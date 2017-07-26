Двое с красным флагом. Трампа "обличили" в связях с Советским Союзом

Дональда Трампа опять подставили. На сей раз в штате Огайо. Во время выступления перед сторонниками автора идеи возвращения Америке былого величия. Все вроде бы поначалу шло хорошо. Люди радовались и приветствовали своего кумира. Тот в свою очередь эмоционально и убедительно произносил красивые слова о родине. Казалось бы, ничто не предвещало бури. Место было выбрано как нельзя более подходящее, если учесть обещания президента первым делом возродить экономику и промышленность страны. Огайо входит в "промышленный пояс США". Здесь великолепно развиты металлургия, машиностроение, химическая, оборонная и другие производственные отрасли. Плюс сельское хозяйство и наука. Говорят, Огайо – второй после Калифорнии американский регион по научным исследованиям. А еще он входит в первую десятку штатов по объему валового внутреннего продукта. И занял бы в случае отделения двадцатое место в списке самых богатых стран мира. В общем, местечко что надо.
Короче, дело темное. Жаль вот только, что не дали этим двум "храбрецам" высказаться. Можно было бы узнать, наверное, много интересного. В частности, о том, насколько эффективно американская пропаганда промывает мозги. Второго тоже жестко скрутили и вывели вон. Под восторженное скандирование трибун "США! США!". Теперь, небось, тому придется объясняться. Но не по поводу самой провокации, а на предмет пропаганды советского наследия. Кто его знает, зачем он развернул флаг СССР? Может быть, это не Трамп связан с Москвой, а чего доброго – и с Советским Союзом в прошлой жизни, а тот, кто принес на мероприятие соответствующую символику?
Ну и самое смешное, что очень американский по своей природе инцидент с элементами классического шоу-бизнеса, демонстрировал в прямом эфире телеканал Fox News. С ним у президента сложились особо теплые отношения. Не то, что с CNN. Впрочем, надо отдать должное Трампу – он воспринял происходящее с долей иронии. И предположил, что у развернувшего флаг молодого человека есть проблемы, и ему срочно нужно к мамочке, которая, разумеется, голосовала за нынешнего хозяина Белого дома. История вроде бы незначительная и курьезная, но в ней как в капле воды виден весь сюрреализм нынешней американской политической реальности.
Автор Илья Харламов, радио Sputnik
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