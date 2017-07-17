Поскромничали. ЕС дал Украине "щепотку" преференций

Украину на европейском рынке не особо ждут. Это наглядно показало и соглашение с ЕС о дополнительных торговых преференциях. Киеву прибавили чуть-чуть, дабы показать, что "двери" не закрыты. Политики довольны, а об экономике речи и не идет.

Обещанного три года ждали. ЕС дал торговые преференции Украине. И что символично – также на три года. Решение начнет действовать с сентября 2017 года и позволит экспортировать из Украины в ЕС больше продуктов в рамках соглашения об ассоциации. Киев сможет беспошлинно поставлять в Европу более 600 тысяч тонн кукурузы и более 300 тысяч тонн ячменя. В льготном списке еще пшеница, томаты, натуральный мед и виноградный сок. Помимо этого ЕС снимет импортные пошлины по ряду промышленных товаров, таких как медь, алюминий, удобрения, красители и обувь.

И можно было бы порадоваться за соседей. Но не тут-то было. За всей этой цифровой эйфорией сложно понять – много это или мало в общем объеме экспорта. А эксперты знают. И общий их вывод таков: просили гораздо больше, а помощь хоть и нужна, но эти преференции ничтожно скромны. Уступки есть, но, скорее, для политического режима, нежели для экономического процветания Украины. Для примера приводят поставки кукурузы. Беспошлинно возили 500 тысяч тонн кукурузы, теперь на сотню тысяч тонн больше. Всего с украинских полей экспортируют в другие страны более 22 млн тонн кукурузы, а с пошлинами в Европу – 4 млн тонн.

Преференции были и ранее, только толку от них оказалось мало. Все квоты, которые так громко презентовали украинским экспортерам, были отобраны еще в начале года, а дальше – по общим условиям с таможенными сборами. Украинские товары особым спросом у простых европейцев тоже не пользовались. В итоге рынок ЕС как был, так и остался не слишком открытым для "товарища" по евроинтеграции. Да и сложно представить себе, что Евросоюз ради дружбы с Киевом отдает долю рынка. В реальности – украинские товары на европейском рынке не сильно нужны. Фермерское хозяйство в Европе – сфера дотационная. И здесь даже выбора не стоит: пустить украинские товары и отменить дотации собственным фермерам? Последнее в голову никому не придет. Поэтому "щепотку" преференций, не более. И политики довольны, и рынки целы.

Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik