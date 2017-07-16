Не было печали: чем грозит Киеву биометрический контроль за россиянами

Киев собирается ввести биометрический контроль въезжающих на Украину россиян. Их немного – украинские пограничники не перетрудятся. Если Москва даст "зеркальный" ответ, то он, так или иначе, затронет почти треть населения Украины. В Киеве хорошо подумали?

Эксперты подсчитывают, во сколько Украине обойдется решение властей ужесточить правила въезда на территорию для россиян. По предварительным оценкам, речь идет о сотнях миллионов гривен. При этом эффект от самой затеи весьма сомнительный.

С 2018 года на пограничных пунктах Украины вводится биометрический контроль. У всех въезжающих иностранцев будут снимать отпечатки пальцев и сканировать сетчатку глаза. Более того, россиянам придется заранее информировать украинский МИД о своих планах приехать в страну, сообщать все необходимые данные – цель поездки, время и маршрут пребывания. Для этого предполагается создание специальной электронной системы. Российских граждан, которые живут на Украине, внесут в особый реестр.

При этом надо понимать, что у Киева на сегодняшний день нет технической возможности реализовать все это. Конечно, некоторые пункты перехода на границе уже оснащены устройствами для биометрического контроля – так называемыми "ридерами". Однако, когда решение вступит в силу, таких устройств потребуется куда больше. Причем как мобильных – для железнодорожных вагонов и автомобильных пунктов пропуска, так и стационарных – в аэропортах. Украинские власти уже заявили, что выделят дополнительно 600 млн гривен на приобретение оборудования для снятия биометрических данных.

То есть, киевские власти в очередной раз демонстрируют, что готовы на все ради отрыва от России. Какую бы цену ни пришлось за это заплатить, в том числе и обычным людям. Ведь Москва может дать симметричный ответ и ввести биометрический контроль и обязательную регистрацию украинцев. А это уже коснется не только почти пяти миллионов украинских граждан, которые временно или постоянно работают в России, но и еще более десяти миллионов оставшихся на Украине членов их семей. А это без малого треть от населения страны.

В Москве это понимают, поэтому с радикальными мерами не спешат. В российском МИД заявили, что пока будут следить, насколько эти новшества Киева соответствуют положениям действующего двустороннего соглашения о порядке безвизовых поездок граждан России и Украины.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

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