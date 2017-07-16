США
16.0716 июля14:14МСК
USD59.88-0.30
EUR68.36-0.45
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Граждан просят не беспокоиться. Как в Эстонии выбирают президента

14:0016.07.2017
0130
© AP Photo / Vitnija SaldavaИзбранный президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время выступления в парламенте в Таллине. 3 октября 2016 годаИзбранный президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время выступления в парламенте в Таллине. 3 октября 2016 года
© AP Photo / Vitnija Saldava
Традиции нужно чтить. В Эстонии, например, уже правило: президент избирается не народом, а парламентом, причем по очень интересной процедуре. Политикам удобно, да и гражданам меньше забот – чего голову лишним забивать.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью латвийскому изданию Latvijas Avize заявила, что, по ее мнению, "эстонское общество удовлетворено существующей в стране парламентской демократией, а потому вопрос о всенародных выборах президента для Эстонии не актуален".

Города мира. Таллин
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Эстония встала у руля. ЕС обязывает

Надо заметить, что выборы президента в Эстонии – процедура совсем не демократическая. В настоящий момент его выбирает парламент. Глава государства считается избранным, если за него проголосуют две трети депутатов. Если в первом туре голосования ни один из кандидатов не набрал нужного количества голосов, на следующий день проводится второй тур. Если второй тур закончится безрезультатно, то между двумя кандидатами, набравшими во втором туре наибольшее количество голосов, проводится третий тур голосования. Если и третий тур не дает результата, то через месяц созывается коллегия выборщиков, которая избирает нового главу государства простым большинством голосов. В коллегию выборщиков входят депутаты парламента и представители органов местного самоуправления.

Вид на вечерний Люксембург
© Flickr / bisonlux
Пошли куда подальше. Эстония "спряталась" от России в Люксембурге

В чем лукавство данного способа выборов? Кандидатура президента изначально является предметом сговора правящих партий. Они подбирают наиболее удобного для них человека и потом обеспечивают его избрание за счет работы с депутатами парламента или выборщиками коллегии. Таким образом, глава государства обязан своим избранием не народу, следовательно, не перед ним ответственен за свои дела и поступки. Демократией совсем не пахнет, и это очень удобно для возможного манипулирования первым лицом государства.

Кстати, история избрания на пост президента самой Керсти Кальюлайд – яркий тому пример. Осенью 2016 года она была в прямом смысле этого слова назначена на президентскую должность парламентом Эстонии голосами восьмидесяти одного депутата. И если бы существовали прямые выборы, то нынешний глава государства никогда бы им не стала. Ведь до момента голосования по ее кандидатуре о Керсти Кальюлайд практически никто не знал.

Для пересечения эстонской границы с 1 августа нужно заранее бронировать время
© РИА Новости
И снова Кремль: президент Эстонии обвинил Москву в "заброске" фашистов

Разговоры о том, чтобы сам народ Эстонии мог выбирать президента, ведутся давно и безрезультатно. Политики, сформировавшие свою, отдельную от страны, прослойку общества, упорно и успешно этому сопротивляются. И это несмотря на то, что и первый президент Эстонии Леннарт Мери, и следующий президент Арнольд Рюйтель высказывались именно за то, что прямые выборы президента – неотъемлемое право эстонского народа, и конституцию страны необходимо изменить. Однако тут же находились те, кто возражал им, обосновывая это тем, что основной закон изменять недопустимо.

В кулуарах велись и ведутся разговоры о том, что, мол, не созрел наш народ для того, чтобы столь серьезный вопрос ему доверить. Зато есть государственные мужи, которые из своих рядов президента выдвинут и за него проголосуют.

Так, по сути дела, происходит и по эту пору, а высказывания действующего президента подтверждают, что нынешнюю политическую элиту страны этот порядок устраивает в полной мере. Народу, конечно, хотелось бы иного. Но кому из политиков это интересно, кто слушает народ, когда вопрос касается власти?

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
+
Акценты
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена