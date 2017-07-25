Тиллерсон засобирался в отставку. Кто следующий?

Госсекретарь США может уйти. Такими ключевыми фигурами не разбрасываются, но Трамп продолжает тасовать кадровую "колоду", пытаясь найти наиболее удобный для него расклад. Но время идет – уже полгода, как Трамп стал президентом, а команду так и не собрал.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон может уйти в отставку из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в Госдепе, у Тиллерсона серьезные разногласия с Белым домом по международным вопросам, в частности, по политике, проводимой в отношении Ирана. Но главное – кадровая политика внутри собственного тиллерсоновского ведомства. Трамп в самом начале обещал ему полную свободу в решении кадровых вопросов, однако в итоге большинство кандидатур, предложенных госсекретарем, Белый дом заблокировал.

И еще. Говорят, что в госсекретари Тиллерсона позвали из ExxonMobil, потому что он зарекомендовал себя на посту главы нефтяной корпорации в качестве отличного переговорщика. В том числе, и с Россией. Но руководитель Госдепа, видимо, из него оказался никудышный. Кстати, это явствует из его же заявлений. Тиллерсон, в частности, публично сетовал на то, что в Госдепе отсутствует дисциплина, а многие сотрудники уклоняются от принятия решений.

Впрочем, уход Тиллерсона был вполне предсказуем, поскольку у него шеф – весьма и весьма креативная личность. Не далее как на прошлой неделе в команде Трампа произошли очередные кадровые перестановки. После того, как президент назначил на пост главы Белого дома по связям с общественностью финансиста Энтони Скарамуччи, пресс-секретарь Шон Спайсер в знак протеста подал в отставку.

Но и это еще не все. На днях Трамп сообщил, что пожалел о назначении Джеффа Сешнса на пост генерального прокурора и министра юстиции, так как тот отказался от участия в расследовании по России. Как сообщают СМИ, Трамп уже рассматривает своего советника по вопросам кибербезопасности, бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани как возможного преемника Сешнса.

Из этого можно сделать следующие выводы. Трамп тасует свою команду, поскольку она не приносит нужного ему результата. А в условиях, когда конгресс навис всем своим авторитетом и мощью над Трампом, он вынужден оперативно реагировать на изменения "температуры" в вашингтонской политической "клинике". В том числе, убирая из своих рядов тех, кто не понравился "физиогномистам" из Капитолия.

Таким образом, за полгода Трамп так и не создал работоспособной команды. Или не дали. И еще – складывается такое впечатление, что его президентская кампания до сих пор продолжается. Или никак не может закончиться? А если закончится, то чем? Импичментом? В это даже самые ярые законодатели Капитолия не особо верят. Видимо, Трамп войдет в историю как человек, который де-юре был избран президентом, а вот де-факто так им и не стал.

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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