Национальная забава: спасут ли финнов бункеры от российских "Искандеров"

Финны – нация увлекающаяся. Все делают основательно и надолго. Вот теперь придумали рыть бункеры. Финские военные обещают, что под землей смогут спрятать, например, всех жителей Хельсинки. Только, может, они забыли – на дворе 21 век?

В Финляндии возводят систему бункеров для защиты от России. По данным американских СМИ, под Хельсинки идет активное строительство подземных коммуникаций, в том числе тоннелей, которые должны, по мысли авторов идеи, спасти финнов от "российской агрессии". Дескать, это связано с обострившимися российско-западными отношениями. Сейчас протяженность этих коммуникаций составляет около 200 километров. И, как уверяют финские военные – авторы идеи, если начнется война, то в этих подземельях можно разместить всех жителей столицы страны – Хельсинки, то есть, более 600 тысяч человек. В министерстве обороны при этом скромно заявляют: "Мы извлекли уроки из Второй мировой и именно поэтому создали систему тоннелей. Надо прилагать все усилия, чтобы продолжать жить даже под сильными бомбардировками".

В этой связи хочется задать самодовольным финским воякам простой, даже детско-наивный вопрос: "какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?". От каких бомбежек спасут ваши подземные коммуникации? Вы думаете, что из какого-то российского музея к вашей границе приволокут ЗИС-3 – 76-миллиметровую пушку образца 1942 года?

Согласно утверждениям СМИ, финны очень боятся российско-белорусских военных учений "Запад-2017" (14-20 сентября). И оказывается, что их волнуют не столько сами учения, а сколько то, что будет после них. Вернутся ли войска на места постоянной дислокации? А давайте зададим встречные вопросы-ответы. Во-первых, а какое вам дело до наших войск на нашей территории? Во-вторых, поинтересуйтесь у своих натовских приятелей, для чего они наращивают военную группировку в восточной части Балтийского моря? В-третьих, почему в Финляндии уверены, что мы не должны отвечать на провокации альянса? Аббат Фариа, как мы помним из Дюма, тоже рыл подземный тоннель. Но цель-то у него была более понятная и менее оторванная от жизненных реалий, чем у финнов. Он хотел свободы. Нормальное человеческое стремление вырваться из неволи. А у финнов что – психоз? Причем оказалось, что это психическое заболевание передается воздушно-капельным путем. Ведь сначала потекло из носов у тех, кто сидит в кабинетах в Брюсселе и Вашингтоне. А в итоге насморк и воспаленные гланды (или все-таки мозги) заполучили финские политики. Страшный оказывается этот антироссийский психоз. Мало того, что лишает последних остатков здравого смысла, так еще и легко передается от политика к политику, с континента на континент.

Кстати, аббат Фариа, как известно, ошибся в расчетах, а в итоге свободу получил совершенно другой человек. Но, с другой стороны, может у финнов появился новый национальный обычай или вид спорта – рытье бункеров. Они на такие выдумки мастера. Это ведь они первые придумали, что жена может быть спортивным снарядом. Теперь соревнование по тасканию жен вышло уже на мировой уровень. Может, и рытье бункеров тоже получит всемирную популярность.

Теперь насчет – "мы извлекли уроки". Стоит посоветовать финским военным почитать боевые характеристики российских комплексов "Искандер". (Кстати, они способны пустить в распыл не просто какой-то город, а целую страну. Поэтому, несмотря на финские прожекты, "жить под сильными бомбардировками" будет попросту некому). Тогда, может, через несколько лет, поборов все-таки героическими усилиями болезнь, занесенную из-за океана, финские политики и военные поймут, что самая лучшая защита от русских – это ненападение.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik