Итальянцы бьют в набат – громче и громче. Европейцы пострадали от санкций чуть ли не больше, чем сама Россия. При этом "пропасть" между ними становится все шире. Может, пора остановиться?

Европа, введя антироссийские санкции, пострадала больше самой России. Причем утрачено самое дорогое – доверие. Об этом немецким СМИ заявил глава совета директоров Banca Intesa Антонио Фаллико. Он отметил, что российский бизнес учитывает возможные риски и ищет надежных партнеров уже за пределами Евросоюза. В итоге ЕС потерял около 100 млрд евро и сотни тысяч рабочих мест.

Причем проблемы и в тех областях, на которые санкции не распространяются. Антонио Фаллико, будучи итальянцем, обратил внимание на ситуацию в индустрии моды. Те страны, которые ввели санкции, получают все меньше заказов из России. Российский бизнес предпочитает выбрать что-то пусть подороже или не такого хорошего качества, но с расчетом на стабильность. А заключая контракты со странами ЕС, неизвестно, в какой момент тучи могут сгуститься.

Россия-то, по мнению Фаллико, смогла адаптироваться к новым условиям. Это видно, например, по ситуации в сельском хозяйстве и в пищевой промышленности. Эти отрасли не только продолжили развиваться, но и получили дополнительный стимул с введением санкций.

Лучше дела пошли и в образовании, и в фундаментальной науке. Так что, чем дольше продержатся санкции, тем менее важной для России будет экономическая составляющая отношений с ЕС. К тому же разорвать в клочья экономику, что изначально и стремился устроить для России прогрессивный Запад, так и не получилось.

Со временем пропасть вырастет настолько, что потерянного доверия и правда уже не получится вернуть. И каждое новое антироссийское решение, по мнению Фаллико, "вбивает клин" между европейскими странами и вредит, прежде всего, самим европейцам.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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