Закрой глаза – открой рот: кто и как Польше Фемиду подменяет

Третьей не будет. Фемиду в Польше понижают прямо на глазах, причем их даже не придется открывать. Ярослав Качиньский вместе с компанией разделяет и властвует, потому что право имеет.

Польская Фемида – она тоже женщина. Поэтому и для нее номер имеет значение. Был третий после исполнительной и законодательной, а станет шестой. Проще говоря, "шестеркой" при исполнителях и законодателях. Собственно, в этом и заключается "пластическая операция". Или, как ее именуют в местной партии власти – "судебная реформа". Хотят придать богине правосудия нужные формы. А значит, ничем иным, кроме как заботой о "Праве и справедливости", это не продиктовано. Правда, и то, и другое – в кавычках. Потому что это и есть название самой партии власти.

Партия "ПиС" (так звучит ее аббревиатура) решила, что "ПиС" здесь всему. В смысле, голова. Сейм и сенат правящим большинством уже приняли законы, позволяющие подчинить юриспруденцию. Дело оставалось за малым. За президентом. Ведь в свое время "серый кардинал всея Польши" Ярослав Качиньский потому и сделал из Анджея Дуды главу государства, что посчитал его именно способным малым. И сейчас он, надо полагать, не подведет. По крайней мере, предложение главы Евросовета, тоже поляка, Дональда Туска встретиться и вспомнить общий язык, он уже отверг.

Из этого еще не следует, что Брюссель непременно проучит Варшаву и лишит ее голоса в Совете ЕС. Сегодня Дуда публично пообещал ветировать скандальные законопроекты. Однако в Польше знают, что это значит. Во-первых, так решил не он. А, во-вторых, тот, кто здесь все решает, если что-то задумал, то от своего не отступится. Даже если это – не его. Что он и доказал в сейме Польши, когда кто-то из оппозиции при обсуждении судебной реформы призвал его не позорить память брата Леха. Качиньский вскочил на трибуну и, молотя по ней кулаками, закричал: "Не вытирайте свои предательские рожи именем моего брата! Вы уничтожали его, вы убили его, сволочи!".

Вероятно, именно так в его представлении и должны звучать приговоры. И пусть в Евросоюзе сколько угодно считают, что Качиньский с компанией в стремлении установить контроль над судами грубо попирают принципы верховенства закона и разделения властей. Тем более, что с последним в Польше все в ажуре. Диктат Качиньского, собственно, и размножается делением. Раз – и премьером стала его ученица Беата Шидло. Два – и в президентах его подмастерье Анджей Дуда. Три – и Фемида тоже будет своим человеком. Глаза может не открывать. Ее берут на службу не за красивые глазки, лишь бы открывала рот, когда скажут.

И все это вместе – тоже разные ветви власти. Но на одном стволе. Куда он, так сказать, Качиньский, туда и ветер подует. А выдувает он, похоже, остатки здравого смысла. Страны – они же как люди. Попадаются и неуживчивые. Нынешняя Польша – из таких. Вредная, злобная, на весь мир обиженная. В каждом дворе есть такая склочница. Добра не помнит, приличий не знает, выражений не выбирает. Скандал – суть ее существования. Причем неважно с кем. С соседями по лестничной клетке или с жильцами из дома напротив. Она и в собственной квартире на всех орет, если что не по ней.

Наверное, нужна определенная смелость, чтобы не бояться рассориться со всеми вокруг. С ЕС, с Россией, даже со своими гражданами. Та смелость, в основе которой безрассудство. Ведь, скажем, с тем же сносом памятников солдатам-освободителям у Польши получается, как по Козьме Пруткову. Гений мыслит и создает. Человек обыкновенный приводит в исполнение. А дурак пользуется и не благодарит.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik