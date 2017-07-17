Нет России – нет проблем. В Киеве созрел гениальный план

В Киеве придумали, как решить главные проблемы Украины: вернуть Крым и прекратить войну на Донбассе. Как заявил заместитель министра Украины по делам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, лучшим развитием событий (причем для всех вообще) будет исчезновение России. Во всяком случае, в ее нынешнем виде.
А сейчас же, как выразился замминистра, Россия напоминает гитлеровскую Германию. Вот за такие заявления уже можно и ответить. К тому же звучат они из страны, где официально чествуют нацистов. Чья бы корова мычала, в общем.
Но Украина, как уверен Георгий Тука, совсем не такая – ни на Россию, ни на Германию в былые времена не похожа. Говорит, никогда на Украине не поклонялись царю-батюшке. Впрочем, пан Тука вообще не может себе представить украинского лидера, которого уважала бы нация. Что ж, эта ситуация видна невооруженным глазом: президенты, пришедшие и легальным путем, и через Майдан, очень быстро теряли зыбкое доверие и наживали личное состояние. Похоже, что в словах об исчезновении России просматривается элементарная зависть.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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