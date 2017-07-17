Поскромничали. ЕС дал Украине "щепотку" преференций

Обещанного три года ждали. ЕС дал торговые преференции Украине. И что символично – также на три года. Решение начнет действовать с сентября 2017 года и позволит экспортировать из Украины в ЕС больше продуктов в рамках соглашения об ассоциации. Киев сможет беспошлинно поставлять в Европу более 600 тысяч тонн кукурузы и более 300 тысяч тонн ячменя. В льготном списке еще пшеница, томаты, натуральный мед и виноградный сок. Помимо этого ЕС снимет импортные пошлины по ряду промышленных товаров, таких как медь, алюминий, удобрения, красители и обувь.
Преференции были и ранее, только толку от них оказалось мало. Все квоты, которые так громко презентовали украинским экспортерам, были отобраны еще в начале года, а дальше – по общим условиям с таможенными сборами. Украинские товары особым спросом у простых европейцев тоже не пользовались. В итоге рынок ЕС как был, так и остался не слишком открытым для "товарища" по евроинтеграции. Да и сложно представить себе, что Евросоюз ради дружбы с Киевом отдает долю рынка. В реальности – украинские товары на европейском рынке не сильно нужны. Фермерское хозяйство в Европе – сфера дотационная. И здесь даже выбора не стоит: пустить украинские товары и отменить дотации собственным фермерам? Последнее в голову никому не придет. Поэтому "щепотку" преференций, не более. И политики довольны, и рынки целы.
Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik
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