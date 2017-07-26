Конфеты и патроны. Порошенко заподозрили в измене родине

На Украине скучать не приходится, даже президенту. Петра Порошенко решили проверить на предмет измены родине. А все дело в злосчастной липецкой фабрике "Рошен". Логика в данном случае проста: конфеты продавал? Продавал. Значит, финансировал армию противника.

Совет безопасности Украины расследует факт государственной измены президента страны Петра Порошенко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший замглавы Генпрокуратуры Ренат Кузьмин, который и добился этого через суд.

По мнению Кузьмина, "Порошенко в период с 2013 по 2017 годы через принадлежащую ему липецкую фабрику "Рошен" финансировал российскую армию, с которой он, по его же словам, воюет на Донбассе как Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины".

По этой логике получается, что Петр Порошенко устроил в своей стране игру в солдатики, но так как с ним никто больше не хотел играть, сам двигал фигурки с обеих сторон. При таком раскладе победить может кто угодно – ему-то должно быть все равно.

Хотя, конечно, российская армия не так проста и уж точно не так бедна, чтобы получать финансирование из Киева. Так что схема выглядит не очень жизнеспособной. Вот в то, что пан Порошенко мог просто закупить российскую военную форму, чтобы бой с самим собой выглядел интереснее, верю.

Порошенко еще на подступах к своему нынешнему посту обещал превратиться из бизнесмена в политика, но оставить шоколадное производство оказалось трудно. Это не просто несдержанное обещание, но и, действительно, некоторое двуличие – фабрика на территории России прекратила свою деятельность только в этом году, да и то по "политико-экономическим причинам".

К тому же непонятно, как работа шоколадной фабрики помогает спонсировать армию другой страны. Да даже своей. Вроде обычно не прослеживается корреляции между обороноспособностью страны и количеством производимых конфет.

Но, конечно, Службе безопасности Украины виднее. Как бы она ни защищала президента, расследовать факт госизмены придется именно ей. И если вина не в последнюю очередь стараниями правдолюба Кузьмина, будет доказана, то придется поднимать уже следующий непростой вопрос: импичмент. Учитывая, что новая власть на Украине зарождается нередко на Майдане, стоит, возможно, готовиться к продолжению революционного сериала.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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