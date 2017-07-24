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Не выпустить дракона: новые санкции перевернут отношения США с Россией и ЕС

16:0024.07.2017
(обновлено: 16:02 24.07.2017)
0800
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в ВашингтонеЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Голосование в конгрессе США по новому пакету антироссийских санкций, похоже, полностью предрешено. Законопроект при этом оброс такими подробностями и перспективами, что вызывает оторопь даже в Европе.

История с новым пакетом антироссийских санкций в США вошла в завершающую стадию. Конгресс намерен ограничить президента в праве на одностороннюю отмену уже, по сути, принятого парламентариями, но не подписанного Дональдом Трампом закона. Голосование в конгрессе США 25 июля, что уже всем очевидно, полностью предрешено. И демократы, и республиканцы согласовали очередную антироссийскую инициативу. Законопроект при этом оброс такими подробностями и перспективами, что вызывает оторопь даже в Европе. Но самое удивительное: пока нет возможности в точности узнать, а что думает о нем глава американского государства.

Флаги стран-участниц Европейского союза на саммите государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Политолог: новые санкции США разрушают единство блока противников России
К примеру, руководитель пресс-службы Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп новый законопроект о введении ограничительных мер поддерживает. Мол, жесткие санкции против России необходимы, пока ситуация на Украине не нормализуется. А вот директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи утверждает, что президент "еще не решил". И добавил: Белый дом стремится к "деэскалации, поскольку история с Россией слишком раздута". Вот уж точно: попал не в бровь, а в глаз. Правда, потом он отказался от своих слов о сомнениях Трампа. В общем, история про рака, лебедя и щуку. Собственно, эта знаменитая крыловская басня описывает не только данную конкретную ситуацию, а в целом современные американские политические реалии.

При ближайшем рассмотрении можно увидеть, что законопроект, образно говоря, "драконовский". Причем в перспективе не только для России, но и для Европы. Это уже новый уровень давления. Истеблишмент в США намерен долгосрочно и системно снижать экономический потенциал и возможности Москвы, сделав из нее главного врага Америки. Иначе непонятны многие положения законопроекта. А они весьма любопытны. К примеру, президент и правительство должны ежегодно отчитываться по российской тематике. Иными словами, этот вопрос становится приоритетным и постоянным. Финансовое начальство и спецслужбы обязаны делать регулярные доклады в конгрессе США о богатых россиянах, политиках и крупных организациях. По сути, с исчерпывающей информацией об источниках их доходов и взаимоотношениях с Кремлем.

Часть законопроекта посвящена противостоянию российскому влиянию в Европе и Азии. В том числе якобы через финансирование Москвой тех или иных партий. Для этих целей даже планируется создать отдельный фонд с весьма щедрым финансированием. Администрация США также обязуется подготовить доклад о СМИ, подконтрольных российским властям. А список физических и юридических лиц, против которых могут быть введены санкции, причем не только из России, предлагается значительно расширить. Они распространятся на тех, кто участвует в российских проектах по разведке и добыче углеводородов, а также по освоению Арктики.

Вид на здание Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Мнение: администрация Трампа пыталась сгладить новые санкции США против РФ
Любопытно, что космической сферы, в которой США частично зависят от России, санкции никак не коснутся, как и некоторых других отраслей. Ну, это элементарный и привычный цинизм. Ничего удивительного. В остальном-то чувствуется масштаб – "обуздать" Москву хотят всерьез и на десятилетия вперед! Даже несмотря на то, что в результате демократами и республиканцами был принят некий компромиссный вариант законопроекта. То есть, вроде бы, не самый "суровый".

Европейцев в этой ситуации больше всего волнует судьба "Северного потока-2" и других совместных с Россией энергетических проектов. Санкции направлены ровно на то, чтобы эти проекты не были реализованы или, по меньшей мере, были сильно затруднены, поскольку нужными Российской Федерации технологиями обладают как раз американские корпорации. Не всеми, конечно, но некоторыми. Причем весьма важными. Плюс, конечно, кредиты. Взамен США предлагают Европе свою продукцию. В заявленных планах Вашингтона – доминирование на глобальном энергетическом рынке и поставки углеводородов в Китай и ЕС на сотни миллиардов долларов. Вопрос в цене. 

Но если возможности России как конкурента Соединенных Штатов будут снижены, то выбирать, сколько платить, потребителям особо не придется. Не замерзать же в мучительных раздумьях. И в Европе это понимают. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал немедленно обсудить возможный ответ ЕС в случае введения США новых санкций против России без учета замечаний Брюсселя. Юнкер намерен потребовать от администрации США "публичного или письменного заявления", что новые санкции не затронут интересы Евросоюза. Но кто такие реальные, а не декларативные гарантии даст? Зачем?

Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал Вашингтон повременить с введением новых антироссийских санкций. Как-то их изменить. Мол, Вашингтон должен дать Европе больше прав на определение собственных перспектив и судьбы, а также считаться с ее мнением. Но не для того США получили контроль над Европой, чтобы в результате каких-то невнятных призывов взять, да и вернуть ей политический и экономический суверенитет. Не те американцы "ребята". А для того, чтобы Дональд Трамп все-таки подписал новый закон, различные группы влияния в США раскрутили пропагандистскую машину на всю мощь. Например, Россию заподозрили в противодействии разработкам сланцевой нефти в Соединенных Штатах. Конгрессмены-республиканцы призвали министра финансов  США Стивена Мнучина провести расследование возможного финансирования Москвой организаций, выступающих против разработок сланцевой нефти.

Параллельно глава ЦРУ Майк Помпео раз от раза выступает с все более громкими заявлениями о том, что Россия намерена вредить Америке во всем и всегда. Пользуясь любой возможностью. В нынешних условиях многое, но не все, зависит от Дональда Трампа. Но даже если он подпишет закон о санкциях, вряд ли это решит его политические проблемы. Прежде всего, связанные с мнимой зависимостью от Кремля. Слишком мощный маховик раскрутился по этому поводу. Другой вопрос, а что же делать Европе. Казалось бы, объединять усилия, "замиряться" с Москвой, поскольку интересы сторон совпадают. Но нет. Европейские чиновники и политики хотят большего суверенитета не для того, чтобы нормализовать отношения Запада с Россией, а чтобы выглядеть весомее в том же самом вопросе антироссийских санкций, которые в их понимании априори необходимы. И это, увы, высвечивает их как людей с инерционным, если не сказать инфантильным мышлением.  

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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