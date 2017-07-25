В бизнесе он всю жизнь, а в дипломатии – всего полгода. За это время он понял, что нельзя возглавлять то, чего нет. Будет ли Тиллерсон держаться за должность госсекретаря, а, может, Трамп и ему подыскал уже замену?

Растаять, как Тиллерсон. Госсекретарь США может уйти досрочно Your browser does not support HTML5 audio

Это, конечно, CNN. Оно, как говорится, и соврет – недорого возьмет. Но сутки прошли, а пока никто ни в Белом доме, ни в госдепартаменте не назвал эту информацию фейком. Впрочем, информацией в познавательном смысле этого слова ее тоже не назовешь. То, что любой высокопоставленный чиновник при Трампе может в любой момент покинуть свой пост, это уже не новость. Ожидание. Поэтому известие о том, что Рекс Тиллерсон в кругу друзей допускает досрочный уход из Госдепа, должно удивлять не больше, чем его приход в Госдеп.

CNN, естественно, со ссылкой на источники, утверждает, что хлопнуть дверью он собирается чуть ли не в конце года. Хочет, мол, напоследок все-таки успеть реорганизовать "рабкрин". Сомнительно. Во-первых, зачем, если все равно решил с ним расстаться. А во-вторых, как, если до сих пор ему не позволили это сделать. Сам признает, что дисциплина хромает, штат не укомплектован, а те, что числятся, если и работают, то явно не на него. В общем, есть вопросы. Опять же, чего тянуть с отставкой, если уже известно, что ее главная причина кроется в непреодолимых разногласиях с Трампом, включая отношения с Ираном и кадровую политику.

Однако последней каплей собеседники телеканала называют историю с генпрокурором. Госсекретарь посчитал непрофессиональным публичные упреки президента США в адрес Джеффа Сешнса за его контакты с российским послом. Трамп, и правда, настолько недоволен главой Минюста, что уже обсуждает его замену на экс-мэра Нью-Йорка Джулиани. Одним словом, у Тиллерсона накопилось. Откровенно говоря, не нужно быть знатоком физиогномики, чтобы предвидеть от человека с таким лицом решительных действий. Но самое решительное, что он может сделать, чтобы развернуться на своем посту как следует, – это развернуться и уйти.

И надо было полагать, что его терпение рано или поздно лопнет. Тем более, что уже. Недавно госсекретарь на весь Белый дом рвал и метал, что в своем ведомстве он даже сам себе не хозяин. Хотя Трамп обещал карт-бланш.

Кроме того, он обвинил сотрудников администрации Белого дома в стремлении скомпрометировать его. Говорят, в тот момент в помещении находился зять Трампа Кушнер, который назвал срыв Тиллерсона неподобающим. Кстати, в отличие от того же Кушнера, Тиллерсон едва ли не единственный в окружении Трампа, кого до сих пор щадила агрессивная русофобия элит. А ведь, казалось, на нем клейма ставить негде. Там уже орден Дружбы.

Он встречался даже не с Кисляком, а с его руководством. И не только по линии МИДа, если исходить из убежденности истеблишмента в том, что посол – это "шпион", а главный разведчик России находится в Кремле. Иными словами, "лакомый кусок" для "ястребов". Но, может быть, именно поэтому они и оставляли его на потом. А теперь решили, что пришло время подавать. Сами видят, что пустая "охота на ведьм" уже начинает приедаться. Обществу мало одного антироссийского соуса. Нужно еще и "живое мясо". А скандал с ExxonMobil, вероятно, для того и потребовался, чтобы его разогреть.

Наверное, неслучайно слухи о досрочной отставке экс-главы корпорации поползли сразу после того, как ее примерно высекли за контракты с Россией вопреки санкциям. По версии Минфина США, у нее это было в мае 2014 года. Значит, еще при Тиллерсоне. То есть, если госсекретарь вступится за свое детище, то попадется еще и на конфликте интересов. Ему обязательно вспомнят, что клялся самоустраниться от нефтянки. Если же промолчит, то должность, быть может, сохранит, но деловую репутацию потеряет. А она для него по-прежнему имеет значение.

Все-таки в американском бизнесе он всю жизнь. А в американской дипломатии всего полгода. И этого ему вполне хватило, чтобы понять: нельзя возглавлять то, чего нет. И, похоже, не предвидится. Просто с его уходом можно будет официально объявить, что надежды на взвешенность и прагматизм США растаяли, как Тиллер-сон.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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