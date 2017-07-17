"Скрытые издержки". Покупка F-35 обернулась для Британии головной болью

Британские СМИ подсчитали, во сколько Соединенному Королевству обойдутся американские F-35. К примеру, обновления программного обеспечения и запчасти будут стоить британскому бюджету кругленькую сумму. Но и это еще не все.

150 млн фунтов стерлингов за каждый новейший американский истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35. Такова их ориентировочная цена из-за "скрытых издержек", связанных с эксплуатацией этой распиаренной и самой дорогой в мировом самолетостроении машины. И на эту проблему указывает британская пресса. Газета The Times пишет: без внеплановых расходов эти самолеты просто не смогут функционировать. И это при том, что заявленная стоимость каждого летательного аппарата не превышает 100 млн фунтов. Впрочем, американская сторона сделала все "правильно", не прописав некоторые важные пункты в контракте с Лондоном. Этакая деловая хитрость, смекалка, как некогда говорили на Руси. К ним относятся, к примеру, обновления программного обеспечения и запчасти. Пустячок? Да как сказать. Оказывается, он обойдется в кругленькую сумму. Но и это не все.

У F-35 – явные проблемы с эксплуатацией. По идее, американское чудо техники должно осуществлять вертикальный взлет и посадку. На деле же, как пишет издание, в американских документах содержится предупреждение о том, что самолеты слишком тяжелы, чтобы безопасно осуществлять такие маневры. Более того, F-35 не могут передавать данные британским кораблям и более старым самолетам, не раскрывая информации о своем местонахождении врагу. А их операционная система уязвима для кибератак. На круг получается, что этот самолет – не прорыв в обороне Соединенного Королевства, а новая, колоссальная обуза для бюджета и головная боль для военных. Между тем Лондон планирует в ближайшие пять лет закупить таких машин на 12 млрд фунтов стерлингов. А в целом корпорация Lockheed Martin – производитель F-35 – заключила контракты с 11 странами на астрономическую сумму 37 млрд долларов. Эти самолеты навяжут даже Германии. Впрочем, тут вопрос политический. При этом эксперты уверены, что российскому истребителю Су-27 – машине далеко не новой – до сих пор нет равных в ближнем воздушном бою. А ведь у России есть и еще кое-что в "загашнике". К примеру, Су-35С и Т-50 (ПАК ФА).

Это сопоставление не случайно. Вашингтон ведь навязывает свою технику партнерским странам, в том числе и под соусом якобы более эффективного противодействия пресловутой "российской угрозе". Но явно торопится, выводя "в свет" "сырые" машины. Кстати, и в самих Соединенных Штатах F-35 периодически подвергается жесткой критике. Этот аппарат доставит американским ВВС массу проблем, написало не так давно авторитетное аналитическое издание National Interest. Оно указало, что оптимизация и летные испытания этой модели далеки от завершения. А системные конструктивные недостатки самолета, построенного по технологии "стелс", существенно ограничат область его применения. National Interest ссылается на экс-директора Бюро эксплуатационных испытаний Минобороны США Майкла Гилмора. Тот считает, что "сотни критических промахов" не позволяют считать F-35 полноценной боевой машиной.

Речь идет о недостаточной маневренности, неприемлемых летных показателях на дозвуковых скоростях и промахах операционной системы, которые делают самолет, как выразился Гилмор, беспомощным в воздушном бою. США должны забыть о "национальной катастрофе стоимостью 1,5 трлн долларов", подвело итог американское аналитическое издание. Звучит как приговор.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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