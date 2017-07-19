Не надо обещаний, выполните требование. С чем Порошенко приехал в Грузию

Приключения Порошенко в Грузии. Наверное, так можно назвать поездку президента Украины к своему грузинскому коллеге. Тут и встреча в аэропорту министром образования, и баннер со словом "Укараина", и высматривание "российской базы ФСБ".

Петр Порошенко в поисках потенциальных союзников объездил, кажется, весь мир. Теперь вот добрался до друзей по несчастью. Посетил Грузию. В принципе, эти страны при всех различиях очень похожи и имеют немало схожих вех в истории. И Грузия, и Украина пожинают плоды своих так называемых революций. И у Киева, и у Тбилиси есть претензии на соседние территории. Одинаково мечтают вступить в НАТО и ЕС. И обещания получают приблизительно одинаковые. Ну и кроме всего перечисленного выше, обе страны объединяет, конечно же, незабвенный любитель галстуков на обед Михаил Саакашвили. Сам дважды экс (экс- президент Грузии и экс-губернатор Одесской области) разразился по поводу визита Петра Порошенко постом в социальной сети.

Дескать, принимали украинского президента в Тбилиси без почета и всячески демонстрировали свое более чем прохладное отношение. В чем-то Михаил Николозович, действительно, прав. В аэропорту Петра Порошенко встречал только министр образования Грузии. А на баннере бизнес-форума в названии Украины допустили ошибку. Так что Петр Порошенко все мероприятие просидел под надписью "Укараина".

Грузинскую небрежность в отношении украинского президента отчасти можно понять. Тбилиси дважды требовал выдачи в Грузию того самого Михаила Саакашвили. К нему накопилось вопросов на несколько уголовных дел. Но Киев к этим требованиям остался слеп и глух.

Причины такого игнорирования партнеров попытались выяснить грузинские журналисты. И Петр Порошенко без зазрения совести и на голубом глазу заявил, что никаких официальных обращений по этому поводу не было. А когда ему освежили память, припомнив даже даты обращений, украинский президент выдвинул другую версию. Дескать, доказательств вины Михаила Саакашвили было предоставлено недостаточно, и запросы были отклонены с просьбой предоставить больше информации. Совсем не удивлюсь, если в следующий визит в Грузию Петра Алексеевича в аэропорт вообще никто встречать не приедет. Если, конечно, еще раз пригласят. Видимо, Петр Порошенко и сам об этом же подумал, постаравшись по максимуму исправить положение. Он даже пообещал передать "победный" опыт ВСУ грузинским военным и оказать содействие в возвращении Грузии Южной Осетии и Абхазии.

Правда, приблизительно то же самое несколькими днями раньше он обещал в ходе визита в Кишинев. В смысле – вернуть Приднестровье Молдавии. В Грузии же Петр Порошенко даже попытался оценить плацдарм будущих маневров, съездив на грузино-югоосетинскую границу. А там рассмотрел в бинокль "российскую базу ФСБ". Потом обсудил далеко идущие планы со своим грузинским коллегой на английском языке. Действительно, не на русском же говорить под боком у "российских агрессоров".

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