Двое с красным флагом. Трампа "обличили" в связях с Советским Союзом

Мелкий и курьезный случай, а ведь запомнится. Телекамеры все записали: Трамп выступает на публике, а двое "смельчаков" устраивают показательное выступление, развернув флаг СССР. Их быстро скрутили, но "след" останется. СМИ постараются.

Дональда Трампа опять подставили. На сей раз в штате Огайо. Во время выступления перед сторонниками автора идеи возвращения Америке былого величия. Все вроде бы поначалу шло хорошо. Люди радовались и приветствовали своего кумира. Тот в свою очередь эмоционально и убедительно произносил красивые слова о родине. Казалось бы, ничто не предвещало бури. Место было выбрано как нельзя более подходящее, если учесть обещания президента первым делом возродить экономику и промышленность страны. Огайо входит в "промышленный пояс США". Здесь великолепно развиты металлургия, машиностроение, химическая, оборонная и другие производственные отрасли. Плюс сельское хозяйство и наука. Говорят, Огайо – второй после Калифорнии американский регион по научным исследованиям. А еще он входит в первую десятку штатов по объему валового внутреннего продукта. И занял бы в случае отделения двадцатое место в списке самых богатых стран мира. В общем, местечко что надо.

И неожиданно случилось страшное. Идиллия была разрушена в один миг. Сначала какой-то отчаянный лазутчик из числа врагов главы государства развернул на трибуне плакат с призывом к его отставке. И к отставке вице-президента тоже. До кучи. Провокатора мгновенно скрутили. Но он был не один. Его единомышленник отважился на еще более чудовищную выходку: публично, под объективами камер развернул флаг СССР. Видимо, прозрачно намекая на связи Трампа с Москвой. Впрочем, подготовка к акции все-таки была не на высоте, исходя из того, что Советского Союза не существует уже более четверти века. То ли активисты флага России не нашли, то ли не в курсе дела. А может быть, советский флаг был использован сознательно – как наиболее устойчивый в массовом сознании символ "империи зла", "правопреемницей" которой стала Россия.

Короче, дело темное. Жаль вот только, что не дали этим двум "храбрецам" высказаться. Можно было бы узнать, наверное, много интересного. В частности, о том, насколько эффективно американская пропаганда промывает мозги. Второго тоже жестко скрутили и вывели вон. Под восторженное скандирование трибун "США! США!". Теперь, небось, тому придется объясняться. Но не по поводу самой провокации, а на предмет пропаганды советского наследия. Кто его знает, зачем он развернул флаг СССР? Может быть, это не Трамп связан с Москвой, а чего доброго – и с Советским Союзом в прошлой жизни, а тот, кто принес на мероприятие соответствующую символику?

Ну и самое смешное, что очень американский по своей природе инцидент с элементами классического шоу-бизнеса, демонстрировал в прямом эфире телеканал Fox News. С ним у президента сложились особо теплые отношения. Не то, что с CNN. Впрочем, надо отдать должное Трампу – он воспринял происходящее с долей иронии. И предположил, что у развернувшего флаг молодого человека есть проблемы, и ему срочно нужно к мамочке, которая, разумеется, голосовала за нынешнего хозяина Белого дома. История вроде бы незначительная и курьезная, но в ней как в капле воды виден весь сюрреализм нынешней американской политической реальности.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!