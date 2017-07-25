Растаять, как Тиллерсон. Госсекретарь США может уйти досрочно

Однако последней каплей собеседники телеканала называют историю с генпрокурором. Госсекретарь посчитал непрофессиональным публичные упреки президента США в адрес Джеффа Сешнса за его контакты с российским послом. Трамп, и правда, настолько недоволен главой Минюста, что уже обсуждает его замену на экс-мэра Нью-Йорка Джулиани. Одним словом, у Тиллерсона накопилось. Откровенно говоря, не нужно быть знатоком физиогномики, чтобы предвидеть от человека с таким лицом решительных действий. Но самое решительное, что он может сделать, чтобы развернуться на своем посту как следует, – это развернуться и уйти.
И надо было полагать, что его терпение рано или поздно лопнет. Тем более, что уже. Недавно госсекретарь на весь Белый дом рвал и метал, что в своем ведомстве он даже сам себе не хозяин. Хотя Трамп обещал карт-бланш.
Кроме того, он обвинил сотрудников администрации Белого дома в стремлении скомпрометировать его. Говорят, в тот момент в помещении находился зять Трампа Кушнер, который назвал срыв Тиллерсона неподобающим. Кстати, в отличие от того же Кушнера, Тиллерсон едва ли не единственный в окружении Трампа, кого до сих пор щадила агрессивная русофобия элит. А ведь, казалось, на нем клейма ставить негде. Там уже орден Дружбы.
Он встречался даже не с Кисляком, а с его руководством. И не только по линии МИДа, если исходить из убежденности истеблишмента в том, что посол – это "шпион", а главный разведчик России находится в Кремле. Иными словами, "лакомый кусок" для "ястребов". Но, может быть, именно поэтому они и оставляли его на потом. А теперь решили, что пришло время подавать. Сами видят, что пустая "охота на ведьм" уже начинает приедаться. Обществу мало одного антироссийского соуса. Нужно еще и "живое мясо". А скандал с ExxonMobil, вероятно, для того и потребовался, чтобы его разогреть.
Все-таки в американском бизнесе он всю жизнь. А в американской дипломатии всего полгода. И этого ему вполне хватило, чтобы понять: нельзя возглавлять то, чего нет. И, похоже, не предвидится. Просто с его уходом можно будет официально объявить, что надежды на взвешенность и прагматизм США растаяли, как Тиллер-сон.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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