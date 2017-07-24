Фракинг боком, или Как "рука Кремля" оплачивает улучшение климата в США

В США нашли новый повод для обвинений в адрес России. На этот раз Москву заподозрили в подкупе "зеленых", которые выступают против добычи сланцевой нефти и газа. Вот только что-то в этой истории не сходится.

Выборов им оказалось мало: Россия теперь, оказывается, вмешивается и в американскую экологию. Причем, не то чтобы вредит, а даже вроде и помогает. Республиканцы в палате представителей и, по крайней мере, один член администрации Дональда Трампа подозревают Москву в подкупе "зеленых", которые выступают против добычи сланцевой нефти и газа. Об этом пишет издание Politico и сообщает, что, несмотря на абсурдность этих заявлений, обеспокоенные республиканцы призвали министра финансов США Стивена Мнучина расследовать возможное финансирование из Москвы экологов. Ведь не может быть простым совпадением, что именно технология гидроразрыва позволила США догнать Россию в добыче газа, а теперь против такого способа кто-то выступает.

Вообще, даже в США уже для многих не секрет, что технология гидроразрыва пласта (фракинг) загрязняет воду, почву, пугает животных и местных жителей и несет множество других негативных последствий для окружающей среды.

Впрочем, для республиканцев это все – еще большой вопрос. Ну не могли, по их мнению, экологи сами до этого дойти – наверняка, "рука Кремля" написала методичку и оплатила протестные акции.

Но ведь и польские фермеры протестовали против фракинга на их территории – их-то уж точно нельзя заподозрить в связях с Россией, Варшава делает все возможное, чтобы ничего общего с Москвой не иметь. Будь их воля – отгородились бы стеной, как все нормальные люди, а то и ров с крокодилами бы организовали.

Да и вообще, сколько же нужно заплатить, чтобы в европейских странах, так же как, например, во Франции и Голландии, фракинг запретили официально.

Так что не сходится что-то в этой версии с подкупом экологов. К тому же, странно было бы предположить, что мы платим экологам заодно и за то, что они, например, пытаются помешать работе российской нефтяной платформы "Приразломная".

Ну или, по логике того же Вашингтона, за это им платит тот, кто хочет помешать нашей нефтедобыче.

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