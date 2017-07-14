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Если долго мучиться... Госдеп рискует нарваться на неприятности

18:1314.07.2017
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© AFP 2017 / Chris KleponisПосольство России в Вашингтоне, СШАПосольство России в Вашингтоне, США
© AFP 2017 / Chris Kleponis
В Вашингтоне явно не знают, что делать с доставшейся от Обамы проблемой: ограничительными мерами в отношении дипломатических представительств РФ в США. Но делать что-то придется: бесконечно ждать Москва не будет.

А еще нужна справка, что вы не верблюд. Поведение американских чиновников в ситуации с арестованной российской дипсобственностью напоминает мне именно эту старую шутку. Когда крыть уже нечем, они предлагают предоставить "свидетельства честных намерений" России в Сирии. Понятно, что заявление об этом сделал чиновник невысокого ранга – заместитель помощника главы администрации США Себастьян Горка, то есть на серьезный демарш его слова не тянут.

Здание Белого дома в Вашингтоне
© Fotolia / Andrea Izzotti
Политолог: в позиции США по дипсобственности есть "конкретный посыл"
Понятно и то, что в Госдепе по-прежнему трудятся многочисленные сторонники Клинтон, они же противники Трампа, для которых тем лучше, чем отношения с Россией хуже. Именно поэтому им совершенно не хочется разруливать ситуацию, которая досталась нынешнему президенту от предшественника. Напомню, что администрация Барака Обамы в самом конце 2016 объявила персонами нон грата 35 российских дипломатов и закрыла доступ к двум жилым комплексам, которые являются российской дипломатической собственностью. Все это в рамках пакета санкций, введенных против России за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". В свое время помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя эту ситуацию, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает.  Вашингтон, конечно, делает, но совсем не то, что поможет разрешить конфликт. 

Конечно, Москве есть чем ответить. Например, как писали СМИ, выслать около 30 американских дипломатов и наложить арест на несколько объектов собственности США, среди которых называются дача в Серебряном бору и складское помещение в Москве. А официальный представитель российского МИДа Мария Захарова пояснила, что "численный состав посольства США в Москве очень сильно превышает количество наших посольских работников в Вашингтоне. Соответственно, один из напрашивающихся вариантов, помимо чисто симметричной высылки американцев – просто уравнять персонал".

Буквально через несколько дней (17 июля) в Вашингтоне замглавы МИД России Сергей Рябков должен встретиться с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном, чтобы обсудить вопросы двусторонних отношений. Надо полагать, что после этих переговоров и станет ясно, каким именно будет ответ Москвы.

Автор Анна Разваляева, радио Sputnik 

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