США
24.0724 июля18:15МСК
USD59.66+0.72
EUR69.47+0.81
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

И сказка станет былью. Пентагон получит "исторический" бюджет

17:5824.07.2017
(обновлено: 18:01 24.07.2017)
0170
© РИА Новости / Владимир ПироговПерейти в фотобанкАмериканские военнослужащие в транспортном самолетеАмериканские военнослужащие в транспортном самолете
© РИА Новости / Владимир Пирогов
Перейти в фотобанк
В США одобрили "историческое" повышение военного бюджета. Причем значительная часть средств будет потрачена на новые "космические силы специального реагирования". Похоже, Дональд Трамп решил все-таки сделать сказки Рональда Рейгана былью.

Палата представителей конгресса США одобрила "историческое" повышение военных расходов. Бюджет Пентагона на 2018 финансовый год составит почти 700 млрд долларов. Из них 75 млрд – на военные действия за рубежом. Предполагается также существенное повышение расходов на ПРО и главное – на создание отдельного рода "космических" войск. Но о них поговорим позднее.

Береговой ракетный комплекс Бал во время военного парада во Владивостоке, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Политолог: заявление Пентагона о военной мощи РФ – это отлично!
Сначала о том, откуда возьмутся деньги на очередной рекорд. Администрация Дональда Трампа нашла три источника для обрезания (секвестирования) расходов. Первый – Obamacare. То есть отмена программы льготного медицинского страхования. Второй источник – трехпроцентный рост экономики страны, который заложен в проект бюджета администрации США на 2018 год. Третий "полноводный" источник – сокращение расходов бюджета на нужды Госдепартамента и другие международные программы – почти на треть.

Но, как известно, когда замолкают дипломаты, начинают говорить пушки. Получается, в Белом доме считают, что время разговоров прошло. Интересно, с кем? Тут поле для фантазии у Трампа большое: и Северная Корея, и Иран, и Венесуэла, и та же многострадальная Сирия с не менее многострадальным Ираком. Еще есть Афганистан. Впрочем, это направление не меняется десятилетиями. Есть еще и Китай. Вдруг Трампу покажется, что "пекинские товарищи" не в меру расшалились? Всякие там спорные с Японией острова… Далековато, правда, до Америки. Но ведь США до всего есть дело во всем мире.

Зенитная ракетная система Антей-2500 и зенитный ракетный комплекс Бук-М2Э на экспозиции Международного военно-технического форума АРМИЯ-2016
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
"Сенсация" от военной разведки США: Россия становится сильнее
Что касается международных программ помощи. В Белом доме уже окончательно и бесповоротно заявили, что откажутся от планов раздавать безвозмездные международные военные субсидии и гранты. Кому? Украине, Пакистану и еще ряду стран. Теперь им предложат помощь в кредит. Чего деньгами зря разбрасываться? Для Трампа-бизнесмена такое решение вполне логично, но оно трагично, скажем, для Порошенко-президента. Безвозмездно Вашингтон будет отныне помогать только Израилю, Египту и Иордании.

Отдельная статья военного бюджета на 2018 год – заборостроительство: 3 млрд долларов на возведение стены на границе с Мексикой. 

Но гораздо больше будет потрачено на новые "космические силы специального реагирования". К 2019 году в США будет сформирован "космический корпус" (Space Corp). Формально он будет подчиняться ВВС, но основные задачи будет выполнять в космосе. Главные из них – наблюдение и борьба с противниками в космическом пространстве. Для этого уже создан орбитальный корабль Х-37В. И, как говорят эксперты, вполне возможно, что США в ближайшее время могут выйти из договора 1967 года по космосу (Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела). Он, среди прочего, запрещает размещение ядерного и иного оружия массового уничтожения на орбите Земли или на других небесных телах, в космическом пространстве.

Таким образом, получается, что Трамп все-таки решил сделать сказку Рейгана о СОИ (Стратегической оборонной инициативе) былью.

Не так давно министр обороны Сергей Шойгу, отвечая на вопрос в Совете Федерации, как российские ВКС могут противодействовать американской угрозе из космоса, сказал: "Могу вас заверить: мы не спим".

И все-таки… Лучше бы было для всех (и для американцев, в том числе), если все сказки Рейгана про СОИ рассказывались бы только на ночь, для хорошего сна, а "звездные войны" по-прежнему оставались лишь в фантазиях Голливуда.

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
+
Акценты
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена