ВашингтонеЗдание конгресса США в Вашингтоне
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Трампу, России и Европе теперь придется соображать на троих. По поводу того, как отвечать на новые американские санкции. Ну не получается у президента США наладить отношения с РФ, как бы ему ни хотелось. Адекватный ответ наверняка последует, ну а пока – размышления на тему.

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

Как и ожидалось, палата представителей конгресса США одобрила новые санкции против России. Причем республиканцы с демократами показали в этом вопросе удивительное единодушие: 419 – "за", 3 – "против" (интересно, откуда эти трое взялись? Что ли американскую прессу не читают?!).

Документ еще должны рассмотреть в сенате, после чего он поступит к Дональду Трампу. Однако в Белом доме уже заявили о готовности президента подписать этот "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций". А что еще ему остается?

Москва готовит ответ. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что у России есть комплекс политических и экономических мер в отношении США. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев написал на своей странице в Facebook: "Будем готовить официальную реакцию, потому что она обязательно должна быть. Не симметричная, но болезненная для американцев. И на закон, и на все предшествовавшие этому действия по недвижимости, дипломатам и прочее".

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сенатор: возможный ответ России на санкции будет чувствительным для США
"Не симметричная, но болезненная". Хорошо сказано! Думаю, тут надо начинать с самого простого. Штат американского посольства в Москве очень большой. Оказывается, намного больше, чем наш в Вашингтоне. На мой взгляд, несправедливо. Хватит уже болтаться по России американским дипломатам-шпионам (или шпионам-дипломатам, что одно и то же). Надо сократить посольство до трех человек: посол, консул и атташе по культуре. Все! И Спасо-Хаус, как предлагает Владимир Жириновский, отобрать к чертовой матери. Они же наши дачи отобрали, а мы им – в  ответку. И культурно-идеологическое обоснование есть: в Спасо-Хаусе на дипломатических приемах бывал Булгаков с женой. Да-да, тот самый, который про иностранных дипломатов написал: "Вот они где у меня сидят, эти интуристы! – интимно пожаловался Коровьев, тыча пальцем в свою жилистую шею, – верите ли, всю душу вымотали! Приедет… и или нашпионит, как последний сукин сын, или же капризами все нервы вымотает: и то ему не так, и это не так!.." Получается, что Спасо-хаус – мемориальное место. 

Здание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Мнение о санкциях США: в конгрессе одобрили "смесь бульдога с носорогом"
Дальше пойдем. Вполне можно прекратить всякое сотрудничество в космосе. Им двигатели наши нужны? А мы плевать на это хотели! Увидеть кислые рожи сотрудников NASA, ей-ей, это стоит потерянных несколько десятков миллионов долларов. И кока-колу надо запретить. Мало того, что по вкусу напоминает слегка очищенные промышленные стоки, так еще и американский символ великих демократических достижений.

А чтоб еще болезненнее было – как на счет того, чтобы запретить всякие НКО? Этих организаций, существующих на американские деньги, расплодилось в России донельзя много. Ладно бы какие-то гуманитарные, гринписовские. Ан нет! Почти сплошь – центры по продвижению демократии. Той демократии, которая разрешает бомбить мирных жителей Ирака и Афганистана и содержит узников без суда и следствия в Гуантанамо.

И – самое главное. У нас для сотрудничества, кроме Америки, остается еще целый мир. Да до Колумба вообще никаких "америк" никто не знал. Лишь некоторые о чем-то таком догадывались. А если серьезно, то вспомнился Маяковский. Среди прочего, он написал очерк "Мое открытие Америки". На самом деле, еще век назад поэт писал не об открытиях. Его эссе вполне можно было бы назвать так: "Мое закрытие Америки"…

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем! 

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