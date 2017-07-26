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Байкал – великое озеро великой страны

11:4426.07.2017
(обновлено: 11:46 26.07.2017)
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© РИА Новости / Валерий ШустовПерейти в фотобанкПисатель Валентин РаспутинПисатель Валентин Распутин
© РИА Новости / Валерий Шустов
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Радио Sputnik продолжает спецпроект "Живая планета. Какую Землю мы оставим потомкам". Третья часть посвящена жемчужине России – озеру Байкал. В нем, как в зеркале, отразились все проблемы и успехи экологической сферы страны.

Спецпроект "Живая планета. Какую Землю мы оставим потомкам" Часть 3.

Предыдущие главы

Человек для Земли или Земля для человека?

Очистка Арктики: наступил переломный момент

Байкал – великое озеро великой страны
"Байкал удивителен, и недаром сибиряки величают его не озером, а морем. Вода прозрачна необыкновенно, так что видно сквозь нее, как сквозь воздух; цвет у нее нежно-бирюзовый, приятный для глаза. Берега гористые, покрытые лесами; кругом дичь непроглядная, беспросветная. Изобилие медведей, соболей, диких коз и всякой дикой всячины". Так описывал Байкал  Антон Павлович Чехов. Писатель  побывал на озере  во время своего  путешествия из Москвы на Сахалин в конце 19 века.

 Спустя  столетие  вода в озере также прозрачна  и чиста,  в горах  и на таежных склонах  можно встретить  благородного оленя-изюбра и другую "дикую всячину". В Баргузинском заповеднике  живет  баргузинский соболь, а  в окрестностях Байкала до сих пор  множество бурых медведей. В озере,  как и прежде,  водятся  уникальные виды: байкальский омуль,  нерпа и осетр. В Байкале больше  двух тысяч  видов рыб, половина из  них  эндемики, то есть  живут только  здесь.   К тому же в  озере содержится пятая часть всей пресной воды мира.  По сути, Байкал наполнен дистиллированной водой.  И если озера обычно живут по 10-15 тысяч лет, то возраст Байкала  оценивают  в 20-30 млн лет. В общем, богатое озеро      – именно так   переводится  с  тюркского Бай-Куль название Байкала. 

С озером связано множество легенд. По одной из них, первый  в мире заповедник  на землях вокруг Байкала своим указом создал Чингисхан.  Воинам было запрещено мыть амуницию в реках и ручьях, впадающих в Байкал,  под запрет попала  обработка земли, охота и всякое строительство. И несколько  веков этот запрет соблюдался.

© Пресс-служба ФГБУ Заповедное Прибайкалье. Андрей Таничев
Вид на озеро Байкал
Конечно, экологическая ситуация с тех давних времен изменилась и не в пользу Байкала. Антропогенное воздействие на озеро постоянно растет. К началу этого года министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской  прогнозировал его серьезное обмеление. Ожидалось, что приток воды составит всего 70 процентов  от нормы, и к весне  ее уровень  снизится на 20 сантиметров по сравнению с нормальной отметкой. Но прогнозы, к счастью, не оправдались. Кстати, предельно допустимые уровни воды в Байкале четко определены. Ей нельзя опускаться ниже отметки в 456 метров (от уровня моря)  и подниматься выше 457 метров. Это прописано в постановлении правительства России. Его приняли еще в 2001 году для сохранения уникального природного комплекса озера. Вообще, практически вся территория Прибайкалья, за исключением промышленных районов, охраняется законом. Вокруг озера  установлен особый режим хозяйственной деятельности, определены границы рыбоохранной зоны и особенности охраны животных, введены запреты на химическое и биологическое загрязнение. 

Все регионы, которые находятся на Байкальской природной территории – это Бурятия, Иркутская область и Забайкальский край,  постепенно  переходят  на новую систему управления отходами. К примеру, в начале лета на реконструкцию очистных сооружений канализации города Улан-Удэ  правительство РФ выделило более  300 миллионов рублей.  Эта мера позволит сократить объемы выбросов в Байкал.  В общем, подход к  озеру  с  советских  времен поменялся.  Тогда  применялся индустриальный подход – на берегу Байкала построили целлюлозно-бумажный комбинат и запустили Ангарский каскад ГЭС, сделав озеро, по сути, водохранилищем.

 В 2013 году  зловредный комбинат, который  полвека  отравлял жизнь озера, наконец-то  закрыли. Во многом благодаря простым жителям этого региона и  общественным экологическим организациям.  Экологи-энтузиасты активно  работают   с  госорганами для решения проблем озера. 

Председатель "Бурятского регионального объединения по Байкалу" Сергей Шапхаев рассказывает, что за последние десять лет им удалось отвести от  Байкала с десяток  опасных  проектов.

"Сначала это были проекты  строительства  газопроводов и нефтепроводов. Пытались построить  нитку через  Читинский национальный парк, потом  через север Байкала. В  дельте Селенги хотели добывать нефть и газ в 2000 году, но благодаря вмешательству  коалиции неправительственных организаций из Иркутска и Бурятии, ЮНЕСКО,  нам  удалось эту угрозу снять.  Затем была эпопея  с Холоднинским  полиметаллическим  месторождением на севере Байкала  до тех пор, пока   не была утверждена граница  центральной экологической зоны, где разработка такого рода объектов запрещена. Еще были два крупных проекта, связанных с разработкой апатитовых месторождений, была попытка открыть урановое месторождение  в бассейне Байкала. Но и эти угрозы мы отвели. Надеюсь надолго, а может быть навсегда", – отметил Сергей Шапхаев.   

Но расслабляться экологам некогда. Монголия  собирается построить сразу несколько гидроэлектростанций на реках, которые питают Байкал. Стройка грозит всей экосистеме великого озера. Впрочем, и  эту проблему местные экологи и общественники надеются решить. Они добились проведения   общественных слушаний по скандальным ГЭС. Активисты  представили карты с изображением Байкала до и после возможного строительства  станций   на Селенге  и обратились к аудитории с призывом не допустить осушения и гибели озера.  Ключевым в этом вопросе будет решение ЮНЕСКО. Если там заявят, что стройка может навредить Байкалу, который входит в список объектов Всемирного природного наследия, то проект придется закрыть. После негативного заключения Всемирный банк не сможет финансировать  строительство монгольских ГЭС.  Пока он заморозил  финансирование до окончания исследования негативных последствий проекта для Байкала. 

Сергей Шапхаев подчеркивает, что строительство ГЭС не успело  начаться, как тут же было свернуто.

"Нам удалось инициировать прямые переговоры  между  министерствами энергетики России и Монголии  по поводу альтернативных вариантов решения проблем энергоснабжения Монголии. К тому же у  Всемирного банка достаточно высокие экологические  стандарты,  но самое главное,  что он работает с общественностью. Ведь   межправительственные соглашения и рабочие группы  монгольской стороной  игнорировались,  и ситуация не двигалась с мертвой точки. Хотя проблема вполне решаема, тем более сейчас, когда  начали прорабатывать альтернативы, чего собственно монголы и добивались – снижения тарифов на электроэнергию. Мы смотрим на документы, мы смотрим, как  идут процедуры,  и понимаем, что есть реальная возможность остановить эти проекты. ЮНЕСКО уже вынесла три решения по монгольским ГЭС", – заключил  Сергей Шапхаев. 

Вполне вероятно, что уже в  июле в  ЮНЕСКО  закончат  собственное исследование и  смогут выдать  заключение по монгольским ГЭС.  

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Уровень воды в Байкале опустился до минимальной отметки
Есть у экологов и другие проблемы. В  последнее время Байкал оказался не готов  к  напору "диких" туристов. Но дело не в том, что поток отдыхающих сам по себе вредит экосистеме, столько в том, что на Байкале   не развита  инфраструктура,  нет современных очистных сооружений  и заводов по переработке мусора. Но и  эти проблемы  постепенно  решаются. Масштабная реконструкция  предусмотрена федеральной целевой программой "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы".

Впрочем,  к  экологическим проектам по сохранению озера может  присоединиться любой желающий. Например, поехать  волонтером на две недели, за это время отдохнуть в живописном месте и сделать  благое дело, убрав территорию от мусора. Проект "Сохраним Байкал" уже шестой год внедряет систему общественного контроля территорий вокруг Байкала, проводит сбор и сортировку  отходов. Уже собрано 700 тонн мусора, часть отправлена на переработку. Можно поучаствовать в создании экологических троп. Ребята из разных уголков России уже более десяти сезонов  расчищают и обустраивают маршруты, по которым могут ходить туристы. Объединение "Заповедное Прибайкалье" приглашает волонтеров в летний лагерь для уборки территории Прибайкальского национального парка и Байкало-Ленского заповедника. Одним словом,  проблемы Байкала – словно индикатор отношения людей к природе в целом.  Мне кажется, хоть раз в жизни, но побывать  на Байкале  просто необходимо.

Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik

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