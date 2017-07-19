Вариации на тему: в Киеве нашли "украинские корни" Wi-Fi

Наклейка на окне поезда метро, обозначающая возможность доступа к интернету через сеть wi-fi в московском метро

Наклейка на окне поезда метро, обозначающая возможность доступа к интернету через сеть wi-fi в московском метро

Мы уже знаем, что Черное море вырыли украинцы, а украинскому флоту более тысячи лет. Теперь оказалось, что Wi-Fi – "украинское" изобретение. Правда, когда начнешь разбираться, то опять столкнешься с "мифом", а точнее – выдумкой по-украински.

Появлением Wi-Fi мир обязан Украине. Глаза на правду своим читателям в Facebook открыл депутат Верховной рады от партии "Блок Петра Порошенко" Глеб Загорий.

© Фото : public domain Американская актриса кино, а также изобретатель Хеди Ламарр

Он разместил фото австрийской актрисы и изобретательницы Хеди Ламарр, которая в 1942 году запатентовала систему, позволяющую дистанционно управлять торпедами. Позже из этого выросла технология связи с расширенным спектром, которую сегодня используют в мобильных устройствах.

Казалось бы, какая связь? А самая что ни на есть прямая. Глеб Загорий назвал актрису "львовянкой по происхождению". Все бы ничего, но родилась она в Вене. Что-то не сходится. Оказалось, что родом из Львова был папа актрисы, которого, впрочем, звали совсем не по-украински: Эмиль Кислер.

"Ее история рассказывает нам о том, как потомки украинцев меняют мир и становятся гениальными изобретателями. И подчас тяжело даже оценить, где украинский талант оказал свой эффект на историю", – подчеркнул депутат.

Конечно, тяжело. За всеми и не уследишь: чей троюродный дядя или внучатый племянник родился где-то на территории Украины. Со временем, может, начнут учитывать и тех, кто случайно мимо проезжал и проникся исключительностью украинского народа, а потому и прославился затем каким-нибудь изобретением.

Конечно, вместо того, чтобы самим что-то создать, гораздо проще найти у кого-то далекие украинские корни. Это, безусловно, тоже кропотливая работа, хотя и не требующая излишнего умственного напряжения.

Кстати, мама Хеди Ламарр была венгерской еврейкой, так что в свете нынешней популярности нацистских настроений на Украине, может, и не стоит копаться в прошлом "знаменитой львовянки".

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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