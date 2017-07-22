Она ее теряет. Польша боится остаться без Украины

Поляки забеспокоились – Украине грозит депопуляция, то есть заметное сокращение населения. И что потом прикажешь делать с этим то ли буфером, то ли безлюдной "степью". Враг тогда может оказаться не за горизонтом, а у самых польских ворот.

Польские эксперты беспокоятся, глядя на последние прогнозы ООН по численности населения. Директор отдела стратегии Warsaw Enterprise Institute и советник компаний польского оборонпрома Анджей Талага на страницах издания Rzeczpospolita проанализировал данные ООН и назвал их катастрофическими для Польши. А Украине и вовсе грозит демографический и экономический коллапс, приводит мнение эксперта украинский портал "Вести". По мнению Анджея Талаги, Украина может превратиться в безлюдную "пустыню".

По мысли эксперта, Польша-то может справиться с проблемой депопуляции, а через несколько лет ее экономика станет одной из крупнейших в мире. Главное, чтобы эти размышления не дошли до руководства ЕС, которое может прекратить все дотации, раз у Варшавы и так все нормально с экономикой. К тому же снижение численности польского населения вполне может компенсироваться прибытием украинского: уже сейчас в Польше работают больше миллиона граждан соседней страны.

Украина же ни на дотации, ни на приток населения из других стран надеяться не может. Поэтому совсем скоро, как считает пан Талага, не останется этой буферной зоны между Польшей и Россией. То есть, беспокоится он в первую очередь о своей стране, а не о соседней. Украину эксперт рассматривает, видимо, как территорию, которая может немного замедлить наступление неприятеля, в случае чего. А если эту безлюдную "пустыню" займет Россия, да еще без боя, потому что ей биться будет не с кем? Тогда все пропало.

Хотя и сами украинцы, конечно, тоже эксперта интересуют. Ведь если их не будет, то кому доказывать свое моральное превосходство и кого обвинять в геноциде поляков? Да и сейчас, отмечает пан Талага, Польша пытается спорить не с равноправным партнером, а с "прикованным к постели больным". Так что, говорит, не стоит бить Украину – она и так еле жива.

Последнюю перепись населения на Украине проводили в 2001 году. Тогда насчитали 48 миллионов человек. Но за прошедшие шестнадцать лет произошло немало значимых событий: Крым вернулся в Россию, на Донбассе началась война. И пока нет точных оценок этих потерь для населения незалежной. Анджей Талага приводит свой прогноз: уже при нынешнем поколении Украина может вернуться к состоянию необжитой степи, какой она была 300 лет тому назад.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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