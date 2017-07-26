США
26.0726 июля14:14МСК
USD59.91+0.09
EUR69.68-0.02
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Двое с красным флагом. Трампа "обличили" в связях с Советским Союзом

13:1226.07.2017
(обновлено: 13:13 26.07.2017)
02470
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в ОгайоПрезидент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в Огайо
© REUTERS / Jonathan Ernst
Мелкий и курьезный случай, а ведь запомнится. Телекамеры все записали: Трамп выступает на публике, а двое "смельчаков" устраивают показательное выступление, развернув флаг СССР. Их быстро скрутили, но "след" останется. СМИ постараются.

Дональда Трампа опять подставили. На сей раз в штате Огайо. Во время выступления перед сторонниками автора идеи возвращения Америке былого величия. Все вроде бы поначалу шло хорошо. Люди радовались и приветствовали своего кумира. Тот в свою очередь эмоционально и убедительно произносил красивые слова о родине. Казалось бы, ничто не предвещало бури. Место было выбрано как нельзя более подходящее, если учесть обещания президента первым делом возродить экономику и промышленность страны. Огайо входит в "промышленный пояс США". Здесь великолепно развиты металлургия, машиностроение, химическая, оборонная и другие производственные отрасли. Плюс сельское хозяйство и наука. Говорят, Огайо – второй после Калифорнии американский регион по научным исследованиям. А еще он входит в первую десятку штатов по объему валового внутреннего продукта. И занял бы в случае отделения двадцатое место в списке самых богатых стран мира. В общем, местечко что надо.

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
© AFP 2017 / Saul Loeb
Американист: в вопросе санкций Трампа хотят "повязать кровью"
И неожиданно случилось страшное. Идиллия была разрушена в один миг. Сначала какой-то отчаянный лазутчик из числа врагов главы государства развернул на трибуне плакат с призывом к его отставке. И к отставке вице-президента тоже. До кучи. Провокатора мгновенно скрутили. Но он был не один. Его единомышленник отважился на еще более чудовищную выходку: публично, под объективами камер развернул флаг СССР. Видимо, прозрачно намекая на связи Трампа с Москвой. Впрочем, подготовка к акции все-таки была не на высоте, исходя из того, что Советского Союза не существует уже более четверти века. То ли активисты флага России не нашли, то ли не в курсе дела. А может быть, советский флаг был использован сознательно – как наиболее устойчивый в массовом сознании символ "империи зла", "правопреемницей" которой стала Россия.

Короче, дело темное. Жаль вот только, что не дали этим двум "храбрецам" высказаться. Можно было бы узнать, наверное, много интересного. В частности, о том, насколько эффективно американская пропаганда промывает мозги. Второго тоже жестко скрутили и вывели вон. Под восторженное скандирование трибун "США! США!". Теперь, небось, тому придется объясняться. Но не по поводу самой провокации, а на предмет пропаганды советского наследия. Кто его знает, зачем он развернул флаг СССР? Может быть, это не Трамп связан с Москвой, а чего доброго – и с Советским Союзом в прошлой жизни, а тот, кто принес на мероприятие соответствующую символику?

Ну и самое смешное, что очень американский по своей природе инцидент с элементами классического шоу-бизнеса, демонстрировал в прямом эфире телеканал Fox News. С ним у президента сложились особо теплые отношения. Не то, что с CNN. Впрочем, надо отдать должное Трампу – он  воспринял происходящее с долей иронии. И предположил, что у развернувшего флаг молодого человека есть проблемы, и ему срочно нужно к мамочке, которая, разумеется, голосовала за нынешнего хозяина Белого дома. История вроде бы незначительная и курьезная, но в ней как в капле воды виден весь сюрреализм нынешней американской политической реальности.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
+
Акценты
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена