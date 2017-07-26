Трое в лодке. Чем обернутся для США и Европы новые антироссийские санкции

В американском конгрессе одобрили законопроект о новых санкциях в отношении России, Ирана и КНДР. В нижней палате представителей уже, не скрывая удовольствия, окрестили это одним из "самых обширных пакетов санкций в истории". Теперь дело за малым.

Палата представителей конгресса США одобрила новые санкции против России. Законопроект также предусматривает ужесточение односторонних ограничительных мер против Ирана и Северной Кореи. Спикер нижней палаты конгресса Пол Райан, не скрывая удовольствия, назвал законопроект одним из самых обширных пакетов санкций в истории. Они еще сильнее ограничат экономическое сотрудничество США и России и затруднят получение российскими компаниями кредитов на Западе. При этом на космические проекты эти ограничения распространяться не будут.

Теперь документ должны рассмотреть в сенате, после чего он поступит к Дональду Трампу. Ранее в Белом доме заявляли, что президент готов подписать документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций".

Вместе с тем, как говорят эксперты, этот документ направлен не только против России, но и против Дональда Трампа. Он запрещает президенту без одобрения конгресса отменять или облегчать санкции. Это, с одной стороны, лишает президента его законных полномочий, а с другой – лишает его под угрозой импичмента возможности менять санкционный режим.

Кстати, на Капитолийском холме и не скрывают, что намерены урезать полномочия главы государства. Лидер демократов в сенате Чак Шумер обосновал это так: "Учитывая множество проступков России и явную неспособность президента Трампа с ними справиться, необходим закон о жестких санкциях".

И все-таки Трамп готов подписать этот закон. Почему? Видимо, выбора у него уже нет. Если не подпишет, то скажут, что Трамп защищает Кремль. Причем сенатор Бен Кардин уже заявил: "Если президент заветирует законопроект, то мы преодолеем его вето". И это не пустые слова. Потому что в вопросе антироссийских санкций республиканцы и демократы единодушно выступают единым фронтом. Впрочем, если посмотреть со стороны, то разница между "слонами" и "ослами" не так уж и велика…

Но законопроект направлен не только против России и Трампа, но и против Европы. В частности, против проекта газопровода "Северный поток-2". Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз рассмотрит ответные меры, поскольку европейские страны понесут серьезные убытки из-за отказа от газовых проектов с Россией. Брюссель хочет даже получить от Белого дома "публичные или письменные заверения", что санкции не затронут интересы Евросоюза. Хотя в Вашингтоне не скрывают: блокирование российского проекта нужно для успешного продвижения поставок дорогого американского сжиженного газа на европейский рынок.

Многие в Старом Свете вроде против и хамоватого американского диктата, и американского дорогого СПГ. Но… Антиамериканский ответ Брюсселя должен быть одобрен всеми 28 странами-членами ЕС. И весьма вероятно, что некоторые друзья Америки, в частности, поляки и прибалты могут заблокировать европейские ответные меры. И главное. С чего это вдруг у Европы прорежется "голос" против Америки? Разве Брюссель самостоятелен в своих решениях? Давно уже нет. Все его действия последних десятилетий, так или иначе, должны сначала получить одобрение в вашингтонском "обкоме". Понятно, что санкции против России – это вопрос европейских денег. Серьезный аргумент. Но думается, что все равно в Брюсселе до антиамериканских ответных мер дело не дойдет. И все закончится прекраснодушными маниловскими прожектами. "Шумим, братец, шумим"…

Европейцы не ответят, зато за нами, как говорится, не заржавеет. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что у России есть комплекс политических и экономических мер в отношении США. "У нас есть пакет отложенных мер, мы в свое время пошли навстречу руководству США, не отреагировали на безобразную выходку Обамы накануне Нового года. Он предусматривает и экономические, и политические меры и будет принят, если закон будет поддержан сенатом и Трампом", – сказал Джабаров.

Он призвал "не впадать в панику" из-за принятия закона о новых санкциях, поскольку, по его словам, отношения РФ и США и так находятся на низкой точке.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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