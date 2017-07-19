"Тайная встреча" Трампа и Путина: американские СМИ раздули новый скандал

Американские СМИ сообщили о "тайной встрече" Дональда Трампа с Владимиром Путиным на саммите G20. Акцент в прессе был сделан на том, что, дескать, в Белом доме о втором разговоре глав государств не сообщали. Утаили, мол. И что тут началось.

"Фейковая история о секретном обеде с Путиным – просто жуть". Так Дональд Трамп отреагировал на сообщения о якобы его тайной встрече с российским лидером на саммите "двадцатки" в Гамбурге. Ранее ряд американских СМИ сообщили, что встреча двух лидеров во время обеда длилась около часа. Москва, кстати, этот факт признала и не увидела в нем ничего странного. Тем не менее, что тут началось. Акцент в американской прессе был сделан на том, что, дескать, в Белом доме о втором разговоре глав государств не сообщали. Утаили, мол. Между тем, по словам Трампа, все лидеры G20 и их супруги были приглашены канцлером Германии. И пресса об этом знала. Не могла не знать о таком мероприятии и его подробностях. В том числе и разговоре в рамках официального обеда. Этот контакт, заявили в Белом доме, нельзя назвать полноценной встречей двух лидеров. Но кто теперь будет слушать спикеров американской администрации.

Встречался помимо официальных переговоров, а затем "скрыл" – вот главный посыл приверженцев фантасмогорической версии тайных связей Трампа с Кремлем. Тут уж никакие доводы не помогут. А они ведь есть. Ну, встречались повторно два лидера, и что дальше? Может быть, они просто не успели что-то в деталях обсудить ранее? И решили их уточнить? Или им пришли какие-то соображения уже после переговоров? В чем тут, собственно, криминал, в чем проблема? Тем более что основные переговоры длились более двух часов. И уж если что-то инкриминировать Трампу, то сам факт главной встречи. Вернее, сам факт встречи. Впрочем, это тоже инкриминируют, а нынешний дутый скандал, видимо, нужен лишь для усиления эффекта. Сообщения о тайной встрече "полны подлости и абсурда", говорят представители администрации американского президента. Тут, собственно, нечего добавить.

Хотя… Трамп и Путин ведь в первый раз пожали друг другу руки еще до официальных переговоров. И до беседы в рамках обеда тоже. А не передал ли российский лидер американскому коллеге какую-нибудь капсулу с инструкциями из ладони в ладонь?! Эту версию американской прессе необходимо срочно отработать. Внимательно проверить. Удивительно, почему прыткие журналисты до сих пор не додумались это сделать. В Белом доме заявляют о происходящем вокруг Дональда Трампа и его, образно говоря, "российского кейса" абсурде. Но это слишком мягко. Грань давно перейдена. Грань добра и зла. Это уже никакие не фейковые новости, а самый настоящий информационно-пропагандистский ад. Современная лексика экстренно нуждается в новом термине, который бы точно охарактеризовал нынешнее положение дел в политической системе США.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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