Европа, введя антироссийские санкции, пострадала больше самой России. Причем утрачено самое дорогое – доверие. Об этом немецким СМИ заявил глава совета директоров Banca Intesa Антонио Фаллико. Он отметил, что российский бизнес учитывает возможные риски и ищет надежных партнеров уже за пределами Евросоюза. В итоге ЕС потерял около 100 млрд евро и сотни тысяч рабочих мест.
Россия-то, по мнению Фаллико, смогла адаптироваться к новым условиям. Это видно, например, по ситуации в сельском хозяйстве и в пищевой промышленности. Эти отрасли не только продолжили развиваться, но и получили дополнительный стимул с введением санкций.
Лучше дела пошли и в образовании, и в фундаментальной науке. Так что, чем дольше продержатся санкции, тем менее важной для России будет экономическая составляющая отношений с ЕС. К тому же разорвать в клочья экономику, что изначально и стремился устроить для России прогрессивный Запад, так и не получилось.
Со временем пропасть вырастет настолько, что потерянного доверия и правда уже не получится вернуть. И каждое новое антироссийское решение, по мнению Фаллико, "вбивает клин" между европейскими странами и вредит, прежде всего, самим европейцам.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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