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Плохая наследственность и эротические фантазии. Эстония пугает солдат НАТО

10:0022.07.2017
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© Flickr / U.S. Army EuropeВоеннослужащие НАТО на аэродроме Эмари в ЭстонииВоеннослужащие НАТО на аэродроме Эмари в Эстонии
© Flickr / U.S. Army Europe
В Эстонии словно медом намазано. Сначала британские вояки прилетели на "приманку", а теперь и датские коллеги по НАТО пожаловали. И мечтают они не только справно нести службу, но и упасть в объятия "медовых ловушек". Только их еще поискать надо.

Некая растерянность овладевает мной в последнее время. Есть ощущение, что гигантская машина времени схватила меня за ворот и перетащила в прошлое – уже далекое, но до боли знакомое. И вновь я сижу в "ленинской" комнате роты, в которой я проходил воинскую службу. А замполит читает лекцию о коварных замыслах империалистов, которые ночи не спят, придумывая, как бы мне напакостить и желательно поизощреннее. И еще одно воспоминание из того же времени: первая поездка за границу и обязательный ритуал, без прохождения которого это было невозможно – комиссия ветеранов партии, задающая дурацкие вопросы по поводу моей политической грамотности и моральной устойчивости.

Силы обороны Эстонии совместно с союзниками НАТО во время военных учений Весенний шторм
© РИА Новости / Сергей Степанов
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"Это все Россия". Эстония с перепугу подкупила еще оружия

Все эти воспоминания всплывают в памяти на фоне сообщений о том, как готовят солдат контингента НАТО, прибывающих на территорию Эстонии для несения службы. Вот, например, датские военнослужащие, которые вот-вот присоединятся к этому контингенту, должны пройти специальные курсы. На них их обучат тому, как вначале различать "ложную информацию", а затем и успешно с ней бороться. "Ложная информация" будет подкрадываться со стороны России, естественно.

Самое интересное – это место передачи и способ доставки этой информации в уши военнослужащих. По данным датской разведки, добытым, вероятно, в результате сложнейшей спецоперации, особую опасность в этом контексте представляют различные эстонские питейные заведения, а также женщины, там находящиеся. Женщины эти, конечно, не простые, а специально обученные  русские "медовые ловушки". Они предназначены для совращения военнослужащих с целью дальнейшего использования в шпионских целях, естественно, в пользу России и во вред Датскому королевству, да и всему Западному миру в самом широком смысле слова.

Учения НАТО Iron Wolf 2017 в Латвии. 20 июня 2017
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Неприличная ситуация. НАТО отреагировало на "усиление" России

Воображение живо рисует картины. Совсем как в фильмах "для взрослых", где во время пикантных сцен прекрасные русские шпионки не только выведывают военные тайны, но и внушают чуждые западному человеку ценности. Забавно, что эта сказка о коварных русских обольстительницах звучит на просторах Эстонии уже не первый год и, похоже, стала некой навязчивой идеей, а может быть, даже мечтой в воспаленном воображении молодых мужчин в военной форме. Впервые она прозвучала из уст главы департамента информации Эстонии (служба внешней разведки) Микка Маррана. Он заявил, что допускает возможность сооружения Москвой (а кем же еще) неких "медовых ловушек" для британских солдат, а вот тут к ним теперь еще и датские подтянулись…

Похоже, что продуцирование подобных историй надолго обеспечит куском хлеба и кусочком масла любителей сочинять сказки от вооруженных сил и разведки. Нам остается только запасаться попкорном и ждать продолжения. А еще очень хотелось бы покопаться в биографии предков Микка Маррана. Вдруг там обнаружится, что папа у него – советский политработник или дедушка из партийной комиссии ветеранов КПСС. Уж больно мыслят они одинаково. Наследственность, наверное. 

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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