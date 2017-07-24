Закрой глаза – открой рот: кто и как Польше Фемиду подменяет

Польская Фемида – она тоже женщина. Поэтому и для нее номер имеет значение. Был третий после исполнительной и законодательной, а станет шестой. Проще говоря, "шестеркой" при исполнителях и законодателях. Собственно, в этом и заключается "пластическая операция". Или, как ее именуют в местной партии власти – "судебная реформа". Хотят придать богине правосудия нужные формы. А значит, ничем иным, кроме как заботой о "Праве и справедливости", это не продиктовано. Правда, и то, и другое – в кавычках. Потому что это и есть название самой партии власти.
Из этого еще не следует, что Брюссель непременно проучит Варшаву и лишит ее голоса в Совете ЕС. Сегодня Дуда публично пообещал ветировать скандальные законопроекты. Однако в Польше знают, что это значит. Во-первых, так решил не он. А, во-вторых, тот, кто здесь все решает, если что-то задумал, то от своего не отступится. Даже если это – не его. Что он и доказал в сейме Польши, когда кто-то из оппозиции при обсуждении судебной реформы призвал его не позорить память брата Леха. Качиньский вскочил на трибуну и, молотя по ней кулаками, закричал: "Не вытирайте свои предательские рожи именем моего брата! Вы уничтожали его, вы убили его, сволочи!".
Вероятно, именно так в его представлении и должны звучать приговоры. И пусть в Евросоюзе сколько угодно считают, что Качиньский с компанией в стремлении установить контроль над судами грубо попирают принципы верховенства закона и разделения властей. Тем более, что с последним в Польше все в ажуре. Диктат Качиньского, собственно, и размножается делением. Раз – и премьером стала его ученица Беата Шидло. Два – и в президентах его подмастерье Анджей Дуда. Три – и Фемида тоже будет своим человеком. Глаза может не открывать. Ее берут на службу не за красивые глазки, лишь бы открывала рот, когда скажут.
Наверное, нужна определенная смелость, чтобы не бояться рассориться со всеми вокруг. С ЕС, с Россией, даже со своими гражданами. Та смелость, в основе которой безрассудство. Ведь, скажем, с тем же сносом памятников солдатам-освободителям у Польши получается, как по Козьме Пруткову. Гений мыслит и создает. Человек обыкновенный приводит в исполнение. А дурак пользуется и не благодарит.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik