И сказка станет былью. Пентагон получит "исторический" бюджет

В США одобрили "историческое" повышение военного бюджета. Причем значительная часть средств будет потрачена на новые "космические силы специального реагирования". Похоже, Дональд Трамп решил все-таки сделать сказки Рональда Рейгана былью.

Палата представителей конгресса США одобрила "историческое" повышение военных расходов. Бюджет Пентагона на 2018 финансовый год составит почти 700 млрд долларов. Из них 75 млрд – на военные действия за рубежом. Предполагается также существенное повышение расходов на ПРО и главное – на создание отдельного рода "космических" войск. Но о них поговорим позднее.

Сначала о том, откуда возьмутся деньги на очередной рекорд. Администрация Дональда Трампа нашла три источника для обрезания (секвестирования) расходов. Первый – Obamacare. То есть отмена программы льготного медицинского страхования. Второй источник – трехпроцентный рост экономики страны, который заложен в проект бюджета администрации США на 2018 год. Третий "полноводный" источник – сокращение расходов бюджета на нужды Госдепартамента и другие международные программы – почти на треть.

Но, как известно, когда замолкают дипломаты, начинают говорить пушки. Получается, в Белом доме считают, что время разговоров прошло. Интересно, с кем? Тут поле для фантазии у Трампа большое: и Северная Корея, и Иран, и Венесуэла, и та же многострадальная Сирия с не менее многострадальным Ираком. Еще есть Афганистан. Впрочем, это направление не меняется десятилетиями. Есть еще и Китай. Вдруг Трампу покажется, что "пекинские товарищи" не в меру расшалились? Всякие там спорные с Японией острова… Далековато, правда, до Америки. Но ведь США до всего есть дело во всем мире.

Что касается международных программ помощи. В Белом доме уже окончательно и бесповоротно заявили, что откажутся от планов раздавать безвозмездные международные военные субсидии и гранты. Кому? Украине, Пакистану и еще ряду стран. Теперь им предложат помощь в кредит. Чего деньгами зря разбрасываться? Для Трампа-бизнесмена такое решение вполне логично, но оно трагично, скажем, для Порошенко-президента. Безвозмездно Вашингтон будет отныне помогать только Израилю, Египту и Иордании.

Отдельная статья военного бюджета на 2018 год – заборостроительство: 3 млрд долларов на возведение стены на границе с Мексикой.

Но гораздо больше будет потрачено на новые "космические силы специального реагирования". К 2019 году в США будет сформирован "космический корпус" (Space Corp). Формально он будет подчиняться ВВС, но основные задачи будет выполнять в космосе. Главные из них – наблюдение и борьба с противниками в космическом пространстве. Для этого уже создан орбитальный корабль Х-37В. И, как говорят эксперты, вполне возможно, что США в ближайшее время могут выйти из договора 1967 года по космосу (Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела). Он, среди прочего, запрещает размещение ядерного и иного оружия массового уничтожения на орбите Земли или на других небесных телах, в космическом пространстве.

Таким образом, получается, что Трамп все-таки решил сделать сказку Рейгана о СОИ (Стратегической оборонной инициативе) былью.

Не так давно министр обороны Сергей Шойгу, отвечая на вопрос в Совете Федерации, как российские ВКС могут противодействовать американской угрозе из космоса, сказал: "Могу вас заверить: мы не спим".

И все-таки… Лучше бы было для всех (и для американцев, в том числе), если все сказки Рейгана про СОИ рассказывались бы только на ночь, для хорошего сна, а "звездные войны" по-прежнему оставались лишь в фантазиях Голливуда.

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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