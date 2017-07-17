США
17.0717 июля15:01МСК
USD59.07-0.81
EUR67.62-0.74
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

"Скрытые издержки". Покупка F-35 обернулась для Британии головной болью

14:5517.07.2017
(обновлено: 14:56 17.07.2017)
080
© Flickr / Lockheed MartinАмериканские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 Lightning IIАмериканские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 Lightning II
© Flickr / Lockheed Martin
Британские СМИ подсчитали, во сколько Соединенному Королевству обойдутся американские F-35. К примеру, обновления программного обеспечения и запчасти будут стоить британскому бюджету кругленькую сумму. Но и это еще не все.

150 млн фунтов стерлингов за каждый новейший американский истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35. Такова их ориентировочная цена из-за "скрытых издержек", связанных с эксплуатацией этой распиаренной и самой дорогой в мировом самолетостроении машины. И на эту проблему указывает британская пресса. Газета The Times пишет: без внеплановых расходов эти самолеты просто не смогут функционировать. И это при том, что заявленная стоимость каждого летательного аппарата не превышает 100 млн фунтов. Впрочем, американская сторона сделала все "правильно", не прописав некоторые важные пункты в контракте с Лондоном. Этакая деловая хитрость, смекалка, как некогда говорили на Руси. К ним относятся, к примеру, обновления программного обеспечения и запчасти. Пустячок? Да как сказать. Оказывается, он обойдется в кругленькую сумму. Но и это не все. 

Истребитель F-35
© Фото : public domain
Военный эксперт: США "навяжут" Германии F-35

У F-35 – явные проблемы с эксплуатацией. По идее, американское чудо техники должно осуществлять вертикальный взлет и посадку. На деле же, как пишет издание, в американских документах содержится предупреждение о том, что самолеты слишком тяжелы, чтобы безопасно осуществлять такие маневры. Более того, F-35 не могут передавать данные британским кораблям и более старым самолетам, не раскрывая информации о своем местонахождении врагу. А их операционная система уязвима для кибератак. На круг получается, что этот самолет – не прорыв в обороне Соединенного Королевства, а новая, колоссальная обуза для бюджета и головная боль для военных. Между тем Лондон планирует в ближайшие пять лет закупить таких машин на 12 млрд фунтов стерлингов. А в целом корпорация Lockheed Martin – производитель F-35 – заключила контракты с 11 странами на астрономическую сумму 37 млрд долларов. Эти самолеты навяжут даже Германии. Впрочем, тут вопрос политический. При этом эксперты уверены, что российскому истребителю Су-27 – машине далеко не новой – до сих пор нет равных в ближнем воздушном бою. А ведь у России есть и еще кое-что в "загашнике". К примеру, Су-35С и Т-50 (ПАК ФА). 

Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II
© AP Photo / Rick Bowmer
Весны не будет. В Эстонию вместо уток прилетели F-35

Это сопоставление не случайно. Вашингтон ведь навязывает свою технику партнерским странам, в том числе и под соусом якобы более эффективного противодействия пресловутой "российской угрозе". Но явно торопится, выводя "в свет" "сырые" машины. Кстати, и в самих Соединенных Штатах F-35 периодически подвергается жесткой критике. Этот аппарат доставит американским ВВС массу проблем, написало не так давно авторитетное аналитическое издание National Interest. Оно указало, что оптимизация и летные испытания этой модели далеки от завершения. А системные конструктивные недостатки самолета, построенного по технологии "стелс", существенно ограничат область его применения. National Interest ссылается на экс-директора Бюро эксплуатационных испытаний Минобороны США Майкла Гилмора. Тот считает, что "сотни критических промахов" не позволяют считать F-35 полноценной боевой машиной.

Речь идет о недостаточной маневренности, неприемлемых летных показателях на дозвуковых скоростях и промахах операционной системы, которые делают самолет, как выразился Гилмор, беспомощным в воздушном бою. США должны забыть о "национальной катастрофе стоимостью 1,5 трлн долларов", подвело итог американское аналитическое издание. Звучит как приговор. 

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
+
Акценты
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена