Конец программе "АнтиАсад"? Трамп решает

В Сирии появились проблески надежды. Если Трамп действительно прекратил программу поддержки противников Асада, то ситуация в стране заметно изменится. Но уже понятно – президент США занялся расчисткой "завалов", доставшихся от Обамы.

Американские СМИ сообщили, что Дональд Трамп намерен закрыть программу ЦРУ по вооружению и военной подготовке антиправительственной оппозиции в Сирии. В Белом доме эту информацию не подтвердили, но и не опровергли в категоричной форме. Представители спецслужбы так и вообще воздержались от комментариев. Ну, на то они и разведчики. Как пишет пресса, решение президент принял после встречи с директором ЦРУ Майком Помпео и своим советником по нацбезопасности Гербертом Макмастером еще в июне. До саммита G20 и встреч с Владимиром Путиным.

Вместе с тем программа Пентагона по подготовке сирийских подразделений для борьбы с террористами останется в силе. Если информация верна, то Вашингтон действует вполне здраво и взвешенно. При Бараке Обаме помощь оппозиции, которая с оружием в руках борется с законной властью в Дамаске, стала одной из главных проблем для отношений России и США на сирийском треке. Эта поддержка одновременно была и мощнейшим стимулом для продолжения конфликта. Теперь, по идее, многое может измениться. Причем в позитивную сторону. Тем более Белый дом так же, как и некоторые ключевые европейские политики, уже не ставит своей главной задачей лишение Башара Асада власти любой ценой. По сути, такой сценарий означал бы окончательный развал Сирии и потерю ей суверенитета.

Впрочем, радоваться рано. Решение Трампа о прекращении антиасадовской программы ЦРУ, повторим – если оно действительно принято, автоматически означает новый виток политического кризиса в США и обвинений в адрес Трампа. Его уже укорили в "уступке" России, которая, действительно, не один год призывала и призывает не оказывать помощь вооруженной оппозиции радикального толка.

Между тем в юридическом комитете американского сената 26 июля пройдут слушания, на которых Трамп-младший ответит на вопросы о встрече с российским представителем летом прошлого года. Это событие уже называют "большим днем России". Очевидно ведь, что оппоненты Трампа попытаются эти слушания максимально использовать для дискредитации президента, собрав "в одно лукошко" все фейковые, как называет их сам президент, новости о его мифологических связях с Москвой. При этом создается ощущение, что Дональда Трампа настолько утомила вся эта история, что он уже намерен действовать без оглядки на информационные издержки, которые ему обеспечены, что бы он ни сделал. В противном случае мирное урегулирование в Сирии и дальше будет идти с минимальным, вялотекущим участием США. А нынешний хозяин Белого дома все-таки привык к крупным масштабам и ярким ролям.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik