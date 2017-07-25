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Оружие для Киева: преодолеют ли США боязнь "разозлить Россию"?

14:3725.07.2017
(обновлено: 14:39 25.07.2017)
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© AFP 2017 / Oleksandr RatushniakСолдаты ВСУ возле Артемовска, Донецкая область, УкраинаСолдаты ВСУ возле Артемовска, Донецкая область, Украина
© AFP 2017 / Oleksandr Ratushniak
В политике и дипломатии все-таки многое зависит от личности. И в этом контексте спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, мягко говоря, не самый лучший вариант для урегулирования конфликта. Одни его слова о возможной отправке оружия Киеву чего стоят.

Такая инициатива Вашингтона к урегулированию украинского кризиса вряд ли приведет. Недавно назначенный спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США "активно" рассматривают возможность отправить оружие Киеву. Эти слова прозвучали в рамках его поездки в подконтрольные украинским властям районы Донбасса. Дипломат пообещал выслушать и другую сторону конфликта. Впрочем, эти слова так и зависли в воздухе. Так что однобокость американского представителя практически обеспечена. По мнению Волкера, поставка Вашингтоном вооружений украинским военным может остановить Россию, которая якобы угрожает незалежной. Он добавил, что не считает подобный шаг провокационным. Впрочем, на всякий случай не стал и слишком обнадеживать киевское руководство, признав, что оружие может быть не отправлено из-за боязни американского истеблишмента "разозлить Россию". Но его собственный посыл – сделать это – остается неизменным. Даже несмотря на дежурные фразы о необходимости нового стратегического диалога с Москвой для установления мира на украинской земле. И признания того факта, что в регионе идет "горячая война".

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер выступает на семинаре в Европейском центре иследования безопасности им.Джорджа К. Маршалла. 9 июня 2017
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Политолог: слова Волкера о "поставках оружия" Киеву похожи на беллетристику
В политике и дипломатии все-таки многое зависит от личности, кто бы что ни говорил. И в этом контексте Курт Волкер, мягко говоря, не самый лучший вариант для урегулирования конфликта. Придя к единому мнению с Москвой о необходимости отправки американского представителя на Украину, Вашингтон вселил робкую и даже наивную надежду на то, что США предпримут реальные шаги по прекращению вооруженного противостояния. Это с их-то влиянием на Киев. Но все, похоже, пойдет по иному сценарию. 

И Волкер – это никак не прорывная кандидатура после печально известной Виктории Нуланд. До перехода в Госдеп он работал аналитиком в ЦРУ, был первым секретарем американской миссии в НАТО, а затем руководителем одного из подразделений Международного республиканского института Джона Маккейна. Да-да – того самого Маккейна. То есть, Курт Волкер –  человек, идеологически заряженный и подготовленный. Но главное – не скрывающий критического настроя к Москве и поддерживающий вступление Украины в НАТО. И это напрочь лишает его столь необходимой в сложившихся условиях объективности и взвешенности. 

А еще, как пишут СМИ, нынешний спецпредставитель США совсем недавно являлся высокопоставленным сотрудником компании BGR Group, входящей в топ-25 самых влиятельных лоббистских компаний США. И именно ее в начале года наняла администрация президента Украины Петра Порошенко для лоббирования своих интересов после избрания Дональда Трампа. Вот такое странное "совпадение". Кстати, в Киеве назначение Волкера, чего и следовало ожидать, вызвало бурный восторг. Через этого человека украинский истеблишмент рассчитывает выйти на более высокий уровень поддержки со стороны Вашингтона. Аккурат во время его визита Генштаб ВСУ заявил о появлении трех российских дивизий у российско-украинской границы и высказал опасения, что Москва готовит полномасштабное наступление на суверенное европейское государство. 

Танк ВСУ с флагами Украины, США и Правого сектора возле Широкино, Украина
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Политолог: посещение делегацией Госдепа Донбасса выглядит как проверка
Таких громких и пустых заявлений не было давненько. Но Волкера нужно было "задобрить", показав, в каких опасных условиях Украине приходится быть форпостом просвещенного Запада перед варварской Россией. Прием примитивный, конечно, и молью траченный. Но в Киеве с креативом вообще большая проблема, так что можно простить.

Пока киевские политики обсуждали с американским спецпредставителем судьбу Донбасса и Украины, лидеры "нормандской четверки" провели длительные телефонные переговоры. И в очередной раз признали необходимость выполнять Минские соглашения. Впрочем, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон сделали отдельное заявление. Поначалу даже была интрига в связи с разговорами о некой "формуле Макрона", которая, дескать, поможет установить в регионе мир. Понятно, что лидер Пятой республики нуждается в неких эксклюзивных инициативах, которые дадут ему дополнительные политические очки. Ведь был же план Саркози и Медведева в 2008 году. И он, в общем-то, сработал. Почему бы не повторить успех? 

Но когда Меркель и Макрон обнародовали свое обращение, почтенная публика тоскливо выдохнула. В нем было то же, что и раньше при Олланде. Вывод войск и тяжелого вооружения в качестве приоритета, обмен пленными, а также безопасный доступ наблюдателям ОБСЕ в Донбасс, в том числе к российско-украинской границе. В результате триумфального дебюта Макрона не получилось, увы. 

Сухой остаток: конфликт будет продолжаться. Запад в его европейском и американском измерении упорно не делает главного – не принуждает Киев к выполнению пусть плохо реализуемых, но волею судьбы безальтернативных Минских соглашений. 

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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