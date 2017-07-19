Расплата за любовь: США подзаработали на угле для Киева

Американцы законы экономики знают. Если клиенту очень нужен товар, то его можно продать и подороже. Тем более, политическая поддержка чего-то, да стоит. В итоге Украине закупает уголь в США по цене в три раза выше, чем в прошлом году.

Дружба дружбой, а деньги врозь. США в три раза увеличили цены на уголь для Украины. Это следует из отчета Минэнерго США. Так, в прошлом году американские компании продавали Киеву металлургический уголь по 71 доллару за тонну, а с начала этого года – уже по 206. При этом Украина приобрела сырья за три месяца 2017 года больше, чем за весь прошлый год. И после встречи украинского президента с американским объемы закупок также должны подрасти. Ведь Дональд Трамп лично пообещал, что снабдит Украину необходимым углем. Правда, тогда Трамп не уточнял, что политическую поддержку Киева явно добавят в конечную стоимость товара.

Но к американцам претензий нет – они делают бизнес. А там все зависит от желания покупателя: не нравится цена, покупай в другом месте. Забавно в этой истории другое. Видимо, такая накрутка помогла удешевить поставки угля в другие страны. Так, для Норвегии цена на американский уголь упала со 140 до 125 долларов за тонну. То есть для других покупателей законы рынка работают иначе.

А что, взять Киеву больше неоткуда? Помнится, были поставки из ЮАР. Но тогда все в один голос кричали, что это слишком дорого – 66 долларов за тонну. Но ведь это в три раза дешевле американского! К примеру, ненавистный российский или, не дай боже, донбасский уголь обходился бы Украине в 40-50 долларов. Но политический риск оценить в долларах невозможно, поэтому и решили поискать еще где-нибудь.

И пока Киев активно экспортирует американское сырье, про свои шахты власти забыли. На подконтрольной Украине территории Луганской области в шахте имени Капустина и "Новодружеской" продолжается подземный протест. Больше полусотни горняков уже несколько суток не поднимаются на поверхность, требуя погасить многомесячные долги по зарплате. Трудно найти логическое звено в умах официальных властей. Как же странно получается: уголь в стране пользуется повышенным спросом, а шахтерам не платят. Неужели их зарплаты пустили на закупку заокеанского сырья? Иначе – где деньги, Зин?

Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!



