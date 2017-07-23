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Горячие эстонские парни вышли на экономическую битву с Россией

12:0023.07.2017
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© Fotolia / motorradcbrСортировочная станцияСортировочная станция
© Fotolia / motorradcbr
Табу – они и в Эстонии табу. Один раз наложили, а потом мучайся. Эстония не может переступить свои принципы по поводу сотрудничества с Россией. В итоге ежегодные потери – десятки миллионов долларов. Но что поделать – эмоции захлестывают.

Существует один миф об Эстонии, который просто не имеет права на дальнейшее существование. Это сложившееся в общественном сознании мнение о том, что эстонцы крайне неэмоциональны и медлительны. Все это чушь полнейшая. Там, где нужно, жители балтийской республики реагируют мгновенно. А уж эмоции у них… Дай бог каждому такую глубину и силу! И, пожалуй, самая глубокая и мощная до иррациональности эмоция – это нелюбовь к России. Иначе, чем еще можно объяснить столь настойчивое и последовательное уничтожение на корню любой мысли о возможности сотрудничества с восточным соседом даже там, где существует прямая экономическая выгода.

Вид на вечерний Люксембург
© Flickr / bisonlux
Пошли куда подальше. Эстония "спряталась" от России в Люксембурге

Возьмем, к примеру, несколько последних проявлений этого чувства. История первая о том, как эстонская государственная железнодорожная компания EVR Cargo пыталась наладить выгодный бизнес на российской территории, и что из этого вышло. План компании был прост и выгоден – купить у двух российских производителей 300 платформ для перевозки контейнеров и 200 полувагонов. А затем на территории России сдать их в аренду, поскольку сегодня это очень выгодно: доходы от подобных сделок за последнее время выросли более чем на 150%. Как только широкой политической общественности Эстонии стало известно об этих планах, вокруг них поднялся крик, напоминающий вопли обманутой супруги, которая застала мужа на месте преступления. 

Города мира. Таллин, архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Мечты о прекрасном прошлом. Эстонский бизнес грезит Россией

Вот как, к примеру, написал в газете Eesti Päevaleht депутат Европарламента Урмас Паэт: "План принадлежащего государству предприятия EVR Cargo о взятии кредита для того, чтобы на 35 млн евро заказать у российского завода вагонов и, пользуясь тамошним дефицитом вагонов, сдать их в аренду там же, звучит, будто эта принадлежащая Эстонии фирма находится в другой реальности. Или будто Эстония решила, что установленные Евросоюзом санкции в отношении России ничего не значат. Принимая все это во внимание, единственному акционеру EVR Cargo, то есть министру экономики и коммуникаций Симсон вместе с министром финансов Тынисте следует положить конец этому плану, чтобы искренность Эстонии в вопросе единой политики в отношении к России не подверглась сомнению". И все – сделка была приостановлена… 

Исторический центр Таллина - Старый город
© РИА Новости / Илья Питалев
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Процесс пошел. Но поезда пока нет. Между Эстонией и РФ что-то намечается

Случай второй. Недавно министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер дал интервью одному из немецких изданий, в котором с упорством, достойным иного применения, пытался доказать вредность для Европы строительства газопровода "Северный поток-2". Эстония борется с "Газпромом" давно, сходу отметая любые его предложения о сотрудничестве, которые могли бы гарантировать поступление в бюджет страны десятков миллионов евро ежегодно. "Северный поток-2" – это своего рода изюминка на торте. Миксер пытается убедить ряд стран ЕС в том, что необходимо передать Еврокомиссии право переговоров с Россией о будущем газопровода. По сути дела, это расчет на то, что проект увязнет в бесконечных согласованиях и там же в них и будет похоронен. 

При этом министр прекрасно знает, что Германия резко возражает против подобной постановки вопроса, о чем канцлер Ангела Меркель уведомила премьера Эстонии Юри Ратаса. Тем не менее, озвучивается мнение, гарантирующее негативные политические и экономические последствия. Конечно, хотелось бы написать в заключении что-нибудь весьма резко резюмирующее все вышесказанное. Но я ограничусь многоточием, оставив Вам право выбора дописать или произнести эти слова…

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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