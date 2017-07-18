Пока не поздно? Рабочие на Украине требуют вернуть сотрудничество с Россией

Украинские предприятия еще пытаются достучаться до своих властей. Речь по-прежнему идет о восстановлении экономических и производственных связей с Россией. Потери слишком большие, чтобы их не замечать. Но Киев, видно, это не волнует.

"Дайте нам работу! Верните торговлю с Россией!". С такими лозунгами вышли на днях на митинг рабочие Харьковского завода железобетонных конструкций "ЗЖБК-15". Они даже обратились с требованием к Верховной раде Украины и президенту Порошенко немедленно восстановить торгово-экономические связи с Россией, чтобы спасти промышленность региона и обеспечить людей работой. Требования совершенно справедливые и разумные. Ведь еще совсем недавно Харьков и РФ сотрудничали весьма плодотворно и взаимовыгодно. Заводы "ФЭД", "Коммунар", "Хартрон" и другие предприятия выполняли заказы российской оборонки. У ХТЗ и авиазавода в Харькове были свои программы кооперации, рос торговый товарооборот.

Теперь все это в прошлом. И может быть, даже не подлежит восстановлению. По крайней мере, власти на призывы о помощи не реагируют. Ведь еще зимой вернуть сотрудничество с Россией просили рабочие градообразующих предприятий Мелитополя – заводов "Автогидроагрегат" и "МЗПС" и еще более десятка крупных предприятий из семи регионов Украины

Но, очевидно, обеспечение людей работой не входит в планы Киева. Да и зачем нужны дополнительные рабочие места. Население страны стремительно сокращается. По прогнозам экспертов ООН, к 2100 году оно может сократиться на 16 миллионов человек. А по подсчетам Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины (НАНУ), уже в ближайшие 30 лет может стать меньше почти на 12 миллионов человек. Главная причина такой кризисной демографической ситуации – неуверенность украинцев в завтрашнем дне. Украина проиграла будущее, считает бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

Разорвав промышленные и научные контакты с Россией, Украина потеряла рынки высокотехнологичной продукции и не нашла новые, утратив огромные доходы от экспорта, сотни тысяч рабочих мест и тысячи уникальных, высококвалифицированных специалистов. "Там, где они были критически важны для России, она пошла на многомиллиардные расходы, проведя политику замещения. Десятки миллиардов долларов при этом РФ потратила, а Украина потеряла. Мы утратили перспективу для многих уникальных предприятий и технологий ", – констатирует Виктор Суслов. Европе их продукция совершенно не нужна, так как она не соответствует европейским техническим регламентам и стандартам, не вписана в систему производственной кооперации. А с Россией связи утрачены и восстановлению не подлежат, уверен украинский экономист. Рабочие, которые выходят на митинги, правда, с ним не согласны. Они все-таки верят, что еще не поздно.

Автор Анна Разваляева, радио Sputnik

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