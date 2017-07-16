Граждан просят не беспокоиться. Как в Эстонии выбирают президента

Традиции нужно чтить. В Эстонии, например, уже правило: президент избирается не народом, а парламентом, причем по очень интересной процедуре. Политикам удобно, да и гражданам меньше забот – чего голову лишним забивать.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью латвийскому изданию Latvijas Avize заявила, что, по ее мнению, "эстонское общество удовлетворено существующей в стране парламентской демократией, а потому вопрос о всенародных выборах президента для Эстонии не актуален".

Надо заметить, что выборы президента в Эстонии – процедура совсем не демократическая. В настоящий момент его выбирает парламент. Глава государства считается избранным, если за него проголосуют две трети депутатов. Если в первом туре голосования ни один из кандидатов не набрал нужного количества голосов, на следующий день проводится второй тур. Если второй тур закончится безрезультатно, то между двумя кандидатами, набравшими во втором туре наибольшее количество голосов, проводится третий тур голосования. Если и третий тур не дает результата, то через месяц созывается коллегия выборщиков, которая избирает нового главу государства простым большинством голосов. В коллегию выборщиков входят депутаты парламента и представители органов местного самоуправления.

В чем лукавство данного способа выборов? Кандидатура президента изначально является предметом сговора правящих партий. Они подбирают наиболее удобного для них человека и потом обеспечивают его избрание за счет работы с депутатами парламента или выборщиками коллегии. Таким образом, глава государства обязан своим избранием не народу, следовательно, не перед ним ответственен за свои дела и поступки. Демократией совсем не пахнет, и это очень удобно для возможного манипулирования первым лицом государства.

Кстати, история избрания на пост президента самой Керсти Кальюлайд – яркий тому пример. Осенью 2016 года она была в прямом смысле этого слова назначена на президентскую должность парламентом Эстонии голосами восьмидесяти одного депутата. И если бы существовали прямые выборы, то нынешний глава государства никогда бы им не стала. Ведь до момента голосования по ее кандидатуре о Керсти Кальюлайд практически никто не знал.

Разговоры о том, чтобы сам народ Эстонии мог выбирать президента, ведутся давно и безрезультатно. Политики, сформировавшие свою, отдельную от страны, прослойку общества, упорно и успешно этому сопротивляются. И это несмотря на то, что и первый президент Эстонии Леннарт Мери, и следующий президент Арнольд Рюйтель высказывались именно за то, что прямые выборы президента – неотъемлемое право эстонского народа, и конституцию страны необходимо изменить. Однако тут же находились те, кто возражал им, обосновывая это тем, что основной закон изменять недопустимо.

В кулуарах велись и ведутся разговоры о том, что, мол, не созрел наш народ для того, чтобы столь серьезный вопрос ему доверить. Зато есть государственные мужи, которые из своих рядов президента выдвинут и за него проголосуют.

Так, по сути дела, происходит и по эту пору, а высказывания действующего президента подтверждают, что нынешнюю политическую элиту страны этот порядок устраивает в полной мере. Народу, конечно, хотелось бы иного. Но кому из политиков это интересно, кто слушает народ, когда вопрос касается власти?

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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